Comment demander une augmentation sans aliéner votre patron en cours de route

Ce genre de langage pourrait motiver un gestionnaire à être juste, a déclaré M. Cialdini, car les gens veulent être cohérents avec leur image dans la communauté.

M. Pink a accepté. Il a encouragé à se concentrer sur ce qui est bon pour le patron et sur ce qui est juste – idéalement, deux choses qui se chevauchent. “Je pense que vous devez établir un certain niveau d’équité, et la façon dont les gens évaluent l’équité en matière de rémunération est l’équité interne et l’équité externe”, a-t-il déclaré.

L’équité interne décrit la rémunération comme juste par rapport à la rémunération pour le même travail au sein d’une organisation. L’équité externe tient compte du marché du travail général et de la région.

Pour établir ce qui est juste, consultez des sites tels que Glassdoor.com ou PayScale.com pour savoir ce que les personnes ayant votre expérience dans votre région gagnent dans des emplois comme le vôtre. Rassemblez ensuite autant d’informations que possible sur la rémunération des personnes de votre niveau au sein de votre entreprise. Si vous découvrez que quelqu’un avec le même mandat et le même poste gagne plus que vous, on peut faire valoir que c’est tout simplement injuste.

“Il est difficile pour les gens de défendre l’injustice”, a déclaré M. Pink.

Ce ne sont que des affaires, mais bien sûr, les affaires sont menées par des humains. Rappelez-vous que votre patron attend ces conversations. Si vous êtes quelqu’un dont la rémunération pourrait être affectée par des écarts de rémunération persistants basés sur le sexe ou la race, demander plus est une façon d’exprimer votre attente d’être payé équitablement.

Jazmine Reed, recruteuse senior et coach de carrière, a géré des dizaines de personnes et dit que ce sont généralement les femmes et les introvertis qui, selon elle, sont les moins susceptibles de demander une augmentation.

“Je pense que la plupart des managers – la plupart, pas tous – mais je pense que s’ils pouvaient agiter une baguette magique et vous donner plus d’argent, ils le feraient”, a-t-elle déclaré. Elle a appris une leçon importante une fois, alors qu’elle gagnait 40 000 $ par an. Elle a dit à un recruteur qu’elle voulait arriver à 45 000 $ pour son prochain poste. Le recruteur l’a mal entendue à hauteur de 10 000 $ et s’est excusé de ne pouvoir lui payer que 55 000 $. Le moment lui a appris qu’il n’y a rien de mal à demander plus d’argent.

“En fin de compte, et c’est un fait, personne ne vous surpayera jamais”, a-t-elle déclaré. “Il est donc probable que presque chaque personne, à certains égards, soit sous-payée.”