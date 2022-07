Comment décoloniser un musée ? Essayez une hache.

Montañez Ortiz a lancé cette action et, avec Joan MacIntosh et Richard Schechner du Performance Group (le précurseur du Wooster Group), a recruté les étudiants collaborateurs. À côté de la coupure de presse se trouvaient les instructions dactylographiées de Montañez Ortiz tirées de son « Manuel de survie pour le théâtre de guérilla du sang et de la chair » (1968), détaillant comment se procurer du sang animal dans les boucheries.

Comme le sous-titre l’indique, il s’agit d’une « rétrospective contextuelle » qui place Montañez Ortiz, sculpteur, artiste de performance et artiste de cinéma et de vidéo, dans l’histoire, parmi ses pairs – des noms moins connus et en gras aussi variés que Gordon Matta-Clark, Ana Mendieta, Faith Ringgold et Hermann Nitsch — et dans son rôle de fondateur d’El Museo del Barrio. L’exposition à l’échelle du musée sur cet artiste méconnu, qui a enseigné l’art à Rutgers pendant plus de 50 ans, est divisée en quatre sections : « Destruction », « Décolonisation et tactiques de guérilla » (qui comprend la photo, la coupure de presse et le manuel), « Ethnoesthétique » et « Physio-Psycho-Alchimie ».