Comment démarrer la fonction d’auto-chat sur WhatsApp Web, Android et iOS pour prendre des notes rapides

Plusieurs smartphones fonctionnant sous Android et iOS sont livrés avec des applications de prise de notes préinstallées ou des applications de rappel utiles, mais nous oublions souvent leur existence. Dans ce cas, nous nous tournons vers nos applications les plus utilisées pour prendre des notes rapides ou enregistrer des liens Web importants afin qu’ils restent à portée de main. WhatsApp existe depuis de nombreuses années et l’application de messagerie instantanée reste l’une des plates-formes les plus utilisées sur les systèmes Android et iOS. Donc, au cas où vous voudriez démarrer une fonction d’auto-messagerie pour prendre des notes rapides sur WhatsApp, il existe des solutions simples qui valent la peine d’être vérifiées.

Il existe principalement deux façons de démarrer une fonction d’auto-chat ou d’auto-message sur WhatsApp. Pour la première méthode, vous devez utiliser votre navigateur Web et rechercher l’URL wa.me// avec votre numéro de téléphone à 10 chiffres. Les utilisateurs en Inde devront ajouter 91 avant le numéro de téléphone mobile. Voici à quoi ressemblera le lien: wa.me//91XXXXXXXXXX. Après avoir exécuté l’URL sur n’importe quel navigateur Web, les utilisateurs remarqueront une nouvelle page Web où il sera lu, « Discutez sur WhatsApp avec +91 (votre numéro de mobile à 10 chiffres). Les utilisateurs ici devront sélectionner «Continuer à discuter». Il y aura deux options: l’une menant au lien de téléchargement de WhatsApp Web si vous utilisez le navigateur Web du bureau. Vous pouvez également trouver des liens vers WhatsApp Desktop ou WhatsApp pour Android ou iOS, selon le système. Dans tous les cas, vous pouvez sélectionner WhatsApp Web juste en dessous du bouton de téléchargement.

Une fois que le chat automatique démarre, les utilisateurs peuvent enregistrer le contact avec le nom préféré pour une découverte facile. Comme prévu, la fonction d’auto-chat est accessible via les applications WhatsApp ou le client Web.

Dans le cas où les utilisateurs de WhatsApp rencontrent des erreurs avec cette méthode, il existe un processus traditionnel relativement plus long. Les utilisateurs de WhatsApp devraient créer un groupe avec un ami proche ou un parent. Vous pouvez former un groupe WhatsApp même avec deux membres (y compris vous-même). Une fois le groupe configuré, vous pouvez supprimer le nouveau membre et avoir toute la discussion pour vous-même. Cette méthode active à nouveau la fonction d’auto-chat sur l’application de messagerie appartenant à Facebook.