Comment débloquer un PC Windows sans mot de passe

Si votre PC ou ordinateur portable ne dispose pas d’un capteur d’empreintes digitales ou d’un appareil photo avec prise en charge de Windows Hello, vous utilisez probablement encore un mot de passe ou un code PIN pour vous connecter.

Microsoft a forcé de nombreux utilisateurs à utiliser une connexion Microsoft plutôt qu’une connexion locale, il est donc plus facile de perdre la trace du dernier mot de passe car vous le changez probablement plus souvent.

De toute façon, tout n’est pas perdu. Il y a quelques choses que vous pouvez essayer avant de passer au nucléaire et de réinstaller Windows et de tout effacer au cours du processus.

Avant de plonger, nous voulons simplement préciser que le but de ce guide est de vous aider à accéder à un PC personnel dont vous avez été bloqué. Nous ne pouvons bien sûr pas tolérer l’utilisation de ces conseils pour accéder à l’ordinateur de quelqu’un d’autre.

POINTE: Avant de faire quoi que ce soit d’autre, vérifiez simplement que vous n’avez pas accidentellement appuyé sur la Verrouillage des majuscules clé. Vous tapez peut-être le bon mot de passe, mais les lettres majuscules et minuscules seront échangées. Comme les mots de passe sont sensibles à la casse, ils ne seront pas reconnus. De même, sur un ordinateur portable, assurez-vous de ne pas avoir Verr Num activé, ce qui peut signifier que vous tapez des chiffres au lieu de lettres.

Une autre chose : Microsoft vous permet désormais d’abandonner complètement votre mot de passe et d’utiliser son application d’authentification (ainsi que d’autres méthodes) afin que vous n’ayez à vous souvenir de rien. Bien sûr, cela ne vous aide pas pour le moment, mais c’est quelque chose que vous devriez envisager de configurer lorsque vous parvenez à revenir dans Windows.

Comment réinitialiser votre mot de passe Windows 10

1. Compte Microsoft

Si vous utilisez un compte Microsoft pour vous connecter à Windows 10, vous avez de la chance. Un mot de passe oublié est facilement résolu en allant sur la page Récupérer votre compte et en suivant les instructions pour réinitialiser votre mot de passe.

Microsoft

Une fois cela fait, vous pouvez utiliser le nouveau mot de passe que vous venez d’entrer pour vous connecter à Windows.

2. Compte local

Il peut encore y avoir de l’espoir même si vous utilisez un compte local sur votre ordinateur portable ou votre PC.

Votre ordinateur doit exécuter Windows 10 version 1803 ou ultérieure. C’est assez ancien, il y a donc de fortes chances qu’il ait une version plus récente.

Cependant, vous devrez configurer des questions de sécurité à poser en cas d’oubli de votre mot de passe.

Ainsi, si vous avez ajouté des questions de sécurité, vous devriez voir un lien Réinitialiser le mot de passe sur l’écran de connexion de Windows 10. Pour le trouver, entrez un mot de passe – n’importe quoi fera l’affaire – et après le message “mot de passe incorrect”, vous devriez voir un lien Réinitialiser le mot de passe, ainsi qu’un indice si vous en avez tapé un lorsque vous avez initialement choisi le mot de passe.

Jim Martin / Fonderie

Si vous utilisez un code PIN au lieu d’un mot de passe et que vous n’avez oublié que le code PIN, cliquez sur l’icône de la clé et connectez-vous avec un mot de passe (si vous vous en souvenez) à la place.

Si vous avez également oublié votre mot de passe, vous devrez d’abord le réinitialiser.

Pour réellement réinitialiser le mot de passe, cliquez sur Réinitialiser le mot de passe. Vous devriez maintenant voir les questions de sécurité que vous avez définies lors de la configuration de votre compte Windows 10 local.

Répondez-y correctement et vous pourrez entrer un nouveau mot de passe.

Si vous ne voyez aucune question de sécurité, vous n’avez pas de chance. Soit vous ne les avez pas configurés, soit votre ordinateur exécute une version antérieure de Windows 10. Il n’est pas possible de réinitialiser un mot de passe oublié et la seule option qui s’offre alors à vous est de réinitialiser complètement Windows. Cela effacera vos documents, photos, musique, programmes, applications et paramètres. Windows 10 reviendra à ce qu’il était lorsque vous avez acheté l’ordinateur portable ou le PC pour la première fois.

C’est probablement une très mauvaise nouvelle si vous n’avez pas de sauvegarde des fichiers importants, il vaut donc la peine d’essayer tous les mots de passe (et leurs variantes) que vous avez déjà utilisés avant d’adopter cette approche nucléaire.

Si vous vous trouvez dans cette position peu enviable, voici comment réinitialiser Windows 10.

