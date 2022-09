Comment des catastrophes comme Fiona affecteront l’assurance habitation

Alors que les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les incendies de forêt et les inondations deviennent plus graves et plus fréquents grâce aux effets du changement climatique, les experts affirment que cela pourrait entraîner une assurance habitation plus chère à long terme.

Morgan Roberts, directeur des ventes d’assurance chez Ratehub.ca, affirme que la fréquence croissante des réclamations signifie que les compagnies d’assurance essaieront probablement de demander aux régulateurs financiers provinciaux d’approuver davantage de hausses de primes.

“Alors que les compagnies d’assurance paient ces réclamations qui se produisent, elles pourraient demander des augmentations de taux pour essayer de récupérer une partie de l’argent”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca mercredi. “Ils ne peuvent pas simplement doubler automatiquement votre assurance. Mais plus il y a de sinistres payés avec ces catastrophes, plus l’assurance de chacun pourrait augmenter dans son ensemble.”

Après que l’ouragan Fiona a frappé le Canada atlantique, le coût des dommages est estimé entre 300 et 700 millions de dollars, selon l’agence de notation DBRS Morningstar.

Mais même si un seul événement n’aura pas d’effet sur les primes, Craig Stewart, vice-président des affaires fédérales au Bureau d’assurance du Canada, affirme que les primes ont tendance à augmenter.

“Les assureurs, vous savez, il y a 15 ans, payaient en moyenne 400 millions de dollars par an pour les réclamations”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi. “La moyenne est d’environ 2,2 milliards de dollars maintenant … Nous sommes maintenant à cinq fois ce que nous étions il y a 15 ans.”

Les compagnies d’assurance s’appuient également sur des sociétés de réassurance mondiales pour répartir leurs risques et accroître leur couverture, mais les taux de réassurance ont également suivi une tendance à la hausse.

“C’est comme une assurance pour les assureurs”, a déclaré Stewart. “Et à cause de tous ces événements que nous avons connus au Canada, les taux de réassurance augmentent. Il est donc plus coûteux pour les assureurs de transmettre ce risque.”

LE BESOIN D’UNE ASSURANCE NATIONALE CONTRE LES INONDATIONS

Pour certains Canadiens, en particulier ceux qui vivent près des plaines inondables ou de la côte, une assurance habitation adéquate peut devenir trop coûteuse ou tout simplement indisponible, dit Stewart.

“L’assurance est conçue pour traiter les accidents. Vous savez, c’est l’idée derrière. Mais lorsque le risque est prévisible et n’est plus accidentel, c’est-à-dire que vous vivez dans une zone à haut risque dont nous savons qu’elle va être inondée… cela rend l’assurance soit très cher, soit indisponible du tout », a-t-il expliqué.

“Les Canadiens adorent vivre sur l’eau. Et donc, nous ne pouvons pas déplacer tous ceux qui vivent dans les plaines inondables ou sur la côte. Cela n’arrivera tout simplement pas. Nous avons donc besoin d’une autre solution.”

Le Bureau d’assurance du Canada a demandé au gouvernement fédéral de mettre en place un programme national d’assurance contre les inondations et Stewart croit que l’ouragan Fiona « vient probablement de rendre un tel programme plus urgent ».

L’engagement d’introduire un tel programme faisait également partie de la plate-forme du Parti libéral du Canada lors de la dernière élection fédérale ainsi que de la lettre de mandat du ministre de la Protection civile, Bill Blair.

En août dernier, le groupe de travail fédéral sur l’assurance contre les inondations et la réinstallation a publié son rapport et décrit quatre options sur la manière dont le gouvernement fédéral pourrait mettre en œuvre un programme national d’assurance contre les inondations.

Les deux premières options impliquent que le gouvernement fédéral crée un pool d’assurance à haut risque par le biais de partenariats avec des compagnies d’assurance privées, conçu pour les personnes vivant dans des zones très sujettes aux inondations.

Dans la troisième option, le gouvernement fédéral créerait une compagnie d’assurance publique pour couvrir les inondations (similaire à ce que font les États-Unis), tandis que la quatrième option impliquerait que le gouvernement fournisse une réassurance aux compagnies d’assurance privées.

Bien que le rapport ne recommande pas catégoriquement un modèle d’assurance plutôt qu’un autre, son analyse suggère une préférence pour un modèle d’assureur public ou un modèle de réassureur public.

Interrogé sur les plans d’un programme national d’assurance contre les inondations lors d’un point de presse mercredi, le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a déclaré aux journalistes que le gouvernement fédéral était toujours en pourparlers avec l’industrie de l’assurance et les provinces et territoires, étant donné qu’une grande partie de la réglementation entourant l’assurance relève de la compétence provinciale. juridiction.

« C’est une conversation en cours. C’est une question compliquée… mais si le gouvernement du Canada peut travailler avec (les provinces et l’industrie de l’assurance) pour trouver la bonne série d’instruments qui peuvent offrir une meilleure protection à un taux abordable aux gens, nous serions heureux d’avoir ces conversations. Et en fait, elles ont déjà commencé”, a-t-il déclaré aux journalistes.

COMMENT PROTÉGER VOTRE MAISON

En attendant, Roberts recommande d’opter pour une police d’assurance complète qui comprend également une protection contre les dommages causés par les inondations, comme le refoulement d’égout ou les eaux de surface.

“Je recommande toujours un minimum – minimum absolu – de 100 000 $ pour le refoulement des égouts et les eaux de surface”, a-t-elle déclaré.

La protection des eaux de surface n’a commencé à être disponible qu’en 2015, au milieu d’un pic d’inondations à travers le Canada. Cependant, la protection des eaux de surface ne protège pas contre les ondes de tempête, ce qui signifie que de nombreuses maisons côtières du Canada atlantique détruites ou endommagées par Fiona ne seront probablement pas couvertes.

“Il est très difficile de trouver une couverture contre les ondes de tempête au Canada. Il est difficile pour nous de modéliser et le risque augmente”, a déclaré Stewart.

Roberts recommande également de faire le tour de votre maison pour vous assurer que tous vos biens sont couverts par votre police d’assurance, car il peut y avoir des limites sur certains articles tels que les bijoux ou les beaux-arts.

“Si quelque chose se passe et que vous avez tout perdu à l’intérieur de la maison … assurez-vous de contacter votre compagnie d’assurance et de voir ce pour quoi vous êtes couvert et ce pour quoi vous n’êtes pas couvert”, a-t-elle déclaré. “Parfois, avoir une limite d’assurance inférieure vous permet d’économiser de l’argent à long terme. Mais lorsqu’un sinistre survient, vous ne serez pas protégé pour cela.”



Avec des fichiers de La Presse Canadienne