Comment démarrer la garde d’animaux et parcourir le monde avec un hébergement gratuit

Avant de déménager de Seattle en Floride, mon amie m’a demandé si je voulais faire une pause de deux mois entre les deux pour rester chez elle à Albuquerque et caresser son chat à trois pattes, Mocha.

Deux mois sans loyer ni charges ? Score.

Elle et son mari ont organisé tous leurs pet-sitters via une application, alors ils m’ont demandé de m’inscrire. Cela coûtait 100 $, et même si j’avais l’impression que ce n’était qu’un arrangement occasionnel entre copains, j’économiserais au moins 3 000 $ sur les deux mois, alors j’ai obéi sans me plaindre. Cette petite demande, cet investissement de 100 $, cette application raviverait et regonflerait ma vie de manière si spectaculaire au cours des six prochains mois qu’à la fin, je marquerais l’époque avec un tatouage.

Ce n’est pas comme si je n’avais jamais entendu parler de garde d’animaux. Je ne sais pas pourquoi je n’y avais jamais sérieusement pensé auparavant, pourquoi ce n’est que lorsque j’ai parcouru l’application que cela ressemblait à une véritable option.

J’ai vu Airbnb, mais avec des visages d’animaux au lieu de prix. Chaque liste comprenait des photos de chiens ou de chats, de chèvres ou de poulets et des maisons, avec une description des responsabilités et des critiques. De mon côté, il a demandé une description générale de qui je suis, une explication de pourquoi je voulais garder une maison, puis mon expérience avec les animaux, mon âge, quand j’étais disponible et quels pays je serais intéressé à visiter. Bien que j’aie choisi n’importe quel pays, la plupart des sites sont affichés à partir d’endroits où les gens ont réellement du temps de vacances, comme le Royaume-Uni et l’Australie.

J’ai emballé mes affaires dans une unité de stockage qui coûtait 81 $ par mois et je me suis envolé pour le Nouveau-Mexique, où j’ai commencé une expérience qui m’a non seulement fait économiser une tonne de voyages, mais m’a permis de sauter dans la vie. J’ai tellement apprécié le budget ouvert et l’aventure que j’ai continué, effectuant plus de 17 gardes d’animaux et passant 134 nuits gratuites chez d’autres personnes, de Santa Fe à Seattle en passant par Londres.

Vous pourriez économiser beaucoup d’argent en gardant votre animal de compagnie. si vous avez besoin de rembourser vos dettes, si vous avez besoin de vous libérer de la pression des factures ou des frais de subsistance, ou si vous êtes jeune et que vous n’avez pas d’autre moyen de vous loger, cela pourrait être pour vous. La garde d’animaux peut être une option parfaite pour les voyageurs seuls, qui sont souvent pénalisés financièrement pour voyager seuls. Ils doivent payer pour une occupation simple. Ils ne divisent pas l’Uber. C’est agréable de faire une pause. De plus, lorsque vous êtes seul, une mesure de sécurité supplémentaire vous permet de vous sentir plus en sécurité. Je ne me suis soucié de rien en restant avec, par exemple, un Terre-Neuve de 135 livres nommé Dozer à Sante Fe.

Profitez de l’économie de la confiance

Il y a une monnaie qui bat dans le monde du homesitting, et c’est l’économie de la confiance. Pour y prospérer, tirez parti de ce qu’on appelle votre capital de réputation. Demandez-vous comment quelqu’un saurait que vous n’êtes pas un meurtrier à la hache. Avez-vous des médias sociaux avec un suivi auquel vous pouvez vous lier? Avez-vous un travail avec un facteur de confiance élevé, comme les soins infirmiers ou l’enseignement ? Ou peut-être avez-vous un lien avec une organisation de confiance que vous pouvez vanter. Ne soyez pas timide lorsque vous vendez vous-même et votre fiabilité.

Être digne de confiance consiste en partie à être honnête sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. J’adore les chevaux, mais je ne ferais pas garder un cheval tout seul. Ce ne serait tout simplement pas juste, quand quelqu’un qui sait comment s’occuper d’eux pourrait venir. (Maintenant un alpaga, j’essaierais.) Si vous n’avez jamais pris soin d’un animal de compagnie, soyez juste honnête. Une famille m’a encore laissé m’occuper de chèvres naines sur une île au large de Seattle, aucune expérience nécessaire !

N’oubliez pas que même s’ils vous font confiance, vous leur faites également confiance. Obtenez leur nom complet et recherchez-les sur Google. Faites votre diligence raisonnable minimale. J’aime aussi trouver des gens sur LinkedIn ou Facebook si possible.

Rencontrez-vous en personne ou au moins par vidéo à l’avance et interrogez les hôtes sur les sièges précédents pour évaluer à quel point ils sont faciles à satisfaire. Demandez-leur quelle est la chose la plus importante pour eux à propos d’un pet sitter. Vous pouvez avoir une idée de s’ils sont faciles à vivre ou tendus. J’ai trouvé que les gens qui ouvrent leur maison étaient généralement super cool. C’était mon genre de personnes.

Entrez dans le jeu en configurant des notifications

Je suis très concentré sur mon objectif, donc je n’ai pas d’alertes push pour presque tout le reste, à l’exception des postes de garde d’animaux. Vous pouvez être averti lorsqu’une maison que vous avez mise en favori ajoute des dates ou lorsqu’une publication répond aux conditions que vous recherchez. J’ai lancé des recherches sur les endroits où je veux aller : Hawaï, la Colombie, la Nouvelle-Zélande et Banff, ainsi que sur les périodes où je sais que je veux voyager. Il s’agit souvent de savoir qui répond le plus rapidement, vous devez donc être dessus.

