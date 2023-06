Comment décrocher les meilleures offres

Pour ceux qui souhaitent économiser de l’argent sur les produits de tous les jours, certains des articles les plus vendus le Prime Day des années précédentes comprenaient des vêtements, des produits de beauté, des articles de cuisine essentiels, des vêtements pour enfants, des jouets, des appareils électroniques et des équipements de plein air.

Recherchez une large sélection d’essentiels de la rentrée scolaire en vente et des économies importantes sur les films, les chaînes de streaming et la musique Amazon, selon les experts en shopping de RetailMeNot.

Ensuite, faites défiler les offres à venir et configurez des notifications d’alerte d’offre sur Amazon ou via votre appareil Alexa afin que vous sachiez quand le prix baisse.

Lorsqu’une offre est en ligne, ajoutez immédiatement l’article à votre panier. Certains « Lightning Deals » intermittents se vendent rapidement, a déclaré Ramhold. Une fois qu’un article soldé est dans votre panier, vous aurez 15 minutes pour décider de finaliser l’achat.

Si un produit spécifique vous intéresse et que vous ne le voyez pas dans les ventes à venir, vous pouvez créer un liste de souhaits et Amazon vous alertera si cela fait partie d’un accord Prime Day.

D’autres bonnes affaires ne sont pas du tout exclusives à Amazon. Chaque année, Walmart, Target et Best Buy organisent des événements concurrents pour coïncider avec Amazon Prime Day. Best Buy a annoncé mercredi un événement « Black Friday in July » qui se déroulera du 10 au 12 juillet, tandis que Target a annoncé qu’il organiserait sa « Target Circle Week » du 9 au 15 juillet.

