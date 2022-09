Comment débloquer un téléphone Android et utiliser n’importe quelle carte SIM

Vous pourriez être pardonné de penser que les contrats téléphoniques ressemblent à ceci : l’achat du téléphone vous donnera la possibilité de changer de réseau facilement, tandis que l’obtention de l’appareil sous contrat signifie que vous êtes lié au fournisseur.

Bien que cela soit vrai dans une certaine mesure, cela ne raconte certainement pas toute l’histoire. Un téléphone verrouillé vous empêchera d’utiliser vos minutes, SMS et données avec une nouvelle carte SIM, mais une fois le contrat terminé, vous êtes probablement libre de faire ce que vous voulez.

Au Royaume-Uni, les réseaux ne sont plus autorisés à vendre des combinés verrouillés. Le régulateur britannique des communications Ofcom a introduit un nouvel ensemble de règles qui empêcheront tout réseau d’être autorisé à vendre un téléphone non déverrouillé, qui est entré en vigueur en décembre 2021.

Ce n’est pas vrai partout cependant, et aux États-Unis en particulier, la plupart des smartphones sont toujours vendus verrouillés à un opérateur spécifique.

Juste pour clarifier, nous faisons référence aux téléphones qui peuvent être verrouillés sur des fournisseurs de services particuliers. Si vous ne parvenez plus à accéder à votre appareil en raison de l’oubli de votre mot de passe, de votre code PIN ou de votre geste de balayage, consultez notre guide ici.

Est-il légal de déverrouiller votre téléphone ?

Si vous avez fini de payer votre contrat, il est tout à fait légal de déverrouiller votre téléphone. Il en va de même pour tout téléphone que vous avez acheté directement.

Cependant, si vous êtes toujours en train de rembourser votre contrat initial, le déverrouillage de votre téléphone auprès d’autres fournisseurs peut ne pas être possible jusqu’à la fin du contrat. Certains transporteurs n’ont peut-être rien contre, mais cela vaut vraiment la peine de vérifier avant de commencer le processus.

Avant de continuer, assurez-vous à 100% que votre téléphone est déjà verrouillé. Consultez notre guide dédié pour savoir comment.

Comment débloquer votre téléphone

Déverrouiller un téléphone peut être étonnamment facile une fois que vous savez comment.

Tout d’abord, vous devrez contacter votre fournisseur et demander un déverrouillage. Il doit s’agir du réseau d’origine, et non du réseau de la nouvelle carte SIM que vous essayez d’utiliser. Vous aurez normalement besoin de votre numéro IMEI, que vous pouvez généralement trouver sur l’emballage d’origine, ou que vous pouvez découvrir en composant *#06* sur le clavier du téléphone. Une fois que vous avez eu la confirmation que votre téléphone a été déverrouillé par votre fournisseur, vous pouvez éteindre le téléphone, insérer votre nouvelle carte SIM dans la fente pour carte SIM et rallumer le téléphone. Maintenant, essayez de passer un appel pour savoir si le déverrouillage a réussi ou non. Si vous êtes en mesure de connecter un appel téléphonique sur le nouveau réseau, le déverrouillage a fonctionné. Si ce n’est pas le cas, recontactez votre fournisseur de réseau pour obtenir de l’aide.

Si vous n’avez pas la carte SIM d’origine, vous devrez peut-être réinitialiser le téléphone avant de pouvoir le déverrouiller.

En examinant de plus près la première étape, nous avons répertorié chacun des fournisseurs de réseau populaires aux États-Unis et au Royaume-Uni pour vous aider à découvrir comment déverrouiller votre téléphone. Trouvez votre opérateur dans la liste ci-dessous et suivez les instructions fournies.

transporteurs américains

AT&T

Pour déverrouiller un téléphone AT&T, vous devez avoir payé votre forfait dans son intégralité – ou s’il s’agit d’un téléphone prépayé, vous devez l’avoir utilisé pendant au moins six mois.

Rendez-vous sur la page de déverrouillage d’AT&T pour trouver votre numéro IMEI et commencer le processus de déverrouillage de votre appareil.

Sprint

Sprint exige également que votre plan de paiement ait été intégralement remboursé, en plus d’un minimum de 40 jours d’utilisation sur le réseau Sprint.

Il vise en fait à déverrouiller automatiquement la plupart des appareils dans les deux jours suivant leur éligibilité – votre téléphone peut donc déjà être déverrouillé. Si ce n’est pas le cas, vous devriez recevoir une notification avec des instructions.

Si vous n’êtes pas sûr, rendez-vous sur la page de déverrouillage de Sprint – tout en bas, vous trouverez des instructions étape par étape pour déverrouiller votre téléphone.

T Mobile

Si vous êtes sur T-Mobile, vous pouvez déverrouiller votre téléphone tant que vous l’avez payé et que vous l’avez utilisé sur le réseau pendant 40 jours. Les téléphones prépayés doivent être utilisés depuis au moins un an. Vous devriez recevoir une notification une fois que votre appareil est éligible.

