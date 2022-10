Comment Deere prévoit de construire un monde d’agriculture entièrement autonome d’ici 2030

John Deere peut-il devenir l’une des principales entreprises d’IA et de robotique au monde aux côtés de Tesla et des géants de la technologie de la Silicon Valley au cours de la prochaine décennie ?

Cette déclaration peut sembler incongrue avec la perception générale de l’entreprise de 185 ans en tant que fabricant de métaux lourds de tracteurs, de bulldozers et de tondeuses à gazon peints dans les couleurs vertes et jaunes emblématiques.

Mais c’est ce que l’entreprise voit dans son avenir, selon Jorge Heraud, vice-président de l’automatisation et de l’autonomie pour Moline, dans l’Illinois. Deeredont un aperçu a été présenté au Consumer Electronics Show de janvier dernier à Las Vegas, où Deere dévoilé son tracteur agricole 8R entièrement autonome, piloté par l’intelligence artificielle plutôt que par un agriculteur au volant.

Le 8R autonome est l’aboutissement de près de deux décennies de planification stratégique et d’investissement de Deere dans l’automatisation, l’analyse de données, le guidage GPS, la connectivité Internet des objets et l’ingénierie logicielle. Bien qu’une grande partie de cette R&D ait été développée en interne, la société a également multiplié les acquisitions et les partenariats avec des startups agtech, récoltant le savoir-faire ainsi que les talents.

“Cela vient de notre prise de conscience que la technologie va stimuler la création de valeur et augmenter la productivité, la rentabilité et la durabilité des agriculteurs”, a déclaré Heraud.

Alors que Deere a fait sensation au CES et a intrigué la communauté des investisseurs, Stephen Volkmann, analyste de recherche sur les actions chez Jefferies, a déclaré: “Nous sommes très, très, très tôt dans ce processus.”

“La flotte mondiale totale de tracteurs autonomes Deere est inférieure à 50 aujourd’hui”, a-t-il ajouté. Et même si l’objectif de Deere est de mettre en place un système agricole entièrement autonome pour les cultures en rangs d’ici 2030, a déclaré Volkmann, “à l’heure de Wall Street, c’est une éternité”.

Pour le moment, Deere crée de la valeur et des bénéfices grâce à des systèmes automatisés bien établis qui peuvent être adaptés à ses tracteurs existants, tels que l’autoguidage basé sur GPS et le semis de précision qui mesure la profondeur et la distance à planter. Ces étapes doivent être en place, a déclaré Volkmann, avant de pouvoir leur accorder une autonomie totale.

Le 8R autonome représente un pas de géant dans l’agtech actuelle, sans parler du bénéfice marketing. “Avant son introduction au CES, tout le monde pensait [full autonomy] était une tarte dans le ciel », a déclaré Scott Shearer, directeur du département de génie alimentaire, agricole et biologique de l’Ohio State University.

Dans le monde, a déclaré Shearer, il existe probablement 30 projets de tracteurs autonomes différents en cours, bien qu’aucun ne soit disponible dans le commerce. “Mais quand Deere, avec 60% du marché des tracteurs en Amérique du Nord, en sort un, c’est là que la réalité s’installe”, a déclaré Shearer.

Cette réalité reflète la stratégie d’autonomie de Deere. “L’IA que nous utilisons implique la vision par ordinateur et l’apprentissage automatique”, a déclaré Heraud, une science qui était bien avancée à la startup Blue River Technology de la Silicon Valley, que Deere a achetée en 2017 pour 305 millions de dollars – un accord qui a également amené le co-fondateur de Blue River et PDG Héraud. La plate-forme robotique « voir et pulvériser » de Blue River utilise des dizaines de caméras et de processeurs sophistiqués pour distinguer les mauvaises herbes des plantes cultivées lors de l’application d’herbicides.

Attaché au tracteur autonome se trouve une flèche de 120 pieds de large équipée de six paires de caméras stéréo qui peuvent “voir” un obstacle sur le terrain – qu’il s’agisse d’un rocher, d’une bûche ou d’une personne – et déterminer sa taille et sa distance relative. Les images capturées par les caméras sont transmises à travers un réseau neuronal profond qui classe chaque pixel en environ 100 millisecondes et décide si le tracteur doit continuer à avancer ou s’arrêter.

« Nous avons organisé des centaines de milliers d’images provenant de différents sites agricoles et dans diverses conditions météorologiques et d’éclairage », a déclaré Heraud, « afin qu’avec l’apprentissage automatique, le tracteur puisse comprendre ce qu’il voit et réagir en conséquence. Cette capacité permet également à l’agriculteur , au lieu d’être dans le tracteur, de le faire fonctionner à distance tout en faisant autre chose.”

Heraud faisait référence à la conduite autonome, une autre pièce du puzzle agtech de Deere qui s’est réunie lorsqu’il a acheté Bear Flag Robotics l’an dernier pour 250 millions de dollars. Également une startup de la Silicon Valley, lancée en 2017, le système de navigation autonome de Bear Flag peut être installé ultérieurement sur des tracteurs existants, en l’occurrence le dernier modèle 8R de Deere, qui a été mis sur le marché en 2020.

Depuis le déploiement du CES, Deere a acquis les actifs d’IA de deux autres pionniers de l’agtech. En avril, Deere a formé un joint-venture avec GUSS Automation, qui a mis au point des pulvérisateurs semi-autonomes pour vergers et vignes. Grâce à l’IA et à l’IoT, plusieurs pulvérisateurs GUSS (Global Unmanned Spray System) peuvent être contrôlés à distance par un seul opérateur, exécutant jusqu’à huit pulvérisateurs simultanément à partir d’un ordinateur portable. GUSS peut détecter les arbres et déterminer la quantité à pulvériser sur chacun, quelle que soit la hauteur ou la taille de la canopée.

Un mois plus tard, Deere a annoncé l’acquisition de nombreux brevets et autres propriétés intellectuelles de la startup AI Light, selon Le rapport sur les robots. La plate-forme de perception de la profondeur de Light améliore les systèmes de vision stéréo existants en utilisant des caméras supplémentaires, imitant la structure d’un œil humain pour permettre une vision 3D plus précise. Deere prévoit d’intégrer la plate-forme de Light dans les futures versions de son équipement agricole autonome.

Pour garder un œil sur les autres R&D agtech, Deere a mis en place un programme Startup Collaborator pour tester des technologies innovantes avec des clients et des revendeurs sans relation commerciale plus formelle. “L’espoir est qu’ils trouvent les diamants avant qu’ils ne deviennent évidents pour [competitors] et gardez-les dans le giron », a déclaré Volkmann. Parmi la récolte actuelle figurent Quatre producteursune startup basée à Pittsburgh qui fournit des robots de récolte et d’analyse pour les cultures de grande valeur, à commencer par les tomates de serre, et basée à Philadelphie Baudetqui produit de petits robots autonomes pouvant assister les ouvriers agricoles dans diverses tâches de transport.

Sans surprise, les plus grands concurrents de Deere ont également développé l’automatisation et l’autonomie de ses machines agricoles. CAJO, dont les marques incluent Massey Ferguson et Fendt, “automatise les opérations agricoles depuis le milieu des années 1990”, a déclaré Seth Crawford, vice-président directeur et directeur général de la division agriculture de précision et numérique de la société basée à Duluth, en Géorgie. “Nous sommes à un stade que nous appelons l’autonomie supervisée, où nous avons encore quelqu’un dans la cabine de la machine”, a-t-il déclaré. “Le buzz tourne autour des opérations entièrement autonomes, mais là où les agriculteurs sont prêts à payer pour l’automatisation, c’est fonctionnalité par fonctionnalité.”

Alors que Deere se concentre sur l’ajout d’une autonomie complète à son propre équipement agricole, AGCO vise le marché plus large de la rénovation, a déclaré Crawford. “À l’été 2023, nous aurons un kit de mise à niveau améliorant les performances disponible pour plusieurs marques de machines”, a-t-il déclaré. “Là où d’autres disent que nous vous apportons l’autonomie avec un tracteur d’un demi-million de dollars”, a-t-il déclaré, faisant allusion au prix du 8R de Deere, “nous avons des kits qui vous permettent de le faire avec votre flotte existante. Nous voyons une énorme opportunité avec la base installée, où les agriculteurs veulent adopter la technologie pour améliorer leurs résultats, mais ne veulent pas retourner toute leur flotte et faire cet investissement massif. »

En 2016, Case IH, filiale de CNH Industriel, dont le siège est à Londres, s’est rendu au Farm Progress Show avec ce qu’il a appelé le véhicule concept autonome. L’élégant tracteur prototype, sans cabine de conduite, faisait allusion à la vision de l’autonomie à l’époque. Avance rapide de six ans, jusqu’au Farm Progress Show de septembre, où Case IH a dévoilé son applicateur autonome Trident 5550.