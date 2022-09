Comment décorer votre maison à petit prix, selon les architectes d’intérieur

Fabio Formaggio / 500Px | 500Px Plus | Getty Images

L’année dernière, j’ai emménagé dans un appartement d’une chambre à Manhattan. A 28 ans, je vivais seule pour la première fois. C’était extrêmement excitant, mais j’avais aussi un problème : je n’avais pas de meubles. Pendant des semaines, j’ai dormi sur un matelas pneumatique qui était en grande partie dégonflé au moment où je me réveillais. Après presque une décennie à vivre avec des colocataires, quand tout semblait partagé et temporaire, j’avais envie de faire en sorte que le nouvel espace me ressemble. Je voulais que chaque objet, même mes verres à vin, dise quelque chose sur moi. Mais j’ai vite été intimidé par le coût élevé des canapés et des tables et j’ai envisagé de m’endetter. Au lieu de cela, j’ai passé beaucoup de temps à parcourir en ligne avec nostalgie toutes les belles choses que je ne pouvais pas me permettre. En savoir plus sur les finances personnelles :

L’inflation oblige les Américains âgés à faire des choix financiers difficiles

L’inflation record menace le plus les retraités, selon les conseillers

Conseils pour rester sur la bonne voie avec la retraite et les objectifs à court terme Avec l’inflation qui frappe les prix des meubles ces derniers temps, de nombreuses autres personnes ont également probablement plus de mal à décorer à un coût raisonnable. L’ameublement et les fournitures pour la maison ont augmenté de 10,6 % cet été par rapport à l’été dernier, selon l’indice des prix à la consommation. Pourtant, il existe des moyens d’utiliser votre budget de manière créative, a déclaré Athena Calderone, auteur du livre de design “Vivez belle.” “Bien qu’il puisse être très stressant de décorer avec un petit budget, la bonne nouvelle est que les contraintes sont loin d’être contraignantes”, m’a dit Calderone. “En fait, ils sont souvent la source d’une véritable créativité.” Voici quelques conseils pour économiser de l’argent sur les meubles, les articles de maison et la décoration.

1. Sachez quand faire des folies et quand économiser

Elizabeth Herrera, designer chez Décoristeune entreprise de design d’intérieur en ligne, dit aux gens de se déconnecter des cycles de tendance et de suivre leur cœur lorsqu’ils achètent des meubles. “De cette façon, ils ne voudront pas redécorer toutes les quelques années”, a déclaré Herrera. Les gens devraient également savoir sur quels articles valent la peine de faire des folies, a-t-elle ajouté: “C’est bien d’acheter des accessoires à la mode à moindre coût pour rafraîchir votre espace, mais gardez les pièces plus grandes classiques.” Selon les experts, il est plus facile de savoir quand les articles essentiels, comme votre canapé et votre table de salle à manger, ont été achetés à bas prix.

C’est aussi le meuble que vous voulez durer. “Pensez à long terme”, a déclaré Becki Owens, architecte d’intérieur en Californie. “Si vous êtes patient avec le processus et que vous investissez dans des pièces de qualité lorsque vous le pouvez, vous aurez des éléments sur lesquels vous pourrez construire.” “J’ai des pièces qui ont 20 ans chez moi.” Si l’objectif est la longévité, Owens recommande également d’acheter vos meubles de base dans des matériaux durables et des couleurs neutres. “Vous pouvez toujours changer les couches décoratives comme les textiles à mesure que les tendances changent”, a déclaré Owens.

2. Achetez des pièces d’occasion

L’astuce pour trouver des bonnes affaires sur ces sites, a déclaré Calderone, est de taper les bons mots-clés. (Elle a récemment écrit un article entier sur les phrases à brancher lors de la recherche de vases vintage en ligne, y compris “vieille urne” et “grand vase en argile antique”.) “Jouez, tapez beaucoup de variations différentes et amusez-vous”, a-t-elle déclaré. “Et n’ayez pas peur de négocier le prix non plus”, a-t-elle ajouté. “Prenez un risque et soumettez des offres inférieures sur les sites d’enchères et voyez ce qui se passe.” “Je suis connu pour offrir jusqu’à 50 % de moins sur les articles, et ils ont été acceptés.”

3. Rechercher des artistes émergents

La nature artisanale des œuvres d’art signifie souvent qu’elles sont plus chères, a déclaré Calderone. Pourtant, elle dit avoir trouvé des œuvres d’art incroyables d’artistes émergents, en particulier sur Instagram. Deux de ses favoris sont Art par Lana et Aliyah Sadaf. D’autres œuvres d’artistes plus récents, qui ont tendance à facturer moins cher parce qu’ils débutent, sont disponibles sur des sites Web tels que Tapan et Saatchia déclaré Calderone. Vous pouvez également rechercher des œuvres d’art originales dans votre gamme de prix sur des sites Web tels que Chercheur d’art.

Boris Sv | moment | Getty Images

John Sillings, un ancien chercheur en actions, a aidé à fonder L’art en résolution en 2017, après avoir réalisé à quel point les gens avaient du mal à faire un gros achat ponctuel sur des œuvres d’art. L’art sur le site Web de l’entreprise peut être remboursé au fil du temps sans intérêt. La peinture typique sur le site Web coûte environ 900 $, ce qui revient à 150 $ par mois sur un plan de paiement de 6 mois. “La mission est de rendre les beaux-arts plus accessibles”, a déclaré Sillings.

Le frisson de la chasse