Pour m’aider à être l’une des premières personnes à postuler, j’ai écrit une lettre d’introduction rapide dans l’application de notes de mon téléphone avec des blancs à remplir pour la personnaliser pour chaque séance. Vous voulez vous donner une longueur d’avance, mais assurez-vous d’ajouter des détails sur les raisons pour lesquelles vous êtes la meilleure personne pour cette séance en particulier. Mentionnez tout ce que vous avez en commun avec les propriétaires ou l’expérience que vous avez avec ce type d’animal.

Configurez votre animal de compagnie pour réussir (la communication est la clé)

Chaque animal de compagnie est un peu différent, alors une fois choisi, assurez-vous de définir vos attentes. Beaucoup de gens m’ont proposé de manger la nourriture dans leur armoire ou leur réfrigérateur, ce qui était très agréable, surtout s’ils avaient un gallon de M&M’s dans le garde-manger. Assurez-vous que c’est frais avant de grignoter. Parlez de tout, de la durée pendant laquelle vous promenerez le chien à la fréquence à laquelle vous brosserez le chat. Assurez-vous de lire toutes les instructions écrites à l’avance afin de pouvoir poser des questions avant qu’ils ne voyagent.

Allez au-delà pendant votre séance

Aucun hôte ne m’a donné moins de cinq étoiles parce que j’ai vraiment essayé. J’ai lavé les draps, nettoyé plus que nécessaire, laissé les choses mieux que je ne les ai trouvées. Je me souviens de la pensée qui m’a traversé l’esprit que je voulais qu’ils pensent que j’étais un bon gardien d’animaux. Et en cela, j’ai réalisé que je suis devenu un bon pet sitter.

Il n’y a rien de plus rassurant que de voir l’animal passer un bon moment, alors prenez beaucoup de photos des animaux et envoyez-les. Cela ressemble à un service supplémentaire et à une belle surprise, et les propriétaires ont tendance à vraiment l’apprécier. Mais assurez-vous de demander. Un couple britannique pour lequel nous nous sommes assis voulait vraiment se détendre et était bon de ne pas entendre parler de leurs quatre chiots sauvages.

Préparez-vous quand les choses tournent mal

Qu’en est-il si quelque chose de mal arrive? L’application que j’ai utilisée dispose d’une ligne de conseils 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et dans les instructions écrites, les propriétaires d’animaux sont invités à vous laisser les coordonnées de leur propre vétérinaire. Les propriétaires laissaient aussi souvent le nombre de voisins et d’amis à proximité. N’ayez pas peur de mener la conversation sur la sécurité. Dans une maison, j’ai demandé où était l’extincteur et ils ont réalisé qu’ils n’en avaient pas !

Gardez quelques économies pour des choses comme la réparation de la tringle de douche si vous accrochez votre trousse de toilette dessus et qu’elle s’écrase au sol. (En fin de compte, ils m’ont dit de ne pas m’en inquiéter.) Mais d’autres choses pourraient ne pas se dérouler comme prévu. À un moment donné, un animal de compagnie est décédé avant mon arrivée et mes services n’étaient pas nécessaires. J’ai donc dû trouver mon propre logement.

Envisagez d’abord de garder votre animal près de chez vous

Au cours des dernières années à Seattle, j’avais perdu le prix du genre de voyage que j’avais l’habitude de faire quand la ville était moins chère : le week-end à la montagne. Je regrette maintenant que pendant tout ce temps j’aurais pu chercher des pet sitters, qui auraient été gratuits. Maintenant que j’habite en Floride, j’ai un œil sur les maisons de plage.

N’est-ce pas, vous vous demandez peut-être, un peu bizarre de vivre dans les maisons des autres ? Ouais, un peu ! Mais j’avais un objectif plus grand qui comptait plus. Après deux ans de quarantaine, je voulais une aventure effrayante. Après avoir vécu une décennie dans l’une des villes les plus chères du pays, je voulais un peu d’argent de poche. Oui, j’ai vécu dans des maisons d’étrangers. J’ai aussi considérablement augmenté mes paiements sur mes cartes de crédit, à peu près ce que je payais en loyer. Et au lieu de payer ma facture d’électricité, j’ai pris des cours de cuisine. Au lieu de débourser pour le wifi, j’ai mangé des pancakes au piñon de maïs bleu dans les cafés et acheté des boucles d’oreilles et des foulards artisanaux dans les petites boutiques de la vieille ville. J’ai vécu un peu. Tout cela valait totalement la bizarrerie que j’aurais pu ressentir à l’idée d’être sous la douche de quelqu’un.

Le tatouage que j’ai fini par me faire pour commémorer mon expérience, je l’ai eu à Londres – une allumette allumée en biais, comme si elle était sur le point d’enflammer quelque chose. Après avoir été enfermé si longtemps sur place, j’avais perdu la capacité de voir que les choses pourraient redevenir surprenantes. C’est un rappel que vous ne savez jamais quand quelque chose de nouveau va se déclencher. Peut-être pourriez-vous même vous surprendre et vous retrouver chez quelqu’un, un nouvel ami à quatre pattes sur vos genoux, une nouvelle vue par la fenêtre.

Paulette Perhach est un écrivain indépendant et un coach en écriture couvrant la créativité, les finances personnelles, les affaires, la conception de la vie et les voyages.

