Comment décider de reconduire un ancien 401(k), selon des experts en argent

« Considérez-le comme un scénario d’aventure, choisissez votre propre scénario », explique Jason Betz, planificateur financier agréé et conseiller en patrimoine privé chez Ameriprise Financial. « Les aspects aventure sont globalement plus ennuyeux, mais ils restent très importants. Il faut donc se poser quelques questions. »

Environ 50 millions d’Américains ont quitté leur emploi l’année dernière, et beaucoup ont laissé derrière eux bien plus que des plans d’étage ouverts et des patrons microgérés.

« Quand on fait partie d’un groupe, on n’est pas totalement maître de son destin, et c’est un risque », explique Zurel.

Le mauvais côté: Il y a un peu. Un plan 401(k) comporte des options d’investissement limitées, et celles de votre ancien plan peuvent ne pas être très attrayantes. Les options de fonds, les ratios de dépenses qu’elles facturent et les frais de gestion globaux facturés par votre fournisseur 401(k) devraient tous être pris en compte dans votre décision, explique Zurel.

Et il y a peut-être beaucoup à aimer. Ils peuvent avoir un choix parmi une liste de fonds communs de placement qui vous plaisent. Vous pouvez investir dans des titres, comme un fonds commun de placement à date cible – que vous alliez de toute façon définir et oublier jusqu’à votre retraite.

Un 401(k) sera presque toujours accompagné d’un menu limité d’options d’investissement, et peut-être que celui-ci regorge de fonds communs de placement à frais élevés et peu performants. Peut-être que le site Web pue et qu’il est difficile de gérer vos investissements dessus. Dans ces cas-là, il peut être judicieux de choisir une option offrant plus de flexibilité.

Cela a beaucoup de sens pour les personnes qui se tournent vers des stratégies d’investissement simples et passives, qui ont tendance à être disponibles dans presque tous les plans 401(k), explique Betz. « Vous devrez toujours aligner les options d’investissement, les coûts et les frais pour voir si vous pouvez présenter un argument vraiment solide en faveur de la reconduction plutôt que du maintien dans l’ancien régime », dit-il.

L’avantage : La flexibilité. Un roulement d’IRA est le choix évident pour quelqu’un qui souhaite adopter une approche plus pratique de ses investissements, que ce soit seul ou avec l’aide d’un conseiller financier.

En effet, même si un 401(k) peut proposer un large éventail de fonds, les IRA vous donnent accès à pratiquement tous les actifs d’investissement auxquels vous pouvez penser, y compris les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse et parfois même. crypto-monnaie.

Cette flexibilité signifie qu’il est facile de trouver des investissements qui maintiennent vos coûts à un niveau bas. De plus, vous ne payez plus une entreprise pour superviser la gestion de votre portefeuille.

Le mauvais côté: Cela peut être un processus fastidieux. Vous devrez probablement téléphoner à la fois à votre ancienne société 401 (k) ainsi qu’à la maison de courtage avec laquelle vous choisissez d’ouvrir votre IRA.

Les choses peuvent devenir encore plus délicates si, par exemple, vous investissez dans un Roth 401(k), mais votre employeur a égalé vos cotisations sous la forme d’un 401(k) traditionnel. Ne pas transférer correctement vos actifs pourrait entraîner des pénalités fiscales.

De plus, avouons-le. La flexibilité n’est pas un avantage pour tout le monde, surtout s’ils sont tentés d’utiliser l’argent de leur IRA destiné à l’épargne-retraite pour réaliser des investissements risqués.

« Les sélections dans le cadre d’un plan 401(k) ont fait l’objet d’une diligence raisonnable et seront généralement plutôt bonnes », déclare Zurel. « Dans un IRA [you have access to] toutes les actions, options – vous pouvez investir dans des startups. C’est le Far West. »

