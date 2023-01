Comment déneiger en toute sécurité cet hiver

Et même si vous êtes en bonne forme, pelleter peut toujours vous mettre en danger, bien que votre risque soit probablement plus faible, note-t-il. Une étude suggère que jusqu’à 85% des adultes américains de plus de 50 ans ont des plaques dans leurs artères même s’ils ne présentent aucun symptôme. Un effort extrême peut provoquer la rupture de la plaque, entraînant une crise cardiaque.

Les personnes les plus à risque d’événements cardiaques liés au pelletage sont les personnes de plus de 45 ans, les personnes souffrant d’une maladie cardiaque cachée ou de problèmes cardiaques connus, les personnes généralement inactives, en surpoids ou obèses et les personnes présentant un ou plusieurs facteurs de risque cardiaque, tels que comme le tabagisme, l’hypercholestérolémie ou le diabète, dit Franklin.

Protéger votre dos

Ken Hansraj, MD, chirurgien orthopédique de la colonne vertébrale à Poughkeepsie, NY, dit que le pelletage affecte non seulement le cœur mais aussi le dos.

« Soulever et transporter de la neige exerce une pression sur le dos, alors il vaut mieux pousser ou balayer que soulever », explique Hansraj. “Mais si un levage doit être effectué, utilisez une pelle ergonomique légère, qui a un coude au milieu.”

Ne soulevez pas trop à la fois, prévient Hansraj, qui est l’auteur du livre Surveillez votre dos : neuf stratégies éprouvées pour réduire vos douleurs au cou et au dos sans chirurgie. Au lieu de cela, “prenez de petites” bouchées “”, suggère-t-il.

Il conseille aux gens de « mettre de côté les petits morceaux légers et faciles. Vous vous épuiserez plus rapidement si vous déplacez des charges plus lourdes, et le stress sur votre dos et votre cœur sera plus important. Cela peut sembler plus lent, mais avant que vous ne vous en rendiez compte, vous avez terminé. Et soyez conscient de la « qualité de la neige. La neige mouillée pèse plus que la neige sèche, qui ressemble plus à de la poudre pour bébé et est un plaisir de jouer avec.