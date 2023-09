Comment des adolescents d’à peine 14 ans croisent de dangereux XL Bullys avec de terrifiants Gator Mouths pour créer un nouveau chien diabolique

DES ENFANTS âgés d’à peine 14 ans élèvent les dangereux XL Bullys britanniques – tandis que des voyous créent de nouveaux « Frankendogs » terrifiants.

Les adolescents profitent des chiens diaboliques qui pourraient bientôt être interdits en Grande-Bretagne.

Le redoutable XL Bully risque d’être interdit au Royaume-Uni après une série d’attaques contre des personnes Crédit : Alay

Le Sun a découvert que les XL Bullys sont mélangés à des pitbulls interdits, dont un appelé Gator Mouth, ci-dessus, qui a une mâchoire plus large et des dents acérées comme des rasoirs qui peuvent déchirer la chair.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, pourrait interdire le XL Bully après une horrible attaque contre Ana Paun, une écolière de 11 ans, à Birmingham le week-end dernier. Crédit : SWNS

Le Sun a découvert que les XL sont mélangés à des pitbulls interdits, dont un appelé Gator Mouth qui a une mâchoire plus large et des dents acérées comme des rasoirs qui peuvent déchirer la chair.

Notre enquête révèle également que les éleveurs proposent des offres d’achat immédiat, de paiement plus tard sur les Bullys – qui, selon un expert, sont 270 FOIS plus dangereux que les autres chiens.

Gail Jones, dont la mère, Shirley Patrick, âgée de 83 ans, est décédée après avoir été mutilée par un XL en décembre de l’année dernière, a déclaré : « Ces animaux sont vicieux et doivent être interdits maintenant.

« C’est comme marcher dans la rue avec un ours ou un tigre. »

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, pourrait interdire la race après une horrible attaque contre Ana Paun, une écolière de 11 ans, à Birmingham le week-end dernier.

Des images terrifiantes montrent le chiot croisé XL Bully-Staffordshire bull terrier tendant une embuscade à Ana avant d’attaquer deux hommes – bien qu’il ait été frappé avec une pelle.

« Les morsures sont descendues jusqu’aux os »

Petrified Ana a déclaré plus tard au Sun : « Je pensais que j’allais mourir. »

Pourtant, la vente de chiens XL est devenue si lucrative, les chiens coûtant jusqu’à 7 000 £, que même les adolescents se sont mis à la pratique – malgré la loi stipulant que les éleveurs doivent être agréés.

Nous avons découvert un éleveur londonien de 15 ans emmenant son XL au haras – avant de montrer des liasses d’argent sur TikTok après avoir fouetté les chiots.

Un autre adolescent, aujourd’hui âgé de 18 ans, affirme qu’il avait 14 ans lorsqu’il a commencé à élever des chiens et a publié des photos de lui dépensant ses bénéfices chez Harvey Nichols, dans le quartier chic de Kensington.

Il a déclaré à notre journaliste : « J’étais en 10e année quand j’ai commencé.

« J’ai acheté un chien et j’ai réalisé que je pouvais me reproduire. »

Les experts affirment que les XL Bullys sont désormais croisés avec des pitbulls, y compris des chiens américains Gator Mouth élevés pour tuer.

Les pitbulls ont été interdits au Royaume-Uni lorsque la loi sur les chiens dangereux de 1991 a été introduite à la suite d’attaques.

Mais les critiques de la loi affirment que l’identification des pitbulls s’est avérée difficile et a conduit des centaines de propriétaires à mettre leur chien en fourrière à tort.

Le dresseur de chiens Stan Rawlinson, témoin expert au moment où la loi a été introduite, a déclaré : « Les pitbulls arrivent toujours en Grande-Bretagne.

« Il est facile de faire entrer un chien dans le pays simplement en lui nommant une race différente sur les documents.

« Les propriétaires du sud de l’Irlande doivent tenir leurs pitbulls en laisse et muselés, mais ils peuvent toujours les introduire au Royaume-Uni.

« Les éleveurs illégaux mélangeront ces XL avec n’importe quoi pour les rendre plus puissants, plus mortels. Ils veulent le chien le plus dur possible.

« Le pitbull Gator Mouth est particulièrement préoccupant car il est issu d’une lignée de chiens de combat, conçus pour se battre jusqu’à la mort.

« Ils ont une bizarrerie particulière : lorsqu’ils mordent, ils tournent comme un alligator et déchirent la chair. »

Gail Jones dit que la nouvelle de Frankendogs est horrible – et elle craint que davantage de personnes ne meurent comme sa mère.

Elle a déclaré : « L’idée que des gens élèvent des versions plus mortelles de ces animaux est dégoûtante.

« Le chien qui a attaqué ma mère a couru vers elle et lui a attaqué le visage. Il lui a enlevé le nez, une partie de sa joue droite et ses lèvres.

« Il lui a mordu le cou et la partie supérieure de la tête. Certaines morsures étaient si profondes qu’elles descendaient jusqu’aux os. Ce sont de gros animaux vicieux et une fois qu’ils ont verrouillé leurs mâchoires, vous ne pouvez plus les ouvrir.

« L’idée d’un XL croisé avec un Gator Mouth est terrible. Les XL ne se contentent pas de mordre une personne, ils la mordent et la déchirent en morceaux comme un crocodile ou un lion et sont extrêmement dangereux.

Alex Nichol, dont la fille de cinq ans a dû subir une greffe de peau sur la joue après avoir été mordue par un Bully le mois dernier, a déclaré : « Je suis totalement contre les combats de chiens, ce qui correspond à ce qu’un Bully croisé avec un pitbull Gator Mouth serait élevé. pour.

« Les gens qui ne savent pas ce qu’ils font brouillent les lignées en mélangeant différentes races. Cette croix pourrait être une recette pour un désastre.

