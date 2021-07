Comment demander une aide au loyer avant l’expiration de l’interdiction d’expulsion

Le déploiement de l’aide fédérale au loyer de 45 milliards de dollars allouée par le Congrès a été lent et difficile, mais de plus en plus de familles commencent à en bénéficier.

Quelque 290 000 ménages ont reçu l’aide en juin, contre 160 000 en mai et 100 000 en avril, selon de nouveaux chiffres publiés mercredi par le département du Trésor américain.

Pourtant, plus de 11 millions d’Américains, soit 16% des locataires américains, disent qu’ils ne sont pas rattrapés par leurs paiements de logement, selon une analyse récente du Center on Budget and Policy Priorities.

Et avec l’interdiction nationale d’expulsion qui doit expirer le 31 juillet, les défenseurs craignent que de nombreux locataires n’obtiennent pas le soulagement à temps pour rester dans leurs maisons.

À la fin du mois de juin, à peine 3 milliards de dollars avaient atteint les gens, selon les données du gouvernement.

« Même avec les améliorations, l’aide d’urgence au loyer n’a atteint qu’une petite fraction des familles qui déclarent être en retard de loyer et à haut risque d’expulsion à l’expiration du moratoire la semaine prochaine », a déclaré Diane Yentel, présidente et chef de la direction de National Low Income. Coalition pour le logement.

Il est recommandé aux locataires en difficulté de demander l’aide dès que possible.

Voici ce que vous devez savoir pour accéder à l’aide.