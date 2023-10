TEL AVIV, Israël — Il était 3 heures du matin le 7 octobre et Ronen Bar, chef du service de sécurité intérieure israélien, n’arrivait toujours pas à déterminer si ce qu’il voyait était simplement un nouvel exercice militaire du Hamas.

Au siège de son service, le Shin Bet, des responsables ont passé des heures à surveiller les activités du Hamas dans la bande de Gaza, inhabituellement actives en pleine nuit. Les responsables du renseignement israélien et de la sécurité nationale, qui s’étaient eux-mêmes convaincus que le Hamas n’avait aucun intérêt à entrer en guerre, ont d’abord supposé qu’il s’agissait simplement d’un exercice nocturne.

Leur jugement cette nuit-là aurait pu être différent s’ils avaient écouté la circulation sur les radios portatives des militants du Hamas. Mais l’Unité 8200, l’agence israélienne de renseignement électromagnétique, avait cessé d’écouter ces réseaux un an plus tôt parce qu’elle considérait cela comme un gaspillage d’efforts.

À mesure que le temps passait cette nuit-là, Bar pensait que le Hamas pourrait tenter une attaque à petite échelle. Il a discuté de ses préoccupations avec les plus hauts généraux israéliens et a ordonné à l’équipe « Tequila » – un groupe de forces antiterroristes d’élite – de se déployer à la frontière sud d’Israël.

Jusqu’au début de l’attaque, personne ne croyait que la situation était suffisamment grave pour réveiller le Premier ministre. Benjamin Netanyahou selon trois responsables israéliens de la défense.

En quelques heures, les troupes de Tequila ont été impliquées dans une bataille avec des milliers d’hommes armés du Hamas qui ont pénétré la fameuse barrière frontalière d’Israël, se sont précipités en camions et à moto dans le sud d’Israël et ont attaqué des villages et des bases militaires.

La force militaire la plus puissante du Moyen-Orient a non seulement complètement sous-estimé l’ampleur de l’attaque, mais elle a totalement échoué dans ses efforts de collecte de renseignements, principalement à cause de l’orgueil et de l’hypothèse erronée selon laquelle le Hamas était une menace contenue.

Malgré les prouesses technologiques sophistiquées d’Israël en matière d’espionnage, les hommes armés du Hamas avaient suivi un entraînement approfondi pour cette attaque, pratiquement inaperçus pendant au moins un an. Les combattants, divisés en différentes unités avec des objectifs précis, disposaient d’informations minutieuses sur les bases militaires israéliennes et la configuration des kibboutzim.

Le sentiment de sécurité autrefois invincible du pays a été brisé.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées, parmi lesquelles de nombreuses femmes, enfants et personnes âgées, assassinés de manière systématique et brutale. Des centaines de personnes sont retenues en otages ou portées disparues. Israël a répondu par une féroce campagne de bombardements sur Gaza, tuant plus de 8 000 Palestiniens et en blessant des milliers d’autres, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. L’armée israélienne a annoncé dimanche une attaque plus lourde contre Gaza, affirmant qu’elle avait étendu son incursion terrestre dans la nuit.

Les responsables israéliens ont promis une enquête approfondie sur ce qui n’a pas fonctionné.

Même avant cette enquête, il était clair que les attaques étaient possibles grâce à une cascade d’échecs au cours des dernières années – et non à des heures, des jours ou des semaines. Un examen du New York Times, basé sur des dizaines d’entretiens avec des responsables israéliens, arabes, européens et américains, ainsi qu’un examen des documents du gouvernement israélien et des preuves recueillies depuis le raid du 7 octobre, montre que :

— Les responsables de la sécurité israélienne ont passé des mois à tenter d’avertir Netanyahu que les troubles politiques provoqués par sa politique intérieure affaiblissaient la sécurité du pays et enhardissaient les ennemis d’Israël. Netanyahu a continué à promouvoir ces politiques. Un jour de juillet, il a même refusé de rencontrer un général de haut rang venu donner un avertissement de menace basé sur des renseignements classifiés, selon des responsables israéliens.

— Les responsables israéliens ont mal évalué la menace posée par le Hamas pendant des années et, de manière plus critique, lors de la préparation de l’attaque. L’évaluation officielle des renseignements militaires israéliens et du Conseil de sécurité nationale depuis mai 2021 était que le Hamas n’avait aucun intérêt à lancer une attaque depuis Gaza qui pourrait entraîner une réponse dévastatrice de la part d’Israël, selon cinq personnes familières avec les évaluations qui se sont exprimées à la condition de l’anonymat pour discuter de détails sensibles. Au lieu de cela, les services de renseignement israéliens ont estimé que le Hamas tentait de fomenter la violence contre les Israéliens en Cisjordanie, contrôlée par son rival, l’Autorité palestinienne.

— La conviction de Netanyahu et des hauts responsables de la sécurité israélienne que l’Iran et le Hezbollah, sa force intermédiaire la plus puissante, représentaient la menace la plus grave pour Israël a détourné l’attention et les ressources de la lutte contre le Hamas. Fin septembre, de hauts responsables israéliens ont déclaré au Times qu’ils craignaient qu’Israël ne soit attaqué dans les semaines ou les mois à venir sur plusieurs fronts par des milices soutenues par l’Iran, mais n’ont fait aucune mention du déclenchement d’une guerre par le Hamas avec Israël depuis la bande de Gaza.

— Ces dernières années, les agences de renseignement américaines ont largement cessé de collecter des renseignements sur le Hamas et ses projets, estimant que le groupe constituait une menace régionale gérée par Israël.

Dans l’ensemble, l’arrogance des responsables politiques et sécuritaires israéliens les a convaincus que la supériorité militaire et technologique du pays sur le Hamas permettrait de garder le groupe terroriste sous contrôle.

