Comment de nouvelles batteries pourraient aider votre véhicule électrique à recharger plus rapidement

Pour augmenter la capacité totale d’une batterie, ces anodes peuvent être fabriquées avec des couches de matériau plus épaisses, ce qui signifie qu’il y aura beaucoup d’espace pour que les ions puissent s’y insérer. Cependant, dans les batteries dotées d’anodes plus épaisses, une partie de l’espace de stockage se trouvera profondément dans les couches, de sorte que les ions devront voyager plus loin pour y arriver, ce qui ralentira le processus de charge. Pour accélérer la charge, les fabricants de batteries peuvent affiner ces couches afin que les ions n’aient pas à voyager aussi loin.

Les innovations en matière de matériaux pourraient aider à contourner ce compromis. Dans l’annonce de CATL concernant sa batterie à charge rapide, la société mentionne plusieurs modifications apportées à l’anode, notamment des modifications de la surface du graphite et une conception multicouche pour aider à raccourcir le trajet des ions et à accélérer la charge.

Mais il ne s’agit pas seulement de l’anode : chaque partie de la batterie semble contribuer à des vitesses de charge plus rapides, explique Kevin Shang, analyste de recherche principal chez Wood Mackenzie, un cabinet de conseil en énergie. Le communiqué de la société attribue également un nouvel électrolyte (le liquide traversé par les ions dans une batterie) qui améliore la conductivité, par exemple. Avec leurs nouveaux produits, les géants des batteries comme CATL ne misent pas nécessairement sur une seule innovation, mais additionnent une multitude d’efforts de recherche et de développement et les combinent en un seul produit, explique Shang.

Pourtant, des questions demeurent concernant cette batterie et ce qu’elle signifiera pour les véhicules, dit Shang. En affirmant que les batteries pourraient être utilisées dans un véhicule ayant une autonomie de 700 kilomètres (430 miles), l’annonce de CATL implique une densité énergétique élevée. Mais on ne sait pas exactement quelle taille le véhicule et la batterie devront avoir pour offrir ce type d’autonomie.

De plus, un taux de recharge plus élevé peut généralement signifier une durée de vie plus courte et un prix plus élevé, explique Schroeder. En réponse à une question écrite du MIT Technology Review sur la durée de vie des nouvelles batteries à charge rapide, CATL a déclaré : « Qu’il s’agisse d’une charge rapide ou non, la garantie sur nos produits reste la même. » (La garantie actuelle dure huit ans ou 800 000 kilomètres, selon le site Internet.) La société a également déclaré qu’elle avait « amélioré la rentabilité », mais n’a pas fourni de détails sur le coût de la batterie.

En fin de compte, la rapidité avec laquelle les batteries peuvent se charger sera limitée non seulement par leur conception, mais également par l’infrastructure de recharge disponible. Alors que la Chine est leader mondial en matière d’installations de chargeurs, de nombreux autres chargeurs pour véhicules électriques seront nécessaires pour répondre à la demande croissante. Il est également possible que de nouveaux chargeurs soient nécessaires pour atteindre les vitesses de charge que les nouvelles batteries de CATL peuvent gérer, ce qui présenterait davantage de défis pour le développement des infrastructures.

Les annonces de progrès des fabricants de batteries sont « toujours de bonnes nouvelles », dit Shang, « et nous nous en félicitons ». La question est de savoir si les entreprises peuvent réellement tenir leurs promesses.