Comment déboucher les pores, selon les médecins et les esthéticiennes

Chaque produit éditorial est sélectionné indépendamment par nos rédacteurs. Si vous achetez quelque chose via nos liens, nous pouvons gagner une commission.

Nous sommes tous passés par là : une bosse rouge ou un point noir disgracieux surgit de nulle part au moment le plus inopportun. Bien que ce soit tout à fait normal, bien que extrêmement ennuyeux, avoir des pores obstrués implique non seulement d’avoir de la peau, mais aussi de devoir faire face quotidiennement aux éléments extérieurs.

Même s’ils ont pu hanter votre adolescence, faire face à des pores continus obstrués par du sébum dur à l’âge adulte peut être de plus en plus frustrant. Bien que des taches occasionnelles soient parfois inévitables, si vous constatez que vous souffrez le plus souvent de pores obstrués et que vous vous sentez perdu, nous sommes là pour vous aider. Lisez la suite pour savoir comment déboucher les pores grâce aux conseils de professionnels des soins de la peau.

À quoi ressemblent les pores obstrués ?

Bien que les pores obstrués soient extrêmement courants et assez faciles à identifier, comprendre comment ils se produisent réellement est une autre histoire. Passons brièvement en revue les nuances des pores et les différentes façons dont les pores obstrués se manifestent sur la peau. « Les pores sont les minuscules ouvertures de notre peau à travers lesquelles nous évacuons l’huile et la sueur. Les pores obstrués se produisent lorsque des cellules mortes de la peau ou un excès d’huile et de saleté sont emprisonnés dans ces petites crevasses. » Dendy EngelmanMD, FACMS, FAAD, dermatologue esthétique certifié et chirurgien de Mohs, raconte à PS.

« Les pores peuvent se boucher pour plusieurs raisons. Ne pas se démaquiller en fin de journée, une transpiration excessive ou même simplement la génétique sont autant de facteurs potentiels qui pourraient conduire à des pores obstrués », explique le Dr Engelman. Elle ajoute également que selon la période de l’année, votre peau pourrait être plus sensible aux pores obstrués. « Étant donné que la transpiration excessive est un facteur contribuant à l’obstruction des pores, celle-ci est plus susceptible de se produire pendant les périodes les plus chaudes de l’année. [the] année », dit-elle.

Une fois qu’un pore est obstrué pour l’une des raisons mentionnées ci-dessus, cela se manifestera sur le visage par « de l’acné, des points noirs et une brillance excessive », explique le Dr Engelman. Ils ne doivent cependant pas être confondus avec les filaments sébacés, qui ont tendance à ressembler à des points noirs mais sont en réalité des accumulations fines et filiformes qui tapissent vos glandes sébacées (ou sébacées). Leur objectif est d’aider à déplacer le sébum vers la surface de la peau, aidant ainsi à garder la peau hydratée. Les filaments sébacés ne sont pas de l’acné, mais peuvent y ressembler lorsque les glandes produisent trop de sébum, ce qui les rend plus visibles et ressemblent à des points noirs. Ils ont également tendance à être plus visibles en fonction de l’épaisseur de vos follicules pileux dans la peau, des choix de soins de la peau et de votre âge.

Bien que les pores obstrués puissent être aggravants, il existe heureusement de nombreuses façons de les traiter. « Bien que cela puisse certainement être frustrant, une routine de soins de la peau cohérente, qui intègre un double nettoyage, des BHA et du rétinol, associés à une alimentation saine, peut faire une différence pour ceux qui ont une peau génétiquement grasse », explique le Dr Engelman.

