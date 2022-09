Comment décider d’acheter ou de louer un logement alors que les taux hypothécaires augmentent

Avec la hausse des taux hypothécaires, de plus en plus de gens se posent peut-être la vieille question : louer ou acheter ?

Ces décisions sont particulièrement pertinentes dans un contexte de prix de l’immobilier en forme de bulle, rendant les mensualités hypothécaires plus difficiles à gérer, ainsi que des loyers exorbitants qui se sont révélés être l’une des formes d’inflation les plus persistantes de l’économie.

La dernière hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, bien qu’elle ne soit pas directement liée aux taux hypothécaires, a un certain effet sur les prêts et les prix des maisons. Et la Fed n’a pas encore fini de relever ses taux cette année.

Le taux hypothécaire fixe moyen sur 30 ans était de 6,10 % au 13 septembre, selon Bankrate.com, et il a augmenté régulièrement, jusqu’à 6,43 % mardi, selon le service de comparaison des taux hypothécaires, après la plus décision récente la semaine dernière d’augmenter ses taux d’intérêt de référence de trois quarts de point de pourcentage supplémentaires – la troisième fois consécutive qu’elle a augmenté ses taux de ce montant.

De plus en plus d’acheteurs de maisons se retirent des transactions compte tenu de l’environnement. Voici comment peser la plus grande décision de logement que vous puissiez prendre dans votre vie.

Adoptez une approche globale

Cory J. Phillips, conseiller financier chez Fort Pitt Capital Group, basé à Pittsburgh, a déclaré avoir entendu des clients dire qu’ils craignaient d’acheter maintenant en raison de la hausse des taux. Mais les tarifs ne sont qu’un facteur parmi d’autres lorsqu’il s’agit d’acheter une maison.

Bien qu’ils soient plus élevés que dans le passé récent, les taux se situent toujours parmi les niveaux moyens des 30 dernières années, a-t-il déclaré. “Ces deux dernières années, en tant que consommateurs, nous nous sommes habitués à un taux aussi bas. Maintenant, c’est ce que nous attendons”, a-t-il déclaré.

Essayer de chronométrer le marché des taux n’est pas sage, a déclaré Phillips. Si les éléments d’achat vous conviennent, il peut toujours être judicieux d’acheter, même si les taux augmentent.

Mais avant de verser de l’argent sur un acompte, réfléchissez à ce à quoi pourraient ressembler les prochaines années. Êtes-vous intéressé à planter des racines ou y a-t-il de fortes chances que vous déménagiez dans trois à six ans? Si ce dernier est une possibilité, Phillips a déclaré qu’il ne conseillerait généralement pas d’acheter maintenant car les frais de clôture et les commissions sont susceptibles d’annuler les avantages.

Prime de loyer versus prime de propriété

Bien sûr, la location coûte cher. De 1985 à 2020, le prix médian national du loyer a augmenté de 149 %, tandis que le revenu médian global n’a augmenté que de 35 %, selon une analyse publiquement disponible. Les données par Realestatewitch.com.

Mais les maisons sont également chères, même si elles ont chuté de 0,77 % de juin à juillet. Il s’agit de la première baisse mensuelle en près de trois ans, selon Black Knight, une société de logiciels hypothécaires, de données et d’analyse, et les prix ont considérablement baissé ces derniers mois par rapport aux données historiques. Mais le prix médian d’une maison existante vendue en août était de 389 500 $, toujours en hausse de 7,7 % par rapport à il y a un an.

Les acheteurs potentiels doivent se rappeler que la prime qu’ils paient en loyer est temporaire, a déclaré Karl A. Wagner III, associé et conseiller principal en patrimoine chez Biondo Investment Advisors, basé à Milford, en Pennsylvanie. “La prime que vous payez pour acheter n’est pas temporaire, c’est un engagement à long terme”, a-t-il déclaré.

Donc, à tout le moins, ne forcez pas la décision d’acheter si votre situation financière vous donne de bonnes raisons d’être plus réfléchi.

Déterminez si vous avez assez d’argent pour un acompte ou s’il vaut mieux retarder un achat jusqu’à ce que vous le fassiez. Phillips donne l’exemple d’un client qui cherche à acheter une maison entre 200 000 $ et 275 000 $. Il a maintenant suffisamment économisé pour verser 15 %, ce qui signifierait qu’il n’aurait à payer une assurance hypothécaire privée que pendant quelques années – une forme d’assurance hypothécaire souvent exigée par les prêteurs si l’acheteur ne dispose pas initialement de 20 % pour un acompte. Il peut continuer à épargner jusqu’à ce qu’il trouve la maison de ses rêves, se rapprochant au fil du temps de la barre des 20 % qui lui permettrait d’éviter l’assurance hypothécaire privée.

Déménagement et autres frais divers