Comment décider de les réunir

La pharmacienne Ani Martirosyan administre une vaccination à un patient dans un CVS le mardi 12 septembre 2023 à Glendale, en Californie. Brian Van Der Brug | Los Angeles Times | Getty Images

Pour la première fois, des vaccins contre le Covid, la grippe et le virus respiratoire syncytial sont disponibles aux États-Unis Les responsables de la santé publique exhortent les Américains éligibles à prendre les trois vaccins afin que le pays puisse éviter une autre « tripledémie » de Covid, de grippe et de VRS, qui a inondé les hôpitaux l’automne et l’hiver derniers. Mais le fait que certaines personnes puissent désormais recevoir trois injections a soulevé la question de savoir si elles devraient prendre les injections en une seule fois ou les espacer. La plupart des gens doivent simplement se demander s’ils doivent obtenir une mise à jour Pfizer ou Moderne Un vaccin contre le Covid et un vaccin contre la grippe en même temps, puisque les deux sont largement disponibles pour tous les Américains. Les responsables de la santé publique, les médecins et des recherches récentes montrent que leur prise au cours d’une même visite chez le médecin ou à la pharmacie est parfaitement sûre et efficace. Pendant ce temps, à peu près 76,5 millions les adultes âgés de 60 ans et plus sont éligibles à un nouveau vaccin contre le VRS de Pfizer ou GSK , ce qui signifie qu’ils devront jongler avec les trois tirs cet automne. Un vaccin maternel de Pfizer protège les nourrissons contre le VRS, mais ce vaccin n’est pas encore disponible. Des experts de la santé ont déclaré à CNBC qu’ils ne s’attendaient à aucun problème si l’on prenait les trois injections en même temps. Pourtant, d’autres experts notent qu’il existe peu de recherches sur l’administration d’une injection contre le RSV avec un autre vaccin, ou sur l’administration les trois plans ensemble. Les gens peuvent choisir de recevoir le vaccin contre le VRS s’ils sont plus à l’aise avec cela, et de faire les deux autres à un autre moment. Le choix appartient en fin de compte à l’individu et à ce qu’il pense être le plus idéal pour lui, et il devrait se sentir libre de consulter son médecin en cas de doute, ont déclaré les experts de la santé. « Il n’y a aucune preuve qu’il existe un risque de contracter les trois en même temps », a déclaré à CNBC le Dr Ali Alhassani, médecin à l’hôpital pour enfants de Boston. Il a noté que l’administration de plusieurs vaccins n’est pas inhabituelle puisque les enfants reçoivent souvent jusqu’à cinq vaccinations de routine à la fois. De même, le Dr Andrew Pekosz, professeur à l’école de santé publique Johns Hopkins Bloomberg, a déclaré qu’il ne voulait pas « que les gens pensent qu’il y aurait des problèmes à les réunir, car ce n’est probablement pas le cas ». Mais il a également noté que « sans données, je ne veux pas aller trop loin et donner une recommandation très ferme selon laquelle tout le monde devrait obtenir les trois en même temps ».

Les avantages de prendre ensemble les vaccins Covid, grippe et RSV

Prendre les trois photos simultanément pourrait être idéal pour les personnes qui n’ont peut-être pas le temps de faire plusieurs voyages. « Le plus grand avantage de réunir les trois est de loin la commodité », a déclaré Alhassani. Quelques recherche montre même que beaucoup de gens ne reviennent pas lorsqu’ils doivent prendre une deuxième photo, selon Pekosz de Johns Hopkins. Par exemple, les Centers for Disease Control and Prevention recommande deux à trois doses d’un vaccin contre le VPH pour certains Américains. Mais études ont montré que le recours aux injections contre le VPH diminue entre la première dose et les doses suivantes. Les États-Unis ont rencontré un problème similaire lors du premier déploiement du vaccin Covid en 2020 et 2021. De nombreux Américains ont manqué leur deuxième dose primaire. « Il est clair que si les gens doivent retourner à la pharmacie à deux reprises, il y a toujours un taux d’attrition », a déclaré Pekosz à CNBC. « Donc, il vaut mieux les prendre dans son bras lors de la même visite plutôt que de ne pas en recevoir la deuxième parce qu’on est trop occupé pour y retourner. » Les pharmacies permettent aux Américains de planifier plusieurs rendez-vous pour les vaccins en une seule visite. Par exemple, Kröger L’outil de planification en ligne de permet aux personnes éligibles de sélectionner jusqu’à trois vaccins à prendre en même temps. Les personnes qui utilisent cet outil et l’aide des cliniciens, pharmaciens et assistants médicaux de Kroger pour déterminer quels vaccins leur conviennent et s’ils doivent les prendre en même temps, a déclaré à CNBC le Dr Marc Watkins, médecin-chef de Kroger Health.

Que faire si vous souhaitez espacer les vaccins