Comment demander une augmentation : 5 conseils pour négocier un salaire plus élevé

Note de l’éditeur: Inscrivez-vous à la série de newsletters Adulthood, But Better de CNN. Notre guide en sept parties contient des conseils pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées concernant vos finances personnelles, votre carrière, votre bien-être et vos relations personnelles.

Être payé ce que vous valez est une partie importante de tout travail, mais négocier une augmentation peut être à la fois stressant et inconfortable.

Si vous pensez que vous devriez être mieux rémunéré, c’est à vous d’en faire une argumentation convaincante. Une recherche appropriée peut vous aider à aborder la conversation préparée, ce qui augmentera vos chances de présenter un dossier solide à votre responsable.

Avant d’engager une conversation sur une augmentation de salaire, réfléchissez à la situation dans son ensemble et à ce qui se passe sur votre lieu de travail.

Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés financières ou est au milieu d’une transition majeure, ce n’est probablement pas le bon moment pour demander une augmentation. Si votre patron s’occupe de choses comme des licenciements, une restructuration ou un examen extérieur des scandales de l’entreprise, vous voudrez attendre que les choses se soient un peu calmées.

“C’est peut-être un moment où vous sympathisez avec lui, construisant un peu un coussin de confiance”, a déclaré Olivia Jaras, fondatrice de Salarycoaching.com. “Cela pourrait préparer le terrain pour une négociation dans quelques mois, ce qui peut être plus propice pour vous.”

Que vous obteniez ou non une augmentation sera déterminé par plusieurs facteurs différents. Certains seront hors de votre contrôle, mais faire vos recherches améliorera vos chances.

Avant d’entamer une conversation sur une augmentation, vous devez garder un œil sur votre valeur marchande. Déterminez comment votre salaire actuel se compare à votre valeur marchande, comment vous vous comportez par rapport à vos pairs et quelle est la philosophie de rémunération de votre entreprise.

Les sites de carrière comme Glassdoor, Salary.com ou Payscale sont un bon point de départ pour les données salariales sur des postes similaires au vôtre.

L’examen de votre curriculum vitae et la description du poste pour lequel vous avez été embauché peuvent également vous donner un aperçu de votre rendement au travail et de votre évolution de carrière. Vos responsabilités peuvent avoir augmenté depuis le jour où vous avez été embauché, ou vous avez peut-être suivi une formation ou acquis d’autres compétences.

« Si vous avez acquis des compétences et des qualifications significatives pour votre poste, comment celles-ci sont-elles valorisées par votre entreprise ? Ce sont en quelque sorte des coches en faveur d’une augmentation », a déclaré Jaras.

Une fois que vous êtes armé de toutes les informations dont vous avez besoin, vous pouvez vous sentir prêt.

Mais il est maintenant temps de jeter un coup d’œil à vos réalisations du point de vue de votre manager. Pour quelles raisons votre patron pourrait-il refuser de vous accorder une augmentation de salaire ? Et comment les abordez-vous ?

Comprendre d’où vient l’autre personne et quelles pourraient être ses réserves vous aidera à les contrer. Une façon d’y parvenir est de penser aux cinq principales raisons pour lesquelles votre manager a dit non.

“Si vous pensez que ce sont de très bonnes raisons de vous dire non, vous n’allez probablement pas l’obtenir”, a déclaré Deborah Kolb, auteur de Negotiating at Work: Turn Small Wins into Big Gains. “Mais quand vous anticipez ce qui va se passer, vous arrivez prêt à y faire face.”

Votre argument doit toujours être rationnel, évitez donc de devenir trop personnel. Entrer dans le raisonnement de négociation que vous devez envoyer cinq enfants à l’université ou que vous avez découvert que votre collègue gagne plus que vous n’est pas une bonne idée.

Ces choses peuvent être la raison pour laquelle vous voulez une augmentation, mais elles ne sont pas liées à votre performance au travail.

Cela pourrait vous rapporter une augmentation dommage, mais cela ne maximisera probablement pas ce que vous pouvez gagner. Ce que vous devriez faire, c’est parler à votre patron de la façon dont vous avez contribué au résultat net de l’entreprise.

La négociation du salaire ne se déroule pas toujours comme prévu et vous devez être prêt à gérer un résultat qui n’est pas ce que vous vouliez. Mais obtenir un « non » ne doit pas nécessairement être une défaite, et le gérer correctement peut jeter les bases d’une future augmentation.

Vous pourriez être déçu par la mauvaise nouvelle, mais terminez toujours la conversation sur une note positive. Renforcer l’idée que vous êtes enthousiaste à l’idée de continuer à servir l’entreprise et d’élargir les contributions que vous apportez peut ouvrir la porte à un dialogue futur.

“Vous devez être stratégique dans la manière dont vous menez cette discussion”, a déclaré Alex Twersky, cofondateur de Resume Deli, une entreprise de services de CV et de carrière. « Il ne faut pas être trop exigeant ou trop insistant. Vous voulez être professionnel, patient, collaboratif et constructif.

Cela pourrait également être l’occasion pour vous de demander des commentaires et de réfléchir aux compétences que vous pouvez améliorer pour renforcer vos arguments en faveur d’une augmentation de salaire.