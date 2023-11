Comment de petits changements dans l’activité quotidienne peuvent compenser la position assise

Maladie cardiovasculaire – toutes les maladies du cœur et de la circulation – est la première cause de mortalité dans le monde, soulignent les chercheurs. En 2021, elle était responsable d’un décès sur trois (18 millions) dans le monde, la maladie coronarienne étant la principale cause de mortalité.

L’étude a identifié les comportements qui composent une journée typique de 24 heures, le temps consacré à une activité modérée à vigoureuse étant le plus bénéfique pour la santé cardiaque, suivi d’une activité légère, de la position debout et du sommeil. Tous ont été comparés aux effets néfastes du comportement sédentaire.

La santé cardiaque a été mesurée à l’aide de six critères : indice de masse corporelle (IMC), tour de taille, cholestérol HDL, rapport HDL/cholestérol total, triglycérides et HbA1c.

Ils ont également déclaré que des études à plus long terme seraient cruciales pour mieux comprendre les associations entre le mouvement et les résultats cardiovasculaires.

“En gros, toute activité qui augmente votre fréquence cardiaque et vous fait respirer plus vite, même pendant une minute ou deux”, a-t-elle déclaré.

Blodgett a ajouté que le changement le plus bénéfique observé par l’équipe était le remplacement de la position assise par une activité modérée à vigoureuse, qui pouvait être une course, une marche rapide ou la montée d’escaliers.

« Le principal point à retenir de nos recherches est que même si de petits changements dans la façon dont vous bougez peuvent avoir un effet positif sur la santé cardiaque, l’intensité des mouvements compte » Jo Blodgett PhD, auteur principal de l’étude et chercheur à l’UCL Surgery & Interventional Science et à l’Institute of Sport, Exercise & Health, a déclaré dans un communiqué. déclaration .

Les chercheurs ont déclaré que même si le temps passé à faire une activité vigoureuse était le moyen le plus rapide d’améliorer la santé cardiaque, il existe des moyens pour les personnes de toutes capacités d’en bénéficier. C’est juste que plus l’intensité de l’activité est faible, plus il faut de temps pour commencer à bénéficier d’un bénéfice tangible.

Ils ont déclaré que l’utilisation d’un bureau debout quelques heures par jour au lieu d’un bureau assis, par exemple, est un changement sur une période de temps relativement longue, mais qui pourrait également être intégré assez facilement dans une routine de travail.

Il a également été constaté que les sujets les moins actifs tiraient le plus grand bénéfice d’une activité plus active.

“Une nouveauté clé du consortium ProPASS est l’utilisation d’appareils portables qui différencient mieux les types d’activité physique et de posture, nous permettant d’estimer les effets sur la santé de variations même subtiles avec une plus grande précision.” Emmanuel StamatakisPhD, co-auteur principal de l’étude et professeur au Centre Charles Perkins et à la Faculté de médecine et de santé de l’Université de Sydney, a déclaré dans un communiqué.

Dr Cheng-Han Chencardiologue interventionnel et directeur médical du programme cardiaque structurel du MemorialCare Saddleback Medical Center en Californie, a déclaré Actualités médicales aujourd’hui il existe de nombreuses façons simples d’ajouter plus d’étapes à sa journée.

« Prenez des pauses programmées tout au long de la journée pour faire une petite promenade de cinq minutes, que ce soit autour de la maison ou au bureau ; prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur, se garer plus loin du magasin et marcher, et marcher plus vite pour faire ses courses », a-t-il conseillé.

Chen a déclaré que l’utilisation des escaliers avait de multiples effets positifs.

«Monter les escaliers est un exercice plus difficile que marcher sur un terrain plat. C’est parce que non seulement vous bougez votre corps, mais vous le déplacez contre la gravité, et vous vous poussez essentiellement vers le haut et vers l’extérieur », a-t-il déclaré. “Vous développez également vos muscles dans le bas de votre corps, renforçant ainsi votre tronc et le bas de votre dos.”

«Monter les escaliers est plus difficile, vous faites plus d’exercice, et plus d’exercice est meilleur pour vous et votre cœur. Nous pensons que monter les escaliers vous donne en réalité trois fois plus d’exercice que le même temps de marche sur le sol », a noté Chen.