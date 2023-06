Comment Declan Rice ferait passer Arsenal au niveau supérieur

Arsenal se rapprocherait du transfert de Declan Rice, mais l’actuel capitaine de West Ham United ne se contente pas d’améliorer une position dans l’équipe de Mikel Arteta, il améliore toute l’équipe dans le processus.

Comme QuatreQuatreDeuxComme le souligne Adam Clery dans la vidéo ci-dessus, les postes clés que Rice occuperait probablement dans le système d’Arsenal sont actuellement occupés par Granit Xhaka et Thomas, bien que le premier semble prêt à partir cet été.

Malgré leur formidable saison pour les Gunners, Mikel Arteta aurait, dans un monde idéal, un joueur plus créatif dans la position de Xhaka et un milieu de terrain défensif plus fiable que Thomas Partey en ce qui concerne ses fonctions défensives.

Rice serait une amélioration pour les deux joueurs dans les deux positions. Alors que la configuration défensive de West Ham limite ses opportunités à l’avenir, Rice est toujours meilleur en attaque que Xhaka, comme le soulignent ses statistiques de passes de la campagne précédente. Son dribble, quant à lui, est impressionnant pour un milieu de terrain central, et lui permet d’engager les défenseurs et de créer des occasions dans le processus.

Les meilleures offres du jour sur les nouveaux maillots Arsenal

Le joueur de 24 ans filtrerait également mieux la défense que Partey, avec ses statistiques en matière d’interceptions et de tacles tout simplement meilleurs. En bref, Rice serait capable de jouer mieux dans l’une ou l’autre position que les joueurs actuellement là-bas, bien qu’il semble qu’Arteta l’utilisera initialement dans la position n ° 8.

En effet, lorsque Xhaka rentre dans la surface, il prend généralement l’espace de Gabriel Martinelli, Garbiel Jesus ou Bukayo Saka, tandis que la menace d’une contre-attaque augmente également. Rice, cependant, serait plus à l’aise de s’asseoir au bord de la surface, permettant au talent offensif d’Arsenal d’opérer dans des positions plus avancées avec généralement plus d’espace.

Il serait également confiant pour recycler le ballon et même passer par ses propres passes dangereuses.

Si elle est utilisée au milieu de terrain défensif, la présence de Rice profitera également à d’autres domaines de l’équipe. Les arrières latéraux peuvent devenir encore meilleurs pour attaquer et avancer, sachant que Rice sera là pour couvrir leurs positions et réprimer toute contre-attaque. Ceci, à son tour, permettrait également à Saka et Martinelli de jouer plus près du but plutôt que de serrer la ligne de touche.

Si Rice signe pour Arsenal, il existe une foule de possibilités qui amélioreront toutes les facettes de leur jeu.