Comment défendre soi-même son cancer avancé de la prostate

“Il est extrêmement important de comprendre où vous vous situez dans le spectre de la maladie, comment le traitement peut ou non vous affecter, et comment cela joue dans vos objectifs de vie primordiaux”, déclare Konijeti.

Pour Wadsworth, il était important de comprendre exactement ce à quoi il était confronté, en langage clair.

“Il y avait beaucoup de termes comme ‘indétectable’ et ‘récidive’ et ‘rechute’ et ‘aucune preuve de maladie'”, dit-il. “Alors je posais des questions très précises, comme, ‘Puis-je être guéri?’ J’avais besoin qu’ils aillent droit au but et me disent : qu’est-ce que tout cela signifie ?”