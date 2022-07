Comment démarrer la recherche d’une résidence pour personnes âgées – Shaw Local

La recherche d’une communauté d’aide à la vie autonome pour prendre soin d’un être cher vieillissant peut être un processus accablant. Il est important de comprendre ce que signifie vivre dans une communauté d’aide à la vie autonome.

Au cours des 30 dernières années, les professions des soins aux personnes âgées et les concepteurs de résidences pour personnes âgées ont travaillé pour faire de ces communautés plus qu’une simple maison de soins infirmiers ou une maison de retraite.

Pour commencer votre recherche, vous devez d’abord déterminer le niveau de soins requis. Les communautés de vie assistée offrent différents niveaux de soins. Certains fournissent des soins légers dans des résidences pour personnes âgées indépendantes où les résidents vivent dans des appartements privés.

D’autres communautés avec un degré plus élevé de licences peuvent fournir plus de soins, y compris des soins infirmiers qualifiés, un soutien de la mémoire et une réadaptation à court terme.

Entièrement certifié par le programme de soutien à la vie de l’Illinois, Heritage Woods of Minooka est conçu pour servir les adultes de 65 ans et plus de tous les revenus qui peuvent avoir besoin d’aide pour maintenir leur indépendance.

Une aide financière est disponible pour ceux qui n’ont pas les ressources nécessaires pour payer les frais mensuels. Les personnes âgées qui bénéficient de Medicaid ou qui ne reçoivent que des prestations de sécurité sociale peuvent prétendre à la résidence.

L’aide à la vie peut constituer une alternative à la maison de retraite. Pour ceux qui vivent seuls à la maison, les résidents de Heritage Woods of Minooka peuvent vivre dans un appartement privé et recevoir une assistance personnelle et une aide pour les médicaments.

Heritage Woods of Minooka dispose d’un personnel certifié en service 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Le personnel propose des services d’assistance, notamment de ménage et de blanchisserie.

Déterminez quelles commodités sont importantes pour vous, car beaucoup offrent des opportunités d’interaction sociale uniques. Avec des commodités comme une salle d’activités, un salon de télévision et une salle à manger spacieuse, Heritage Woods offre un sentiment de communauté avec des possibilités d’interaction sociale. Les événements mensuels incluent Bingo, Bunco, sorties pour le déjeuner, visites de chiens de thérapie et soirées cinéma.

Des activités indépendantes sont proposées tout au long de la journée, il y en a pour tous les goûts !