“Ils ont réussi à tromper notre collection, notre analyse, nos conclusions et notre compréhension stratégique”, a déclaré Eyal Hulata, conseiller à la sécurité nationale d’Israël de 2021 jusqu’au début de cette année, lors d’une discussion la semaine dernière à Washington parrainée par la Fondation pour la défense des démocraties. , un groupe de réflexion.

« Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un impliqué dans les affaires avec Gaza qui ne devrait pas se demander comment et où il a également participé à cet échec massif », a-t-il ajouté.

De nombreux hauts responsables ont accepté leur responsabilité, mais pas Netanyahu. Dimanche à 1 heure du matin en Israël, après que son bureau a été invité à commenter cet article, il a publié un message sur X, anciennement Twitter, répétant les remarques qu’il avait faites au Times et accusant l’armée et les services de renseignement de ne lui avoir fourni aucune information. avertissement sur le Hamas.

« En aucune circonstance et à aucun moment le Premier ministre Netanyahu n’a été averti des intentions de guerre de la part du Hamas », peut-on lire en hébreu. « Au contraire, l’évaluation de l’ensemble de l’échelon de sécurité, y compris le chef du renseignement militaire et le chef du Shin Bet, était que le Hamas était dissuadé et cherchait un arrangement. »

Dans la fureur qui en a résulté, Benny Gantz, membre de son cabinet de guerre, a publiquement réprimandé Netanyahu, affirmant que « diriger signifie faire preuve de responsabilité », et a exhorté le Premier ministre à retirer son poste. Il a ensuite été supprimé et Netanyahu a présenté ses excuses dans un nouveau.

Dimanche, le Shin Bet a promis une enquête approfondie après la guerre. Les Forces de défense israéliennes ont refusé de commenter.

La dernière fois que la croyance collective des Israéliens dans la sécurité de leur pays a été aussi dévastée, c’était 50 ans plus tôt, au début de la guerre du Yom Kippour, lorsqu’Israël a été pris au dépourvu par un assaut des forces égyptiennes et syriennes. Faisant écho à cette attaque, le Hamas a réussi parce que les responsables israéliens ont commis bon nombre des mêmes erreurs qu’en 1973.

La guerre du Yom Kippour était « un exemple classique de la manière dont le renseignement échoue lorsque les communautés politiques et du renseignement construisent une boucle de rétroaction qui renforce leurs préjugés et les rend aveugles aux changements dans l’environnement des menaces », Bruce Riedel, ancien analyste du Moyen-Orient à la CIA. , a écrit dans un document de recherche de 2017 sur la guerre de 1973.

Dans une interview ce mois-ci, Riedel a déclaré que Netanyahu récoltait les conséquences de sa focalisation sur l’Iran comme menace existentielle pour Israël tout en ignorant largement un ennemi dans son jardin.

« Le message de Bibi aux Israéliens est que la véritable menace est l’Iran », a-t-il déclaré, utilisant le surnom de Netanyahu. « Avec l’occupation de la Cisjordanie et le siège de Gaza, la question palestinienne ne constitue plus une menace pour la sécurité d’Israël. Toutes ces hypothèses ont été brisées le 7 octobre.

Avertissements ignorés

Le 24 juillet, deux hauts généraux israéliens sont arrivés à la Knesset, le parlement israélien, pour adresser des avertissements urgents aux législateurs israéliens, selon trois responsables israéliens de la défense.

La Knesset devait ce jour-là donner son approbation finale à l’une des tentatives de Netanyahu visant à restreindre le pouvoir du système judiciaire israélien – un effort qui avait bouleversé la société israélienne, déclenché des manifestations massives dans les rues et conduit à des démissions à grande échelle dans les réserves militaires.

Un nombre croissant de pilotes opérationnels de l’armée de l’air menaçaient de refuser de se présenter au travail si la législation était adoptée.

Dans la mallette de l’un des généraux, Aharon Haliva, chef de la direction du renseignement militaire des forces de défense israéliennes, se trouvaient des documents hautement classifiés détaillant un jugement des responsables du renseignement selon lequel les troubles politiques enhardissaient les ennemis d’Israël. Un document indique que les dirigeants de ce que les responsables israéliens appellent « l’axe de la résistance » – l’Iran, la Syrie, le Hamas, le Hezbollah et le Jihad islamique palestinien – pensaient que c’était un moment de faiblesse israélienne et qu’il était temps de frapper.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, selon l’un des documents, a déclaré qu’il était nécessaire de se préparer à une guerre majeure.

Haliva était prête à dire aux dirigeants de la coalition que les troubles politiques créaient une opportunité pour les ennemis d’Israël d’attaquer, en particulier s’il y avait davantage de démissions dans l’armée. Seuls deux membres de la Knesset sont venus entendre son exposé.

La législation a été adoptée à une écrasante majorité.

Par ailleurs, le général Herzi Halevi, chef d’état-major de l’armée, a tenté de transmettre les mêmes avertissements à Netanyahu. Le Premier ministre a refusé de le rencontrer, ont indiqué les responsables. Le bureau de Netanyahu n’a pas répondu à une demande de commentaires sur cette réunion.

Les avertissements des généraux reposaient en grande partie sur une série de provocations à la frontière nord d’Israël.

En février et mars, le Hezbollah avait envoyé des drones chargés d’explosifs vers les plates-formes gazières israéliennes. En mars, un militant a escaladé la barrière frontalière entre le Liban et Israël, transportant plusieurs bombes puissantes, des armes, des téléphones et un vélo électrique sur lequel il s’est rendu jusqu’à un carrefour majeur du nord. Il a ensuite utilisé un puissant…