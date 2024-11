Comment débloquer la fin secrète

Dragon Age : Le Garde-Voile résume de nombreuses intrigues en cours pour les fans de la série de RPG fantastiques de BioWare. Mais il a également de nouveaux fils sur lesquels s’appuyer, dont l’un est au centre du dard secret post-générique du jeu. Débloquer cette révélation finale est une lourde affaire qui s’étendra sur plusieurs lignes de quêtes. Si tu veux voir tout Le garde-voile a à offrirvoici un guide sans spoiler sur la façon de débloquer la scène secrète post-crédit. Nous passerons d’abord en revue les exigences, puis nous lancerons un avertissement de spoiler et parlerons de ce que tout cela signifie.

Comment débloquer Dragon Age : Le Garde-VoileFin du post-générique

L’une des longues séries de quêtes que vous devrez accomplir pour voir Le garde-voileLa scène post-crédit de est la traque des statues de loups à Crossroads. Ces figurines débloquent d’énormes bombes de savoir et une histoire sur Solas, le dieu elfique au centre de Le garde-voile. Vous les trouverez derrière des zones verrouillées à la croisée des chemins, ce qui vous obligera souvent à combattre un mini-boss ou à résoudre une énigme compliquée. Une fois que vous avez trouvé les cinq, vous aurez un visiteur à la croisée des chemins qui vous dirigera vers la dernière étape de la série de quêtes, qui peut débloquer un autre choix dans la finale du jeu. Cependant, ce n’est pas tout ce qu’il faut pour débloquer la fin secrète.

Vous devrez également trouver trois « cercles mystérieux » cachés autour de Thédas. Ce sont des artefacts cachés dans des endroits dangereux qui ne sont accessibles qu’après avoir travaillé. L’un d’entre eux se trouve dans la forêt d’Arlathan et vous oblige à terminer un puzzle laser élaboré qui construit un pont vers des ruines entourées d’un lac dans lequel vous ne pouvez pas nager.

Capture d’écran : BioWare / Kotaku

Les deux autres sont cachés derrière les combats de boss dragons. L’un se trouve dans la Nécropole où vous avez recruté Emrich. La région abrite « Celui sans forme », un dragon que vous combattrez en accomplissant les quêtes « Esprits agités » et « Le summum de son espèce ». Vous trouverez l’un des cercles mystérieux dans le coin sud-ouest de son antre.

Capture d’écran : BioWare / Kotaku

Ce dernier est peut-être le plus complexe des trois. Celui-ci, vous le trouverez dans l’antre d’un dragon à la croisée des chemins dans le cadre de la quête « Le cœur de la corruption ». Cela vous oblige à combattre trois mini-boss champions de haut niveau à travers Crossroads qui siphonnent le pouvoir des larmes dans le Fade. Chaque champion vaincu vous donne une clé pour débloquer l’antre du dragon. Une fois que vous avez vaincu la bête (une tâche rendue plus facile une fois que vous avez trouvé les cinq statues de loup), vous pouvez trouver le Cercle mystérieux caché dans un passage caché au sud de l’arène du dragon.

Capture d’écran : BioWare / Kotaku

Ensuite, il ne vous reste plus qu’à atteindre la fin. Nous ne plongerons pas dans Le garde-voileC’est la finale de ici, mais nous allons disséquer la courte scène post-générique ci-dessous. Alors si vous ne voulez pas savoir ce que cela implique, foncez.

Sont-ils partis ?

D’accord.

Capture d’écran : BioWare / Kotaku

Dragon Age : Le Garde-VoileLa scène post-générique secrète de , expliquée

Le bref clip d’une minute pour lequel vous avez fait tout ce travail pour débloquer a de nombreuses ramifications de grande envergure pour le L’âge du dragon série. Il représente l’art de plusieurs événements clés de chaque jeu de la série BioWare, mais avec des personnages masqués et sombres insérés à l’intérieur. Cela inclut la bataille d’Ostagar en Dragon Age : Origines qui a conduit à la perte de la plupart des Gardes Gris de Ferelden, au vol de l’Idole Lyrium par Bartrand en Dragon Âge II et déclenchant une chaîne d’événements qui aboutirent à la guerre entre les mages et les templiers et à l’ouverture par Corypheus de The Breach in Dragon Age : Inquisition et presque détruire le monde tel que nous le connaissons. La voix off d’un individu diabolique et inconnu raconte comment leur groupe a « équilibré » et « guidé » les habitants de Thédas d’une manière ou d’une autre, aboutissant aux événements des jeux précédents. Dans quel but ? Ce n’est pas clair pour le moment. Mais ce qui est clair, c’est que cette voix et ces ombres font partie des Executors, un groupe énigmatique auquel on a fait allusion pour la première fois dans Dragon Age : Inquisitionpuis développé dans le livre d’anthologie Nuits de l’hiver.

Dans Inquisitionvous installez plusieurs bases à travers le monde de Thedas, et finalement, vous recevrez une opération de table de guerre qui vous indique que des symboles dessinés à la craie ont commencé à apparaître sur ces bases, représentant un triangle pointant vers le bas recouvert de deux lignes ondulées. Ce symbole est affiché à la toute fin de Le garde-voileLa scène post-générique de comme le dit la voix off : « Nous venons. » Toute cette scène semble impliquer que les exécuteurs ont mis leurs plans à exécution en manipulant des personnages comme Loghain et Bartrand tout au long du processus. L’âge du dragon. Tout ce sur quoi ils ont travaillé porte enfin ses fruits et ils arriveront à Thedas dans un avenir proche.

Capture d’écran : BioWare / Kotaku

L’art que nous voyons des exécuteurs dans cette scène correspond aux descriptions dans Nuits de l’hiverqui dit qu’il s’agit de personnages encapuchonnés et en robe. Mais nous savons aussi qu’ils viennent « d’outre-mer », ce qui signifie qu’ils viennent d’un pays au-delà de Thédas et représentent une force que nous n’avons pas encore rencontrée dans le monde. L’âge du dragon série. Les entrées du codex que vous recevez des Cercles Mystérieux impliquent qu’ils pourraient être des adeptes des Oubliés, les dieux elfes en disgrâce qui ont été pour la plupart effacés de l’histoire. Étant donné que l’un des seuls personnages connus de l’Exécuteur a été montré opposé à Solas dans Nuits de l’hivercela semble être une explication possible qui pourrait être explorée plus en détail dans un futur jeu, étant donné que Le garde-voile retire du plateau la plupart des dieux elfes que nous connaissions.

Même en dehors de cette fin secrète, il y a des références à une force dangereuse venant d’outre-mer. Le garde-voilecomme lorsque Taash reçoit un avertissement à leur sujet dans sa quête personnelle. Le héros actuel, Rook, sera-t-il celui qui combattra ces forces lorsqu’elles viendront frapper, ou le prochain L’âge du dragon Le jeu conserve-t-il la longue tradition de la série consistant à faire appel à un nouveau protagoniste ? Le garde-voile se termine par un texte de style Marvel « Le Veilguard reste vigilant » juste après cette révélation qui, pour moi, se lit comme une implication subtile selon laquelle Rook pourrait mener le combat. Mais bon, Inquisition s’est terminé par une scène beaucoup plus directe selon laquelle l’Inquisiteur pourrait affronter Solas dans ce jeu, et cela ne s’est pas produit. Nous devrons donc attendre et voir.