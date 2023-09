Comment de simples ajustements du langage corporel pourraient aider les performances des candidats républicains au débat

Ron DeSantis a besoin de se détendre

Avec sa glabelle plissée (la zone située entre les sourcils), son visage tendu et son ton vocal puissant, le langage non verbal de Ron DeSantis criait « Je suis en colère ! » lors du premier débat. La colère est une bonne chose lorsqu’elle est justifiée, mais pas comme expression par défaut. Au lieu de cela, le gouverneur devrait adopter un ton amical et accessible au début du débat, et éviter les froncements de sourcils et les agiter voix pour repousser les défis directs. Lorsqu’il dit tout dans le même registre de griefs, sans variation ni dynamique, ses points les plus importants se fondent dans le reste de son discours, submergeant l’auditoire. Le contraste est la clé.

Attention à ces armes, Vivek Ramaswamy

Vivek Ramaswamy semblait le plus à l’aise sur scène lors du dernier débat, ce qui s’est traduit par un regain de curiosité majeur à l’égard de l’entrepreneur millénaire en biotechnologie devenu espoir présidentiel. Avec ses gestes larges et son sourire éclatant, il avait presque l’air de s’amuser – jusqu’à ce que Nikki Haley le poursuive. La grimace qui en résulte, le sourire déformé et le regard nerveux qui en résulte ont nui à une performance par ailleurs magnétique. Il doit se préparer aux attaques afin que son visage ne trahisse pas sa surprise et son anxiété. Il doit également s’assurer que l’une de ses forces – les retours rapides – ne devienne pas une faiblesse. Parfois, il est presque trop rapide. Il ne laisse pas au public le temps d’enregistrer une remarque pointue, comme Ronald Reagan le faisait. Enfin, Ramaswamy devrait faire attention à son envergure. La dernière fois, il est allé trop loin dans certains de ses gestes, violant l’espace personnel de Haley. Gardez vos mains et vos pieds à l’intérieur du véhicule à tout moment, mes amis.

Chris Christie, Vous avez des mains : utilisez-les

Les décennies de service public de Chris Christie lui ont donné un énorme avantage la dernière fois. Il a utilisé ses yeux pour montrer à la fois ce qui l’irrite et ce qui lui tient à cœur : regarder ses adversaires du regard, hausser les sourcils pour souligner les points clés. Cette fois-ci, il devrait utiliser ses mains avec plus de force ; en particulier, il devrait désigner les individus spécifiques avec lesquels il n’est pas d’accord, comme s’il sondait la pâte à pain – un geste dramatique et accusateur qui produit un grand effet. Il pouvait aussi utiliser sa main comme un couperet pour hacher ses arguments. La clé est d’utiliser des gesticulations larges et confiantes. Les gestes doux sont exactement cela : doux. Ils sont enregistrés dans le cerveau comme manquant d’engagement.

Regardez-les dans les yeux, M. le vice-président

Mike Pence a commencé lentement lors du dernier débat. Il doit entrer dans la mêlée plus rapidement, avec un ton plus énergique et des gestes de main emphatiques et extérieurs, façonnant son discours comme la baguette d’un chef d’orchestre et attirant l’attention du public. En particulier, les gestes avec les doigts écartés attirent le regard et intensifient le drame. Pence doit également s’adresser directement à ses adversaires : la dernière fois, il a gardé les épaules droites avec le public et les modérateurs. Pour paraître fort et capable d’affronter les problèmes de front, il doit regarder ses adversaires et montrer au public qu’il ne reculera pas.

Tim Scott est prêt. Maintenant, il doit être féroce.

Le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, a semblé posé lors du dernier débat, utilisant des gestes de paume ouverte pour communiquer son ouverture, portant sa main sur sa poitrine pour montrer une sincérité émotionnelle et parlant avec la cadence irrésistible d’un pasteur d’église pour transmettre son message avec gravité et clarté. . Mais il devra faire davantage avec ses gestes de main et ses expressions faciales s’il veut s’interposer dans le deuxième débat, sans aucun doute bruyant. Pointer du doigt lorsqu’un adversaire passe à l’offensive, sourire narquois pour dégonfler les critiques exagérées et secouer sciemment la tête pour souligner les moments de désaccord attirera l’attention des hôtes et, peut-être plus important encore, de la caméra.

Donnez-leur le doigt (index), Nikki Haley

En tant qu’ancienne gouverneure de Caroline du Sud et secrétaire des Nations Unies, Nikki Haley n’est pas étrangère aux débats. Elle a certainement démontré sa volonté de défier ses adversaires la dernière fois, en tendant la mâchoire, en balayant l’air pour souligner ses points de discussion et en déclenchant un barrage vocal sur Ramaswamy, qui l’a affrontée encore et encore. Cette fois, les enjeux sont plus importants. Elle devra s’impliquer dans chaque conversation pour prouver ses arguments et gagner plus de temps à l’écran. Lorsque le moment est venu, Haley doit utiliser cette combinaison écrasante de confiance en soi, de connaissances et d’expérience, combinée à des gestes forts du visage et des mains, pour dominer la scène et montrer à ses adversaires qu’elle ne doit pas être dérangée. Lorsqu’elle lève la main pour repousser quelque chose, elle doit écarter largement ses doigts pour intensifier l’effet. De plus, Haley a tendance à faire des gestes trop rapides : elle lève son index pour prouver un point, mais l’abaisse avant qu’il n’ait un impact. Haley doit garder ce doigt levé comme si elle fustigeait une équipe de football à la mi-temps pour montrer à ses adversaires à quel point elle est puissante.

S’il vous plaît, Doug Burgum, épargnez-nous les accessoires

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, a eu une astuce non verbale lors du dernier débat : une copie de poche de la Constitution qui n’a pas fait bouger l’aiguille d’un iota. Se présenter à la présidence est une question de passion, ce que le visage détendu et les sourires faciles de Burgum n’indiquent pas. Il existe plusieurs façons non verbales dont il peut transmettre le dynamisme et le panache nécessaires : en élevant ou en baissant la voix pour créer du contraste, en haussant ou en fronçant les sourcils pour souligner la surprise ou le désaccord et en faisant directement face à ses adversaires lorsqu’il les défie. Il n’a pas besoin d’accessoires, seulement de ses mains. Mais pour les utiliser, il devra lâcher le podium, plutôt que de s’y accrocher comme un navire en perdition.

Tout ce que Donald Trump a à faire, c’est d’être là

Comme lors du dernier débat, l’ancien président Donald Trump a indiqué qu’il serait absent. Mais il rate une occasion de s’adresser aux électeurs indécis. Il pourrait avoir le plus grand impact sur le langage corporel sur scène simplement en se présentant.