Bien que vous puissiez commencer par intégrer les recommandations ci-dessous, Shelia Farhang, MD, dermatologue certifié, chirurgien esthétique et fondateur d’Avant Dermatology & Aesthetics à Tucson, souligne l’importance de consulter votre dermatologue si vous avez des pores fréquemment obstrués. Elle aime d’abord évaluer le type de peau et la sensibilité d’un patient, car certains ingrédients de soins de la peau et traitements pour les pores obstrués peuvent être trop agressifs et finalement ne pas bénéficier au patient. « J’observe la répartition de leurs pores obstrués, je diagnostique les affections cutanées qui peuvent en être la cause (acné, rosacée, etc.) et j’obtiens l’historique des produits de soins de la peau qu’ils utilisent. Mon objectif est de traiter les pores obstrués. pores obstrués, puis prévenir ou diminuer la formation de futurs pores obstrués.

Que vous choisissiez finalement de consulter votre dermatologue ou de tenir compte des suggestions suivantes, la clé globale pour déboucher les pores de votre nez (ou ailleurs sur le visage, d’ailleurs) est d’avoir une routine cohérente. « Si vous suivez régulièrement et minutieusement votre routine de soins de la peau, vous devriez pouvoir constater une amélioration de la peau en quelques semaines seulement », explique le Dr Engelman.

Le Dr Engelman dit qu’un double nettoyage de votre visage avec un nettoyant à base d’huile suivi d’un nettoyant moussant doux est essentiel pour éliminer tout maquillage et débris de votre visage. Une routine idéale pour traiter et prévenir les pores obstrués commence par un double nettoyage, suivi d’un tonique, d’une crème hydratante non comédogène et d’un produit exfoliant deux à trois fois par semaine.

Comme mentionné, l’incorporation d’exfoliants fait partie d’une routine idéale pour dégager les pores. Il existe différentes manières de procéder à cette étape. « Les exfoliants tels que les acides bêta-hydroxy (acide salicylique) et les acides alpha-hydroxy (acide lactique et glycolique) sont parfaits pour déboucher les pores », explique le Dr Farhang. « Les BHA sont également parfaits pour déboucher les pores et guérir plus rapidement l’acné kystique », ajoute Lucia Miranda, LE, CME, esthéticienne médicale chez Clinique Shafer a New York.

Vous pouvez incorporer des acides via des nettoyants, des toniques, des sérums et des tampons nettoyants. « Toner Press & Clear de Medik8 (38 $) est une excellente option de toner. Il est formulé avec de l’acide salicylique et tranexamique pour cibler spécifiquement la peau congestionnée. Il utilise une technologie innovante d’encapsulation de cristaux pour délivrer progressivement de l’acide glycolique dans la peau, ce qui minimise l’irritation et maximise les résultats », explique le Dr Engelman. Le Dr Farhang dit qu’elle aime Nettoyant exfoliant AHA/BHA de SkinMedica (48 $) « car c’est un exfoliant à la fois physique et chimique ». Elle recommande de l’utiliser une à deux fois par semaine. Elle aime aussi les tampons d’acide glycolique Bliss That’s Incredi-peel (17 $) et dit qu’ils sont « efficaces mais doux et ne détruisent pas la barrière cutanée. Très abordables aussi ».

Carmen CastilleMD, dermatologue certifié à New York, recommande Sérum Exfoliant Glytone (65 $), qui, selon elle, est « disponible en différentes concentrations. Commencez par [the] travail le plus bas.

Bien qu’un rétinoïde aide à exfolier la peau, il mérite sa propre mention. Les rétinoïdes, explique le Dr Engelman, « sont des ingrédients puissants qui aident à déboucher les pores. [Their] Les propriétés exfoliantes agissent pour éliminer l’excès de sébum, la saleté et les cellules mortes de la peau, qui en sont généralement la cause profonde. » L’utilisation constante d’un rétinoïde, dit le Dr Farhang, aidera » à la fois à traiter et à prévenir les pores obstrués. »

Le Dr Castilla recommande d’associer un rétinoïde quelques fois par semaine et de l’alterner avec un exfoliant une à deux fois par semaine. « La force du rétinoïde dépendra du type de peau du patient. Pour les patients à la peau très sensible, je recommande souvent les rétinols en vente libre au lieu des rétinoïdes sur ordonnance. » Le Dr Castilla recommande le Rapid Wrinkle Repair Retinol Pro + 0,5% Power Serum de Neutrogena (29 $).

