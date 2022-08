Comment de vieux amis Nooh Dastgir Butt et Gurdeep Singh ont célébré le triomphe du CWG 2022

Ils sont peut-être rivaux depuis leurs débuts en haltérophilie, mais l’Indien Gurdeep Singh et le Pakistanais Nooh Dastgir Butt partagent un lien cordial. Le duo a poursuivi sa rivalité lors du CWG 2022 en cours à Birmingham dans la catégorie masculine des 109 kg et plus où Gurdeep a remporté une médaille de bronze tandis que Nooh a battu le record pour décrocher la médaille d’or.

GTC 2022 – COUVERTURE TOTALE | EN PROFONDEUR | CENTRE SUR L’INDE | HORS DU TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Le clip des deux se félicitant juste après la confirmation des médailles est devenu viral sur les réseaux sociaux. Plus tard, Nooh a révélé comment ils avaient fait la fête ensemble en dansant sur les chansons de feu Sidhu Moosewala.

«Gurdeep et moi avons été de très bons amis. Après l’or, j’ai d’abord félicité Gurdeep et plus tard nous avons fait une petite fête où nous avons dansé sur les chansons de Moosewala », a déclaré Nooh. L’express indien.

Nooh a révélé qu’il avait envoyé un texto à Gurdeep juste après avoir vu la nouvelle de la mort de Moosewala. “Quand j’ai appris la nouvelle de la mort de Sidhu Moosewala, j’ai envoyé un message à Gurdeep pour confirmer. Dans mon gymnase à domicile, où je m’entraîne, j’ai joué des chansons comme Jatt Da Muqabla et la chanson 295 récemment publiée pour donner le tempo à mon entraînement », a-t-il déclaré.

Nooh, 24 ans, a déclaré que l’amour qu’il reçoit de la communauté d’haltérophilie indienne est inégalé. “J’ai visité l’Inde deux fois et j’ai concouru à Pune et Guwahati. Le genre d’amour que l’Inde m’a donné, aucun autre pays ne m’a donné. J’ai plus de fans indiens que pakistanais dans la communauté de l’haltérophilie. Quand je quittais l’hôtel à Guwahati, le personnel et les bénévoles pleuraient. Cela m’a rendu émotif », a déclaré Nooh.

Gurdeep a déclaré que converser en punjabi les avait aidés à renforcer leur amitié. “Nooh et moi nous sommes rencontrés pour la première fois lors de championnats juniors il y a six ans et nous partagions des conseils sur l’alimentation. Converser en punjabi a évidemment aidé notre amitié », a-t-il déclaré.

Nooh, qui a battu le record des trois Jeux – 173 à l’arraché, 232 à l’épaulé-jeté et au total, a qualifié l’Indien Mirabai Chani d'”inspiration”.

« Nous nous tournons vers Mirabai pour nous inspirer. Elle nous a montré que nous, les pays d’Asie du Sud, pouvons aussi remporter une médaille olympique. Nous sommes devenus si fiers d’elle lorsqu’elle a remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo », a-t-il déclaré.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici