Comment décorer votre terrasse, porche et autre espace extérieur

Après l’entrée en vigueur des commandes de séjour à la maison l’année dernière, les propriétaires ont commencé à se diriger vers leurs patios, porches, arrière-cours et balcons – n’importe quel endroit où ils pourraient agrandir leur espace de vie tout en profitant de l’air frais et de l’intimité. En conséquence, les espaces extérieurs sont devenus des oasis – des jardins ont été plantés, des hamacs ont été suspendus et des meubles de patio ont été installés pour imiter l’apparence des pièces intérieures.

«C’était l’année du plein air, et je suis sûr que cela se poursuivra jusqu’en 2021», déclare Mary Maydan, directrice de Maydan Architects à Palo Alto, en Californie. «D’une certaine manière, COVID a changé la vie en plein air. … Tout le monde se rend compte à quel point ils veulent que leur extérieur soit attrayant et connecté. Beaucoup d’expériences que nous avons vécues jusqu’à présent à l’intérieur se sont déplacées à l’extérieur. Avec des restaurants restreignant les repas à l’intérieur et de nombreux lieux de divertissement fermés, «l’arrière-cour est maintenant un moyen de« sortir ».»

Tara L. Paige, une mère de deux enfants vivant à Dallas, dit que lorsque la pandémie a frappé, son attention s’est immédiatement tournée vers l’extérieur, en partie parce qu’elle avait besoin d’une pause pour avoir toute sa famille à la maison 24 heures sur 24. «Avec tout arrêté, j’ai décidé de m’attaquer au patio pour sortir de nos quatre murs.»

Aménager son espace extérieur était quelque chose qu’elle avait l’intention de faire, mais elle ne semblait jamais avoir la chance – jusqu’à ce que la pandémie lui donne le cadeau du temps. «Nous avons acheté notre maison pour toujours de 9 acres l’année dernière, en partie parce qu’elle avait une belle véranda, une terrasse latérale et une terrasse arrière», dit-elle. «Soudain, j’ai eu tout le temps du monde pour en profiter au maximum.»

En avril 2020, le nouveau passe-temps de Paige l’a inspirée à lancer le groupe Facebook Black Women Who Love Outdoor Living Spaces afin de documenter ses progrès et de se connecter avec des femmes partageant les mêmes idées. En quelques mois à peine, la page comptait plus de 200 000 abonnés. Peu de temps après, elle a lancé The Patio Chic, un site Web où elle et d’autres passionnés de plein air partagent des projets de relooking et de bricolage pour leurs balcons, terrasses, remises et autres espaces extérieurs.

Le premier «projet pandémique» de Paige consistait à peindre au pistolet un ancien ensemble de patio et à ajouter de nouveaux coussins. «Une bombe de peinture en aérosol est comme de la poussière de lutin pour les bricoleurs», dit-elle. «Vous pouvez peindre quelque chose par pulvérisation et lui donner un tout nouveau look même si vous ne voulez pas passer par le processus de ponçage et de grattage. C’est facile. »

La clé pour tirer le meilleur parti de tout espace extérieur, dit-elle, est de lui faire sentir comme à la maison. «Pensez à un salon extérieur de la même manière que vous penseriez à vos espaces intérieurs», dit Paige. Des oreillers à l’éclairage, ce sont les détails qui rendent l’espace confortable. «Même les oreillers d’intérieur peuvent être aspergés de Scotchgard, de sorte qu’ils deviennent résistants à l’eau. Assurez-vous simplement de retourner régulièrement les coussins pour éviter la nidification et la décoloration (d’insectes). »

Vous êtes enfin prêt à accueillir cette fête:Devez-vous interroger les invités sur leur statut vaccinal?

Suite:Revenir à un plaisir estival simple sans parasites

Elle recommande également d’ancrer votre salon extérieur ou votre salle à manger avec un tapis, comme vous le feriez à l’intérieur. «Je ne suis pas fan des tapis en plastique parce qu’ils sont si légers que le vent les souffle, alors j’utilise un tapis ordinaire et je le vaporise» avec un protecteur en tissu.

Avoir le bon éclairage est également important. «Cela crée vraiment l’ambiance», dit Paige. «Je suis un grand fan de l’éclairage solaire car il donne la bonne quantité d’éclat la nuit, de sorte que vous pouvez toujours voir les gens et vous déplacer. J’ai même un lustre solaire suspendu à un arbre au-dessus de ma table extérieure.

Un autre moyen simple de faire passer votre espace extérieur au niveau supérieur est de penser aux sons que vous aimeriez entendre lorsque vous êtes à l’extérieur. Pensez à ajouter une fonction d’eau apaisante comme une fontaine. «C’est un moyen assez peu coûteux d’ajouter une autre couche à votre espace extérieur», dit Paige. Pour les amateurs de podcast et de musique, les haut-parleurs extérieurs dotés de la technologie Bluetooth facilitent l’écoute à l’extérieur.

Aussi importants que puissent être les changements simples, certains propriétaires ont choisi de s’attaquer à des projets plus importants qui nécessitent une construction. Les cuisines extérieures sont parmi les plus populaires. «Nous ne parlons pas seulement d’espace pour griller, mais aussi d’espace pour un évier et une cuisinière, essentiellement tout sauf un lave-vaisselle», dit Maydan. «C’est comme si les gens réfléchissaient à la façon de passer toute leur vie à l’extérieur.»

Suite:Un survivant du cancer surpris par une fête sur le parking

Suite:Ce sont les races de chiens les plus anciennes des États-Unis

Les jardins et les serres ont également gagné en popularité, certains détaillants ayant déclaré des ventes record l’an dernier. Ce n’est pas la première fois que les Américains se tournent vers la Terre Mère pour les aider à traverser une crise. Pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, les «jardins de la victoire» ont germé à cause des pénuries alimentaires. Aujourd’hui, la pandémie a transformé le mouvement de la ferme à la table en mouvement de la cour à la table, avec des jardins potagers poussant partout dans les cours. «C’est un moyen de se connecter avec la nature, d’être créatif et de gérer le stress aussi», dit Paige. Le jardinage est également une excellente activité pour tous les âges, offrant un moyen de créer des liens avec les êtres chers.

Pour ceux qui vivent dans des régions avec une large gamme de températures, les serres permettent de jardiner toute l’année. «Les gens les considèrent comme un endroit chaleureux, alors pourquoi ne pas créer un coin salon chauffé pour vous faire sortir pendant l’hiver», explique Maydan.

Les ventes records de radiateurs de terrasse et de foyers signifient que plus de gens que jamais profitent du ciel nocturne. «Une chose que j’aime faire est de créer plusieurs zones pour différentes activités, donc vous pourriez avoir un coin salon avec un foyer pour s’mores dans un coin et un coin lecture ou un endroit pour observer les étoiles dans un autre», explique Paige.

Partout où vous avez des coins salon, Maydan dit qu’il est important d’y avoir facilement accès. «Essayez d’utiliser des tremplins pour tracer un chemin», dit-elle.

Quand il s’agit d’ajouter des arbres, des arbustes et des fleurs, «regardez les zones où vous pourriez vouloir de l’intimité ou de l’ombre toute l’année et plantez en conséquence. De cette façon, vous aurez toujours de l’intimité, du confort et quelque chose de beau à regarder. »

Que vous décidiez d’apporter des changements importants, petits ou intermédiaires, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour tirer le meilleur parti de votre extérieur

espace.

Suite:Gwyneth Paltrow sur sa récupération « sauvage » du COVID-19, quarantaine « incroyable » avec son mari

Cocktails en plein air et virée shopping: Comment Pink a célébré sa vaccination complète