Changer votre mode de vie et intégrer de nouvelles habitudes pour éviter les pores obstrués peut changer la donne. « Le mode de vie et l’hygiène de la peau sont énormes : utilisez des produits non comédogènes, changez [your] taie d’oreiller une fois par semaine, utilisez une nouvelle serviette pour le visage tous les un à deux jours, nettoyez [your] pinceaux/éponges de maquillage, propres [your] téléphone et gardez [your] Ne touchez pas à votre visage », déclare le Dr Farhang.

« De plus, votre alimentation joue un rôle important dans la santé de la peau. Je recommande d’éviter les aliments hautement transformés, riches en sucre. Je recommande également d’éviter les aliments à indice glycémique élevé qui stimulent la production de sébum », explique le Dr Engelman. Kristen May Lee, esthéticienne en chef chez ONDA Beauty, ajoute qu’elle constate souvent une différence dans la peau de ses patients lorsqu’ils se concentrent sur leur alimentation. « Les gens peuvent vraiment négliger le fait qu’un excellent soin de la peau commence par votre intérieur et par ce que vous choisissez de mettre dans votre corps. »

Ce qu’il faut éviter lorsque vous avez des pores obstrués

Lorsque vos pores sont obstrués, ou si vous êtes simplement plus susceptible d’avoir des pores obstrués, il est important d’éviter les produits qui « ne sont pas étiquetés comme non comédogènes et contiennent des ingrédients obstruant les pores. Vous devez également éviter les produits parfumés ou ceux avec une forte concentration d’alcool ou des huiles telles que le beurre de cacao et l’huile de coco », explique Miranda.

Et quoi que vous fassiez, ne prenez pas sur vous de gratter ou d’extraire un pore obstrué. Cela devrait être laissé à un professionnel. « Les extractions faciales sont efficaces pour éliminer les pores obstrués ou les pustules tenaces et souvent douloureuses. Cependant, elles doivent être retirées en toute sécurité par un professionnel sans causer de dommages à la peau. Cela dépend également de la taille et de la profondeur du bouton s’il peut être extrait ou non. non », dit Miranda.

« Je déconseille fortement d’essayer d’extraire un pore obstrué à la maison, car cela ne ferait qu’irriter davantage la peau et propager les bactéries, obstruant ainsi davantage de pores et aggravant votre peau », explique le Dr Engelman.

Traitements en cabinet pour aider à déboucher les pores

Si vous souhaitez compléter votre programme de soins de la peau à domicile, les soins du visage mensuels et autres soins en cabinet sont d’excellents compléments. « Si vous avez une peau à tendance acnéique et que vous avez des pores obstrués, je vous recommande de venir vous faire faire un soin du visage une fois par mois pour vous aider à garder vos pores propres et votre inflammation à distance. Les soins du visage réguliers contribuent également à améliorer la santé globale de votre peau lorsqu’ils le sont. complété par un professionnel des soins de la peau qui connaît votre type de peau et vos besoins », explique Miranda.

« Un HydraFacial est un bon traitement en cabinet, qui fonctionne comme un aspirateur pour ouvrir les pores pour un nettoyage en profondeur et une extraction facile des impuretés et des cellules mortes de la peau. Les soins du visage peuvent également être adaptés spécifiquement à l’acné et comprennent souvent une microdermabrasion, des extractions, une purification à l’argile. masques et thérapie par la lumière LED », explique Miranda. Le Dr Castilla ajoute que l’utilisation de lasers de resurfaçage en cabinet est idéale à intégrer dans votre routine d’entretien de la peau. « Cela aidera à renforcer le collagène autour des pores, ce qui aidera à les fermer et à diminuer leur apparence. »

Et rappelez-vous, explique le Dr Engelman, « Il est important de noter que les traitements en cabinet ne fourniront pas de résultats à long terme sans une routine cohérente de soins de la peau à domicile. »