Cliquez sur Démarrer, puis sur Paramètres Cliquez sur Mise à jour et sécurité Sélectionnez Récupération dans le menu de gauche Cliquez sur Démarrer sous “Réinitialiser ce PC” Choisissez Supprimer tout

Jim Martin / Fonderie

Ne choisissez pas Conserver mes fichiers, car cela le type de réinitialisation ne supprimera pas le mot de passe dont vous ne vous souvenez pasvous ne pourrez donc toujours pas vous connecter.

Si vous parvenez à réinitialiser votre mot de passe avec les questions de sécurité, vous pourrez alors choisir un nouveau code PIN en vous rendant sur Démarrer > Paramètres > Comptes > Options de connexion > PIN Windows Hello > Modifier après la connexion.

Pour ceux qui utilisent des versions plus anciennes de Windows, les conseils suivants peuvent être utiles.

3. Utilisez le compte administrateur masqué (Windows 7 et versions antérieures)

Windows 7 (et certaines versions précédentes) ont un compte administrateur qui n’est pas visible en utilisation normale.

Remarque : cette méthode peut ne pas fonctionner si le compte a été désactivé, ce qui est le cas par défaut dans certaines installations de Windows 7.

Démarrez (ou redémarrez) votre ordinateur et appuyez plusieurs fois sur F8 Dans le menu qui apparaît, choisissez Mode sans échec Saisissez « Administrateur » dans Nom d’utilisateur (notez le A majuscule) et laissez le mot de passe vide. Vous devez être connecté en mode sans échec. Allez dans Panneau de configuration, puis Comptes d’utilisateurs Sélectionnez le compte dont vous souhaitez réinitialiser le mot de passe Changer le mot de passe

Une fois cela fait, voici comment faire en sorte que Windows se connecte automatiquement et ne demande pas de mot de passe.

4. Utilisez le disque de démarrage Windows ou la clé USB

Si vous pouvez trouver un DVD Windows ou une clé USB amorçable contenant Windows, vous pourrez peut-être utiliser l’invite de commande pour activer un compte administrateur désactivé.

Alternativement, vous pouvez également essayer de forcer Windows à lancer la récupération au démarrage en allumant votre ordinateur et lorsque vous voyez l’écran de chargement de Windows, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant quatre secondes pour l’éteindre.

Au prochain démarrage, Windows devrait proposer un menu de démarrage avec une option : Lancer la réparation au démarrage.

Choisissez ceci et laissez Windows rechercher les problèmes.

Une fois terminé, recherchez un menu déroulant appelé Afficher les détails du problème. Faites défiler vers le bas et cliquez sur le dernier lien.

Cela ouvre un fichier texte. Cela ne nous intéresse pas, car nous l’utilisons pour accéder à l’explorateur de fichiers.

En haut de la fenêtre, cliquez sur Fichier > Ouvrir. Accédez à votre lecteur Windows (les lettres de lecteur peuvent avoir été modifiées), puis recherchez le dossier WindowsSystem32.

Faites défiler vers le bas et trouvez le fichier sethc. Vous devrez peut-être modifier les “Fichiers de type” en tous les fichiers plutôt qu’en fichiers texte uniquement.

Faites un clic droit sur sethc et choisissez Renommer. Modifiez le nom en ajoutant un chiffre ou une lettre. Peu importe lequel.

Cliquez sur le nom du fichier pour enregistrer vos modifications.

Maintenant, faites défiler vers le bas jusqu’à cmd (l’invite de commande) et faites un clic droit dessus. Choisissez Copier, puis cliquez avec le bouton droit sur un espace blanc et choisissez Coller.

Cela créera une copie, mais renommez-la sethc comme vous l’avez fait avec le fichier sethc réel auparavant.

Fermez toutes les fenêtres, puis cliquez sur Terminer. Votre ordinateur va s’éteindre.

Redémarrez-le et attendez que l’invite de connexion apparaisse.

Appuyez cinq fois sur la touche Maj. Cela lancera l’invite de commande.

Taper:

internaute

Cela listera tous les comptes d’utilisateurs. Supposons que votre compte d’utilisateur s’appelle Jim

Tapez maintenant :

utilisateur du réseau Jim *

Vous pouvez maintenant entrer un nouveau mot de passe pour ce compte. Si vous n’en voulez pas, appuyez simplement sur Entrée pour créer un mot de passe vierge. Il vous sera demandé de saisir à nouveau le mot de passe pour le vérifier.

Fermez la fenêtre d’invite de commande et vous pouvez maintenant vous connecter au compte d’utilisateur avec le nouveau mot de passe.

Utiliser un utilitaire de réinitialisation de mot de passe

Si tout cela échoue, vous pouvez télécharger un utilitaire qui prétend casser ou contourner le mot de passe Windows. Encore une fois, nous ne pouvons tolérer l’utilisation de ceux-ci pour autre chose que la sauvegarde de vos propres fichiers sur votre propre ordinateur.

Vous les trouverez facilement si vous recherchez en ligne “Outil de réinitialisation de mot de passe Windows”, et celui qui vaut la peine d’être essayé s’appelle simplement NTpasswd.

