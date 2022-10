Comment débloquer Android si vous avez oublié votre code PIN

Donc, vous vous êtes verrouillé hors de votre téléphone. Pas de panique, nous l’avons tous fait et nous y reviendrons probablement à un moment donné, mais nous pouvons vous montrer comment vous remettre en marche.

Même si vous avez oublié votre schéma, votre code PIN ou votre mot de passe et que vous ne pouvez pas accéder à votre téléphone, ne vous inquiétez pas, tout n’est pas perdu. Bien que les écrans de verrouillage soient délibérément difficiles à pénétrer de par leur conception, nous avons un certain nombre de façons potentielles de les contourner en toute sécurité.

De nos jours, la plupart des téléphones offrent la possibilité d’utiliser la biométrie pour se connecter. Essayez donc d’abord d’utiliser le lecteur d’empreintes digitales ou le logiciel de reconnaissance faciale. Si vous ne l’avez pas configuré, vous pouvez essayer d’autres choses.

1. Google Localiser mon appareil

La solution la plus immédiate qui vient à l’esprit est Google Find My Device (anciennement Android Device Manager). Vous devrez vous connecter à votre compte Google pour cela, et cela ne fonctionnera que sur les appareils les plus modernes – mais vous pouvez accéder à ce service à partir de n’importe quel appareil que vous souhaitez.

Vous aurez également besoin que la localisation soit activée et connectée aux données/Wi-Fi.

Cliquez sur l’appareil que vous souhaitez déverrouiller, puis cliquez sur Secure Device. Appuyez ensuite sur Effacer l’appareil et confirmez votre choix. À partir de là, vous pourrez configurer un tout nouveau mot de passe.

Vous risquez de perdre certaines de vos photos et applications au départ, mais celles-ci seront sauvegardées via votre compte Google.

Si le Gestionnaire de périphériques ne détecte pas votre appareil, actualisez la page ou l’application plusieurs fois. Ça devrait finir par y arriver. Vous pouvez également essayer une actualisation matérielle sur PC (CTRL + F5) qui effacera également votre cache.

2. Vérifiez si Smart Lock est activé

Smart Lock est une fonctionnalité des téléphones Android qui permet à votre téléphone de s’ouvrir sans mot de passe s’il se trouve dans un emplacement qu’il reconnaît. Cependant, cette fonctionnalité doit être activée avant de perdre l’accès à votre code PIN.

Si vous souhaitez pérenniser votre appareil, vous pouvez activer le verrouillage intelligent en vous rendant dans Paramètres > Écran de sécurité et de verrouillage > Verrouillage intelligent.

Vous pouvez choisir parmi trois options pour Smart Lock :

Détection sur le corps – Gardez votre appareil déverrouillé lorsqu’il est sur vous

Lieux de confiance – Ajouter un emplacement où l’appareil doit être déverrouillé

Appareils de confiance – Ajoutez un appareil pour garder celui-ci déverrouillé lorsqu’il est à proximité

3. La fonction “Modèle oublié”

Si vous utilisez une ancienne version d’Android, à savoir 4.4 ou une version antérieure, vous pourrez utiliser la fonction “Modèle oublié”. Si vous n’avez pas réussi à déverrouiller votre téléphone 5 fois, un message s’affichera. En bas à droite de votre écran, vous verrez un “Schéma oublié?” bouton. Appuyez dessus.

Vous pouvez ensuite entrer les détails de votre compte Google et Google vous enverra un e-mail avec votre nouveau code de déverrouillage.

4. Service “Trouver mon mobile” de Samsung

Si vous avez un appareil Samsung, ce serait une bonne option, cependant, si vous n’avez pas configuré votre compte Samsung avant cela, cela ne fonctionnera pas.

Appuyez sur l’appareil dont vous souhaitez réinitialiser le mot de passe, puis cliquez sur Déverrouiller. Cela effacera tous les autres mots de passe que vous avez configurés sur le téléphone. Confirmez votre choix et connectez-vous à votre compte Samsung si vous y êtes invité. Votre appareil devrait maintenant être déverrouillé.

5. La réinitialisation d’usine

Nous passons maintenant à des mesures un peu plus drastiques, mais si vous avez sauvegardé toutes vos données et qu’il n’y a rien sur votre téléphone dont vous ne pouvez pas vous passer, une réinitialisation d’usine est un bon moyen de recommencer.

Cependant, il existe des vérifications pour arrêter les réinitialisations d’usine, vous aurez donc besoin de vos informations de connexion Google pour terminer cette étape. Voici ce que vous devez faire :

Assurez-vous que votre téléphone ou votre tablette est chargé à au moins 30 %

Ouvrez l’application Paramètres

Faites défiler vers le bas et sélectionnez Sauvegarder et réinitialiser

Appuyez sur Réinitialisation des données d’usine

Sélectionnez Réinitialiser le téléphone

Sélectionnez Tout effacer

Si vous avez un mot de passe Google, vous serez invité à le saisir maintenant

Vous pouvez ensuite vous connecter à votre compte Google pour restaurer toutes les données perdues et définir un nouveau mot de passe dont vous vous souviendrez (ou configurer la biométrie de votre mot de passe pour éviter d’être bloqué à l’avenir).

6. Contourner un écran de verrouillage non stocké avec le mode de récupération

Si l’écran de verrouillage avec lequel vous rencontrez des problèmes provient d’une application tierce et non de l’écran de verrouillage d’origine fourni avec le téléphone, vous pouvez contourner cela en démarrant le téléphone en mode de récupération.

Cette méthode diffère selon l’appareil que vous possédez. Nous vous suggérons de rechercher votre appareil sur le site Web du fabricant pour obtenir des instructions précises.

Dans la plupart des cas, vous pouvez afficher l’option en appuyant longuement sur les boutons d’alimentation et de volume simultanément. Vous verrez alors une mascotte et des options apparaître à l’écran. Vous pouvez faire défiler les options en utilisant les touches de volume pour monter et descendre.

Lorsque vous atteignez le mode de récupération, cliquez sur le bouton d’alimentation pour confirmer votre choix. Lorsque le téléphone démarre, l’écran de verrouillage est désactivé.