Si vous n’êtes pas sûr, vous pouvez le savoir en vous connectant à My T-Mobile et en choisissant votre ligne sur les comptes. page (notez que cela ne fonctionne pas dans l’application). Ensuite, choisissez “Vérifier l’état de déverrouillage de l’appareil”.

Une fois que vous êtes prêt à déverrouiller, T-Mobile propose des instructions étape par étape pour différents types de téléphones Android que vous pouvez suivre.

Verizon

Les téléphones Verizon sont verrouillés pendant 60 jours après l’achat, mais après cette période, ils devraient se déverrouiller automatiquement.

La société ne fournit pas d’instructions de déverrouillage car le processus devrait être automatique, mais contactez le support client si, pour une raison quelconque, votre appareil ne s’est pas déverrouillé.

Réseaux britanniques

EE

Visitez la page de déverrouillage du téléphone d’EE

Pour déverrouiller votre téléphone EE, vous devez être le titulaire du compte de l’appareil et du numéro, posséder l’appareil depuis au moins six mois, avoir payé votre facture à jour et ne pas avoir signalé l’appareil comme perdu ou volé.

Alors qu’EE avait l’habitude de facturer pour déverrouiller certains combinés, tels que ceux encore sous contrat, il déverrouillera désormais n’importe quel appareil gratuitement.

EE vise à déverrouiller votre téléphone instantanément, mais cela peut prendre jusqu’à sept jours dans certains cas.

Vous pouvez en savoir plus sur le déverrouillage de votre téléphone EE et contacter directement EE en cliquant ici.

Giffgaff

Giffgaff est un peu inhabituel en ce sens qu’il propose une “unlockapedia” que vous pouvez utiliser pour rechercher la marque et le modèle de votre téléphone afin de savoir comment procéder pour le déverrouiller.

Vous trouverez l’unlockapedia Giffgaff ici.

O2

O2 déverrouillera votre téléphone à tout moment gratuitement. Cependant, vous devrez continuer à payer votre contrat jusqu’à sa fin.

O2 dit que la façon la plus simple de le faire est d’utiliser

Mon O2 en ligne ou la

Mon application O2et le réseau propose

instructions plus détaillées ici.

Ciel mobile

Téléphones achetés via

Ciel devrait déjà être déverrouillé, vous n’aurez donc pas besoin de contacter l’entreprise pour déverrouiller votre téléphone. Au lieu de cela, essayez votre nouvelle carte SIM et cela devrait fonctionner.

Si vous utilisez un iPhone, vous devrez peut-être accéder à Paramètres > Données mobiles > Options de données mobiles > Réseau de données mobiles > Réinitialiser les paramètres.

Tesco Mobile

Si vous avez un téléphone avec

Tesco Mobileil sera libre de se débloquer que vous soyez sous contrat ou non.

Il vous suffit de soumettre un

demande de déverrouillageet ayez votre numéro IMEI à portée de main.

Cela peut prendre jusqu’à sept jours pour déverrouiller un téléphone sur Tesco Mobile.

Trois

Trois a un en ligne

formulaire de déverrouillage disponiblemais si vous avez acheté votre téléphone auprès de Three après le 1er janvier 2014, votre appareil sera déjà déverrouillé.

Virgin Mobile

La plupart des téléphones Virgin Mobile seront déjà déverrouillés, vous ne devriez donc pas avoir de problème ici. Essayez simplement la nouvelle carte SIM et cela devrait fonctionner sans nécessiter d’autre action.

Vodafone

Vous pourrez utiliser

Formulaire de demande de déverrouillage en ligne de Vodafone. Cela peut prendre jusqu’à 10 jours ouvrables pour recevoir un code de déverrouillage de la part de l’entreprise. Vous devrez également être à jour de vos factures.

Utilisation d’un service de déverrouillage tiers

Nous vous recommandons toujours de vérifier auprès de votre fournisseur de réseau avant de recourir à un service de déverrouillage tiers, mais cela peut parfois être beaucoup plus rapide et plus facile.

Il est important de faire attention aux services de déverrouillage tiers qui piquent les clients avec des factures supplémentaires à la fin du processus, alors assurez-vous de lire les petits caractères avant de remettre votre argent.

Nous avons essayé et testé Docteur SIM au Royaume-Uni, qui promet un remboursement si le déverrouillage échoue et ne nous a pas surpris avec des frais cachés. Cela pourrait être une option si vous avez essayé les méthodes énumérées ci-dessus.

Nous vous déconseillons de payer plus de 25 $/25 £ pour déverrouiller votre téléphone. Si quelqu’un essaie de vous facturer plus que cela, il tente sa chance.

Si vous avez plusieurs téléphones, vous aurez peut-être également besoin de notre guide sur la façon de déverrouiller un iPhone.