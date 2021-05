Comment demander à la famille, aux amis s’ils sont vaccinés

Si vous voulez savoir si quelqu’un avec qui vous prévoyez de passer du temps a reçu le vaccin COVID-19, vous ne devriez pas vous sentir mal à l’idée de le demander, selon les experts en étiquette.

Contrairement à de nombreuses autres informations relatives à la santé, qui sont généralement gardées privées en compagnie polie, il n’y a pas de honte à vouloir savoir si les personnes avec lesquelles vous êtes proche ont reçu le vaccin, selon l’expert en étiquette Elaine Swann.

« Nous ne devons pas avoir peur de poser la question », a déclaré Swann à USA TODAY. En effet, le statut vaccinal d’une personne peut avoir des effets sur la santé des personnes qui passent du temps avec elle.

Les personnes qui ont été vaccinées contre le COVID-19 peuvent de plus en plus vivre une vie plus normale sans s’exposer à un risque élevé de contracter le virus, selon les directives du gouvernement. Mais de nombreuses activités ne sont sûres que si une personne vaccinée est entourée d’autres personnes vaccinées.

Les vaccins sont très efficaces pour prévenir le COVID-19, mais « ils ne sont pas une armure », a déclaré le Dr William Schaffner, professeur et expert en maladies infectieuses à la Vanderbilt University School of Medicine. Et pour les personnes vaccinées, passer du temps avec une personne qui n’a pas été vaccinée peut augmenter son risque.

Cela signifie que vous devez savoir si les personnes avec lesquelles vous passez du temps ont reçu le vaccin ou non, même si vous devez demander.

«Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas en parler», a déclaré Thomas P. Farley, un expert en étiquette connu sous le nom de Mister Manners. «Ce n’est pas comme demander à quelqu’un son âge.»

Compte tenu des impacts sur la santé de la question et des grandes variations dans la façon dont les gens sont à l’aise avec le risque pour la santé, « Il serait impoli que ce sujet soit retiré de la table », a déclaré Farley.

Si une personne vaccinée apprend que quelqu’un avec qui elle a l’intention de passer du temps n’est pas vaccinée, elle doit prendre des mesures pour réduire le risque de la situation, a déclaré Gleb Tsipursky, PDG de Disaster Evitement Experts et auteur d’un livre sur l’adaptation à «la nouvelle anomalie». « de COVID-19. Évitez les activités à l’intérieur et portez un masque «pour votre bien et pour eux», a conseillé Tsipursky.

Voici quelques conseils sur la façon de se renseigner poliment sur le statut vaccinal d’un ami ou d’un membre de la famille, selon les conseils de Swann et Farley: