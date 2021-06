Comment des amis ont fondé Urbody, des sous-vêtements pour personnes trans et non binaires

Parfois, la mode est plus qu’une simple mode. « Les vêtements que nous mettons sur notre corps ont en fait un grand rôle dans notre estime de soi, notre image corporelle, notre expression de soi et notre sentiment d’identité et d’affirmation », déclare Mere Abrams, assistante sociale clinique agréée et cofondatrice de marque de sous-vêtements affirmant le genre Urbody, qui utilise eux/leurs/leurs pronoms. Cela peut être particulièrement vrai pour les personnes dont l’identité s’étend au-delà des notions binaires de genre. C’est quelque chose qu’Abrams a vécu. En grandissant, Abrams se faufilait dans la chambre de leur frère pour essayer son slip Batman. « Pour une raison quelconque, cela m’a fait me sentir beaucoup plus à l’aise dans moi-même et dans mon corps », disent-ils. L’industrie de la mode et les détaillants ont pris des mesures ces dernières années pour être plus inclusifs de toutes les identités de genre – en supprimant les catégories binaires de genre, en proposant des tailles universelles et en commercialisant des vêtements « fluides de genre ». Mais quand il s’agit de créer des vêtements qui aident les gens à faciliter une relation plus positive avec leur corps, peu de choses ont été faites, selon Abrams. En fondant Urbody, Abrams et leur co-fondatrice Anna Graham veulent changer cela. La ligne, lancée en mars, vend des sous-vêtements fonctionnels affirmant le genre pour les personnes trans, non binaires et non conformes au genre, allant de caleçons à 40 $ à des leggings à 88 $. Abrams et Graham espèrent que cela contribuera à changer l’avenir de l’industrie de la mode.

Amis de longue date des entrepreneurs

Abrams et Graham, tous deux âgés de 33 ans, se sont rencontrés au Pitzer College, une petite école d’arts libéraux à Claremont, en Californie. Le couple est resté des amis proches après l’obtention du diplôme et dans leur vie d’adulte. Quand Abrams est sorti comme non binaire, Graham est resté une partie importante de leur système de soutien émotionnel. L’idée d’Urbody est venue vers 2019. À l’époque, Abrams était travailleur indépendant et voyait les patients hors de leur cabinet privé, tandis que Graham travaillait comme directeur des opérations pour DDA Holdings, une entreprise de fabrication de vêtements, aidant les start-ups de mode à gérer le backend. logistique, comme le service client et l’expédition.

Vous ne devriez pas avoir à limiter ce que vous faites dans votre journée à cause de votre corps et des vêtements qui sont à votre disposition – cela semble incroyablement injuste et limite au bonheur et à l’épanouissement potentiels. Simple Abrams Co-fondateur d’Urbody

« Nous avons tous les deux ressenti cette vocation à faire quelque chose de plus grand que ce que nous faisions dans nos emplois actuels », a déclaré Abrams. Ils ont commencé à avoir des discussions hebdomadaires et des réunions de remue-méninges sur la façon dont ils pourraient combiner leurs expériences professionnelles et construire une marque.

Construire un nouveau type de marque

Urbody fabrique des sous-vêtements affirmant le genre pour les personnes trans, non binaires et non conformes au genre. Avec l’aimable autorisation d’Urbody.

Abrams et Graham ont passé deux ans à faire des études de marché et à développer leur gamme. Tout d’abord, les cofondateurs ont réalisé des sondages auprès des membres de la communauté LGBTQ+ et organisé des essayages chez eux où les gens ont pu partager leurs expériences d’achat de sous-vêtements et de vêtements de corps. Par exemple, les répondants au sondage qui s’identifient sur le spectre trans-masculin ont parlé de vouloir un boxer qui pourrait lisser leur taille et leurs hanches pour leur donner une silhouette plus traditionnellement masculine et par la suite aborder dysphorie de genre et du corps. (« La dysphorie de genre » fait référence à une détresse psychologique qui résulte d’une incongruité entre le sexe assigné à la naissance et l’identité de genre, selon l’American Psychological Association.) Le savoir collectif qu’Abrams et Graham ont tiré des enquêtes leur a permis de choisir sept vêtements : un boxer avec une poche interne pouvant contenir une prothèse ; un string qui a suffisamment d’espace pour accueillir tous les types d’organes génitaux externes ; leggings avec une couche de tissu « power mesh » pour lisser le corps; un slip de bikini avec une ceinture épaisse et une double couche de tissu pour plus de sécurité pour les personnes ayant des organes génitaux externes ; un haut de compression ; un boxer sans poche à braguette ouverte ; et une brassière spécialement conçue pour les personnes à petite poitrine. Compte tenu de la pénurie d’options de sous-vêtements pour les personnes trans et de genre non conforme, la communauté trans a adopté une « approche de bricolage de la mode » pendant des décennies, selon Abrams, comme les ceintures pectorales MacGyvering en bandages élastiques ou en ruban médical. Cela signifie souvent se contenter de la qualité, du style ou de la fabrication. Lorsqu’il s’agissait de trouver un partenaire de fabrication, « la compréhension de ce que nous faisions et des objectifs que nous essayions d’atteindre était très limitée », explique Abrams. Parfois, « ce processus éducatif consistant à essayer de faire comprendre à quelqu’un ce que nous faisions semblait insurmontable », mais la plupart étaient désireux d’apprendre. Construire des vêtements qui s’adaptent à un large éventail de corps sexospécifiques était également une entreprise, car les concepteurs se tournent généralement vers un modèle de taille universel pour les corps « masculins » et « féminins ». Urbody a dû créer ses propres modèles de classement, le processus d’ajustement d’une taille d’échantillon pour créer des tailles plus petites et plus grandes. Pour développer l’entreprise, Abrams et Graham, qui ont toujours des emplois à temps plein, disent avoir reçu un soutien financier des membres de leur famille, mais refusent de dire combien. Ils ont également reçu un soutien en nature de personnes travaillant dans l’industrie de la mode et des communautés queer et trans, disent-ils.

« Nous avons de très grands rêves »