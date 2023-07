Comment Delta met à niveau sa flotte pour un meilleur Wi-Fi client

Le Wi-Fi dans les avions existe depuis des décennies, mais sa fiabilité et ses vitesses peuvent varier considérablement en fonction de la compagnie aérienne, de l’itinéraire, du type et de l’âge de l’avion.

Compagnies aériennes américaines , Uni et d’autres compagnies aériennes américaines ont récemment mis à jour leurs flottes pour fournir une meilleure connexion Wi-Fi, et Delta a dépensé plus d’un milliard de dollars pour moderniser ses avions afin d’offrir gratuit Wi-Fi aux clients.

La compagnie aérienne utilise Viasat , l’un des principaux fournisseurs d’Internet par satellite, pour fournir le Wi-Fi à bord. Viasat a récemment lancé un nouveau satellite avec des vitesses plus rapides et plus de capacité, qui, selon la société, devrait aider à répondre à la demande croissante de l’industrie du transport aérien.

CNBC a eu un aperçu de la façon dont Delta travaille à la mise à niveau de plus de 1 200 avions d’ici 2024.

Regardez la vidéo pour en apprendre plus.