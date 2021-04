Quand quelqu’un décède, ses maux de tête fiscaux ne meurent pas avec lui.

En fait, ces obligations peuvent compliquer davantage la vie des survivants: des impôts fonciers fédéraux peuvent être dus et les droits de succession des États peuvent également entrer en jeu.

«Vous devez toujours réconcilier les dettes fiscales l’année du décès lorsque vous aviez un revenu», déclare Mark Steber, directeur des renseignements fiscaux chez Jackson Hewitt. «Tôt ou tard, quelqu’un devra le nettoyer, et cela revient généralement à une famille. membre. »

Melissa Burgess fait partie de ces personnes. Lorsque son père est décédé subitement au début de 2018, elle a produit sa déclaration de 2017 tandis qu’un avocat l’a aidée à produire sa déclaration de 2018 par l’intermédiaire de la succession de son père.

Melissa Burgess, dont le père est décédé en 2018 C’est la dernière pièce du puzzle pour la succession de mon père. Comment dois-je encore faire face à cela trois ans plus tard ?

Mais Burgess, qui vit à Buffalo, New York, attend toujours le remboursement d’impôt de son père en 2017 par l’IRS. Et la pandémie a rendu encore plus difficile pour elle et sa sœur d’entrer en contact avec l’agence car elle a été submergée par des changements radicaux du code des impôts alors même qu’elle envoie des chèques de relance à des millions de personnes.

«Cela a été très frustrant», dit Burgess, 30 ans, qui est commis dans une bibliothèque locale. «Si la pandémie ne s’était pas produite, alors peut-être que les choses seraient résolues maintenant.»

Ajoutant à ses frustrations, l’IRS a également envoyé par erreur un chèque de stimulation de 1 200 $ à son père décédé au printemps dernier, qu’elle a dû renvoyer, dit-elle.

«C’est la dernière pièce du puzzle pour la succession de mon père. Comment dois-je encore faire face à cela trois ans plus tard? Mon père doit cet argent. Je n’abandonnerai pas tant que je ne l’aurai pas compris.

Melissa Burgess, au milieu, avec sa sœur et son père. Mélissa Burgess

La production de la déclaration finale du contribuable décédé incombe généralement à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession. Si aucun des deux n’est nommé, il est repris par un survivant du défunt, selon Lisa Greene-Lewis, CPA chez TurboTax.

«Cela a probablement eu un impact sur de nombreuses familles en 2020 en raison de la pandémie», dit Greene-Lewis.

Ces survivants sont non seulement stressés par la paperasserie fiscale compliquée, mais ils sont également en deuil.

«La dernière année d’une déclaration de revenus est un sujet sensible parce que vous êtes aux prises avec des émotions et des sentiments fragiles», dit Steber, qui dit que les membres de la famille qui sont soudainement responsables des impôts de leurs proches ne devraient pas faire cavalier seul. «Le moment venu, obtenez de l’aide expérimentée.

La déclaration finale est déposée sur le formulaire IRS 1040, le même qui aurait été utilisé si le contribuable était en vie. La différence est que «décédé» est écrit après le nom du contribuable, dit Greene-Lewis.

Si le contribuable était marié, la veuve ou le veuf peut produire une déclaration conjointe pour l’année du décès. Pendant les deux années suivant le décès d’une personne, le conjoint survivant peut produire une déclaration en tant que veuve ou veuf admissible, ce qui lui permettrait de continuer à utiliser les mêmes tranches d’imposition que celles qui s’appliquent aux déclarations conjointes.

Taxes foncières. Getty Images

Plus la succession est grande et plus le revenu d’un défunt est important, plus la situation deviendra probablement complexe, ce qui crée un plus grand besoin d’un professionnel de l’impôt, dit Steber.

«Intégrez cela à votre testament et confiez la responsabilité à un exécuteur testamentaire», conseille Steber.

Eric Pierre, fondateur, PDG et directeur de Pierre Comptabilité La pandémie a attiré l’attention des gens. N’importe qui peut mourir à tout moment. Mais maintenant que les gens meurent de COVID, Je pense que cela les a vraiment réveillés à propos de cette réalité pour s’assurer qu’ils ont un plan en place .

L’impôt sur les successions, par exemple, est prélevé sur les actifs d’une personne à son décès. Un impôt fédéral sur les successions de 40% s’applique aux valeurs successorales qui dépassent 11,7 millions de dollars, ou 23,4 millions de dollars par couple marié, bien que moins de 2000 ménages devraient payer des impôts sur les successions pour l’année dernière, selon le Tax Policy Center.

L’administration Biden devrait proposer une exonération de l’impôt sur les successions plus faible, qui soumettrait davantage de successions à l’impôt après un décès. Biden a appelé à abaisser l’exemption à 3,5 millions de dollars pour les successions.

Eric Pierre, fondateur, PDG et directeur de Pierre Comptabilité, affirme que son cabinet a reçu une augmentation de la planification successorale cette année.

«La pandémie a attiré l’attention des gens. N’importe qui peut mourir à tout moment. Mais maintenant que les gens meurent de COVID, je pense que cela les a vraiment réveillés à propos de cette réalité pour s’assurer qu’ils ont un plan en place.

La distinction entre qui a besoin d’une succession et qui a besoin d’un simple testament dépend des circonstances individuelles, ajoute Pierre. Pour ceux qui possèdent des biens immobiliers ou des actifs substantiels, ils devraient avoir une succession, recommande-t-il.

La date limite pour déposer une déclaration finale est la date limite de dépôt des déclarations de revenus de l’année suivant le décès du contribuable, qui serait le 17 mai pour les déclarations de 2020 après que l’IRS a prolongé la date limite cette saison des impôts.

Si un exécuteur testamentaire ou un administrateur est impliqué, il doit signer la déclaration du défunt. Lorsqu’une déclaration conjointe est produite, le conjoint doit également signer.

Lorsqu’il n’y a pas d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur, quiconque est chargé de produire la déclaration doit signer la déclaration et noter qu’il ou elle signe «au nom du défunt».

Si une déclaration conjointe est produite par le conjoint survivant seul, il ou elle doit signer la déclaration et écrire «production à titre de conjoint survivant» dans l’espace réservé à la signature de l’autre conjoint.

Les mots remboursement d’impôt en lettres moulées à côté d’une tasse rouge OBTENIR DES IMAGES

Il y a une étape de plus si un remboursement est dû.

Si l’argent est dû au défunt, il peut être réclamé en utilisant le formulaire IRS 1310, Déclaration d’une personne demandant le remboursement en raison d’un contribuable décédé, selon Greene-Lewis.

Bien que l’IRS indique que les conjoints survivants qui remplissent une déclaration conjointe n’ont pas à remplir ce formulaire, les experts fiscaux suggèrent que c’est toujours une bonne idée d’inclure pour éviter les retards possibles.

Le remboursement, s’il est uniquement au nom du défunt, sera distribué aux héritiers ou ayants droit, selon Pierre. Si le défunt a un conjoint survivant, il peut obtenir le remboursement sur une déclaration conjointe de dépôt de mariés.

Oui, c’est encore une fois la saison des impôts. Getty Images / iStockphoto

Si un défunt doit des impôts, la facture d’impôt est censée être réglée par l’exécuteur testamentaire du défunt, dit Pierre.

Dans le cas où le défunt ne dispose pas de fonds suffisants pour couvrir les impôts fédéraux sur le revenu et les successions, les proches ne sont pas responsables du solde, ajoute Pierre.

Eric Pierre, fondateur, PDG et directeur de Pierre Comptabilité Si vous êtes bien vivant, souscrivez une police d’assurance-vie et au moins un testament simple.

L’exécuteur testamentaire de la succession peut être tenu responsable si l’exécuteur testamentaire distribue des actifs aux héritiers et bénéficiaires avant de payer les impôts, ou si l’exécuteur testamentaire rembourse les autres dettes de la succession avant de payer les dettes fiscales, ou si l’exécutif est au courant de l’insuffisance des fonds. et l’incapacité de payer les impôts mais dépense les actifs autrement, dit-il.

Certes, un membre de la famille peut être obligé de s’acquitter de l’une des tâches suivantes: cosigner un prêt avec le défunt s’il était cotitulaire d’un compte; un résident d’un État de propriété communautaire où un conjoint survivant peut être tenu responsable des dettes si l’État exige du conjoint survivant de rembourser ses dettes; ou s’ils partagent la dette, selon Pierre.

«Si vous êtes en vie et en bonne santé, souscrivez une police d’assurance-vie et au moins un simple testament», dit Pierre. «En fonction de votre patrimoine, envisagez d’obtenir une succession. Si vous ne le faites pas et que quelque chose d’inattendu se produit, cela pourrait prendre des années pour déterminer comment régler les actifs. »

«Si vous ne vous préparez pas», ajoute Pierre, «vous vous préparerez à échouer.