Si vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur portable Windows, Dell sera probablement l’une des principales marques que vous envisagez. La société américaine s’est forgé une solide réputation en matière de matériel PC et portable haut de gamme, avec XPS l’une de ses gammes les plus célèbres.

Malgré l’impact profond de la pandémie de coronavirus, 2020 a été une grande année pour XPS. Dell a sorti deux modèles du XPS 13, ce dernier avec des puces Intel de 11e génération, aux côtés d’un nouveau XPS 15, XPS 17 et 13 pouces et 15 pouces 2-en-1. Cela représente six options des 12 derniers mois seulement, même sans tenir compte du reste de la gamme d’ordinateurs portables Dell.