Comment demander le programme de remboursement de l’énergie hors pointe du National Grid

La pénurie de carburant étant un problème cet hiver, le National Grid du Royaume-Uni a averti qu’il pourrait avoir besoin de recourir à des pannes de courant pré-planifiées dans certaines régions, coupant l’électricité aux entreprises et aux foyers pendant trois heures à la fois.

Sans surprise, il cherche des moyens alternatifs d’économiser l’énergie, et le gouvernement a tenté de rassurer tout le monde sur le fait que les coupures d’électricité sont “extrêmement improbables”.

Cependant, une mesure qui peut aider – en plus d’aider les gens à économiser de l’argent sur leurs factures d’énergie – est que les fournisseurs d’énergie encouragent la consommation d’énergie hors pointe.

Comment fonctionnera le système de remboursement de l’énergie hors pointe ?

Le réseau national a travaillé avec Octopus Energy plus tôt cette année pour tester un tel programme, avec 100 000 clients ayant reçu un préavis d’un jour pour réduire leur consommation d’énergie pendant les périodes de pointe de consommation d’énergie.

Maintenant, le National Grid a officiellement annoncé ce qu’il appelle le service de flexibilité de la demande. Ce n’est pas directement pour les consommateurs : l’idée est que les fournisseurs d’énergie, comme Octopus, OVO, E.On, EDF et British Gas proposent le programme aux clients éligibles.

Différents fournisseurs ont des estimations de temps de pointe différentes, certains l’identifiant comme 16h-20h et d’autres choisissant une fenêtre plus petite dans ce laps de temps, comme 16h30-18h30. Mais c’est à peu près à l’heure de la journée que les familles rentrent du travail ou de l’école et allument tous leurs appareils pour préparer le dîner, ainsi que pour utiliser d’autres appareils dans la maison.

Cela crée un problème. Comme nous n’obtenons plus de gaz de Russie, il se peut qu’il n’y en ait pas assez dans le réseau pour faire le tour de tous les foyers qui en ont besoin cet hiver.

Si les compagnies d’énergie peuvent amener les gens à répartir leur consommation d’énergie plus uniformément tout au long de la journée, l’offre et la demande sur le réseau seront plus équilibrées.

Quels fournisseurs offrent des remises pour l’utilisation de l’énergie en dehors des heures de pointe ?

À l’heure actuelle, nous attendons toujours que les détails soient annoncés et nous nous attendons à ce que les fournisseurs contactent leurs clients dans la seconde moitié d’octobre 2022.

Actuellement, au moment de la rédaction de cet article, seule l’énergie OVO avait fourni des détails. Il exécute un essai du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023, qui est la période que d’autres sont susceptibles d’utiliser également.

Si OVO est votre fournisseur, vous pouvez obtenir jusqu’à 100 £ de crédit sur votre compte d’énergie.

OVO

Que devrez-vous faire ?

OVO estime que 19 % de la consommation d’énergie d’un ménage moyen a lieu pendant les heures de pointe. Il cherche à ce que les ménages réduisent leur consommation d’énergie aux heures de pointe à seulement 12,5 %. D’autres fournisseurs peuvent choisir des objectifs différents.

Les données d’OVO montrent que 16h-19h est le moment où la demande est la plus élevée, c’est donc à ce moment-là que vous devrez réduire l’utilisation. Cela ne signifie pas que vous devrez éteindre vos lumières ou votre chauffage, mais vous éviterez d’utiliser des appareils et des appareils gourmands en énergie comme votre lave-vaisselle ou votre lave-linge.

Ces appareils comportent généralement des minuteries de démarrage différé, il est donc facile de les charger quand vous le feriez habituellement, mais faites-les exécuter leurs cycles plus tard, après les heures de pointe. Pour économiser de l’argent, utilisez leurs modes Eco. Cela prendra plus de temps, mais consommera moins d’énergie.

Vous pourrez toujours utiliser votre four pour préparer le dîner, mais vous pourriez envisager de passer à une friteuse à air qui, encore une fois, utilisera moins d’énergie et vous fera économiser de l’argent.

Combien d’argent pourriez-vous économiser ?

Selon le Guardian, lors de l’essai d’Octopus, le ménage moyen a économisé 23 pence au cours de chaque période de pointe de deux heures, tandis que certains clients ont économisé jusqu’à 4,35 £.

Le programme OVO est un peu différent en ce sens que l’entreprise propose un montant fixe : 20 £ pour chaque mois où un ménage atteint ses objectifs de réduction de la consommation d’énergie, jusqu’à un maximum de 100 £. L’argent sera crédité sur votre compte. Donc, essentiellement, c’est comme de l’argent sur vos factures mensuelles.

Comment puis-je m’inscrire aux rabais?

Actuellement, vous ne pouvez pas. Attendez que votre fournisseur d’énergie vous contacte et ajoutez cet article à vos favoris car nous le mettrons à jour avec plus de détails dès qu’ils apparaîtront.

Pendant que vous attendez de vos nouvelles, attention aux arnaques. Comme pour le rabais énergétique de 400 £ du gouvernement, les escrocs profiteront sans aucun doute pleinement de ce nouveau programme National Grid et enverront de faux e-mails avec des liens vers de faux sites Web. Quoi que vous fassiez, ne communiquez pas vos coordonnées bancaires.

Votre compagnie d’énergie a déjà votre mode de paiement, et dans tous les cas, les remises seront presque certainement toutes comme des OVO et seront automatiquement créditées sur votre compte.

Notez également que tout le monde ne pourra pas participer dans le régime de remboursement. Vous n’en bénéficierez que si votre fournisseur d’énergie participe, mais vous devrez également disposer d’un compteur intelligent installé dans votre maison afin que votre consommation d’énergie puisse être surveillée.

OVO est en train de contacter ses clients éligibles, mais si vous êtes avec un autre fournisseur, gardez un œil ouvert pour voir s’ils commencent leur propre programme hors pointe.

Pour plus de conseils d’économie d’énergie, découvrez comment connaître le coût de fonctionnement de vos appareils et appareils et pourquoi des cycles plus longs de lave-vaisselle et de lave-linge sont la clé pour économiser de l’argent.