Alex était avec sa fille Farrah-Leigh lorsqu’elle a été attaquée devant un magasin Nisa à Stockton, Teesside. Elle avait demandé la permission au propriétaire de caresser la poche du Bully avant qu’il ne bondisse.

Alex, 30 ans, qui possède lui-même deux chiens intimidateurs, a déclaré : « Il contrôlait son propriétaire alors que cela aurait dû être l’inverse.

« Je pense qu’il devrait y avoir une loi selon laquelle tous les chiens devraient porter une muselière et être tenus en laisse lorsqu’ils sont hors de leur propre maison. »

Le Dr Lawrence Newport, professeur de droit et de criminologie à l’Université Royal Holloway qui a étudié les attaques des American Bully, a expliqué qu’il n’était « pas surpris » de voir la montée des races frankenstein.

Il a déclaré : « Toute la race American Bully a été consanguine à plusieurs reprises pour des tailles, des formes, des forces et des couleurs exotiques et variées.

« La recherche a révélé qu’il existe des niveaux élevés de consanguinité : un seul de ces chiens a quatre fois le même arrière-grand-père.

« Ce type de chien n’est pas élevé pour le tempérament. Ils ont été créés par des animaux de combat consanguins.

Il a affirmé que les statistiques montrent que les XL Bullys sont 270 fois plus mortels que le reste de la population canine et les qualifie de « particulièrement dangereux ». Le Dr Newport a déclaré que la race était responsable de 70 % des décès de chiens depuis 2021 et a appelé le gouvernement à imposer une interdiction dès maintenant.

Il a déclaré : « Chaque jour qui passe, la probabilité d’attaques contre les animaux de compagnie et de risques pour les personnes augmente. »

Des milliers de chiens de type tyran sont annoncés en ligne en Grande-Bretagne, permettant à quiconque de les acheter sans chèque.

« Approche défaillante »

Ils sont disponibles gratuitement sur des sites tels que Gumtree, Pets4Homes et Freeads – et beaucoup sont désormais vendus dans le cadre d’offres d’achat immédiat et de paiement ultérieur.

Un compte TikTok montre cinq chiens à l’arrière d’une voiture et supplie : « Allez Tictok (sic), trouvons la maison de ces garçons. . . réduisez les prix et les plans de paiement aux bonnes personnes.

Les sites de médias sociaux présentent également de nombreux propriétaires à l’air dur exhibant des chiens avec des colliers cloutés.

Dans une vidéo TikTok, un chien incontrôlable attaque l’ami d’un homme alors que celui-ci lutte pour garder sa laisse. Les propriétaires publient sur Instagram des images terrifiantes de leurs chiens mordant les jambes et les bras de « dresseurs » en combinaison rembourrée.

Mais un propriétaire anonyme de XL Bully affirme que les séances permettent aux chiens de s’adonner à leur « proie naturelle – tout comme courir après des balles ou des cordes de tennis ».

Insistant sur le fait que les animaux ne sont pas dangereux, il a ajouté : « Quand j’ai entendu parler des attaques à Birmingham, je me suis demandé comment cela avait pu se produire ? C’est dû à la négligence des propriétaires.

Il affirme que les XL bien socialisés et stimulés font de bons animaux de compagnie et a appelé le gouvernement à réglementer qui est autorisé à garder un Bully.

La RSPCA a appelé à la fin de la loi sur les chiens dangereux, affirmant que des milliers de chiens innocents ont été abattus à cause de leur apparence.

Ils ont déclaré : « Nous pensons que se concentrer sur le type de chien, plutôt que sur ses actions individuelles, est une approche imparfaite et inefficace.

« Nous sommes très préoccupés de voir davantage de discussions concernant l’ajout d’un autre type de chien à la liste des interdictions. L’agressivité des chiens est très complexe et adopter une approche axée sur la race est fondamentalement erronée.

Les centres de sauvetage pour chiens affirment qu’ils sont inondés de XL Bullys indésirables, craignant une interdiction.

Vanessa Waddon, de Hope Rescue à Llanharan, dans le sud du Pays de Galles, a déclaré : « Les gens abandonnent délibérément leurs chiens, prétendant qu’ils sont errants.

« Un grand nombre des types de Bully que nous avons saisis proviennent d’éleveurs à faible niveau de bien-être. »

Le Salt’s Helping Hounds Rescue Centre, qui travaille avec la police pour reloger les Bullys qui ont mordu, affirme que l’interdiction des XL pourrait inciter les éleveurs à tenter de créer des animaux encore plus gros.

L’organisme de bienfaisance national travaille également avec Save Our Seized Dogs pour aider les propriétaires dont les chiens ont été battus par la police.

Il dit que n’importe quelle race peut être dangereuse si elle est mal propriétaire.

Un porte-parole a déclaré : « Nous avons réussi à reloger ces animaux qui font désormais partie d’une famille aimante.

La vidéo BikTok montre Bully attaquant son propriétaire, qui porte un pantalon rembourré

Un jeune éleveur se vante sur TikTok en montrant des liasses d’argent provenant de la vente de chiens vicieux Crédit : tiktok

Un chiot est photographié à vendre sur TikTok Crédit : tiktok

« Suella Braverman doit comprendre que les interdictions de race n’ont pas fonctionné et ne fonctionnent pas. Saisir un chien parfaitement bien élevé dans une famille aimante et le condamner à mort sur la base de mensurations est une folie.

« Si les chiens sont ajoutés à la liste, nous pensons que les propriétaires de chiens irresponsables et statutaires amélioreront leur jeu.

« Ils élèveront quelque chose de plus grand, de plus intimidant, ou introduisent une autre grande race ne figurant pas sur la liste des interdictions. »