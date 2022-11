Comment de nouveaux traitements pourraient apaiser la «tempête parfaite» des virus respiratoires

Alors qu’un virus laisse certains bébés de moins de deux ans avoir une respiration sifflante – ce qui ajoute à la pression sur les hôpitaux canadiens – les fabricants de médicaments travaillent sur de nouveaux traitements et de nouvelles options de vaccins contre la maladie.

Le virus respiratoire syncytial ou RSV obtient le “S” dans son nom pour les grandes cellules appelées syncytia qui se forment lorsque les cellules infectées fusionnent. Les syncytia sont susceptibles de mourir et de boucher les voies respiratoires, entraînant une détresse respiratoire, a déclaré le Dr Clement Lee, pédiatre à l’hôpital Newton-Wellesley de Newton, dans le Massachusetts. Fil Twitter .

Pour la plupart des personnes en bonne santé, le virus hautement contagieux ressemble à un rhume ordinaire.

Le Dr Rod Lim, directeur médical du service des urgences pédiatriques de l’hôpital pour enfants de Londres, a déclaré que si de nombreux nourrissons résistent très bien au VRS, le virus a tendance à présenter chez les jeunes enfants presque comme l’asthme, avec une respiration sifflante.

Avant la pandémie de COVID-19, les enfants étaient couramment exposés au VRS entre novembre et mars. À l’âge de deux ans, on estime que 90 % d’entre nous ont été infectés.

Mais cette année, le VRS est arrivé tôt dans certaines régions du Canada et des États-Unis, d’après des écouvillons de personnes hospitalisées – il a même circulé pendant l’été.

“Nous voyons des virus circuler à des moments différents de ceux que nous avons”, a déclaré Lim lors d’un briefing virtuel organisé par l’Ontario Medical Association.

“C’est un peu une tempête parfaite en ce moment.”

Le Dr Rod Lim, qui dirige le service des urgences pédiatriques du Children’s Hospital du London Health Sciences Centre, affirme que le nombre plus élevé de patients, les problèmes de personnel et les problèmes de chaîne d’approvisionnement se sont combinés pour rendre l’hôpital plus occupé. (Soumis par Rod Lim)

Protéger les bébés

Le service des urgences de Lim a été construit pour environ 100 visites par jour, et mardi, il y a eu 280 visites, obligeant le personnel à chercher des espaces alternatifs pour soigner les gens, a-t-il déclaré.

Défis de dotation en personnel et problèmes de chaîne d’approvisionnement pour les médicaments pour réduire la douleur et la fièvre ajoutent à la charge, a-t-il ajouté.

REGARDER | Soulagement de l’anxiété liée aux fournitures d’analgésiques pour enfants :

La pénurie d’analgésiques pour enfants inquiète les parents Partout au Canada, les parents sont de plus en plus anxieux, car la pénurie d’analgésiques pour enfants qui a commencé cet été ne montre aucun signe d’apaisement.

“Si j’avais un monde idéal, [it] ne permettrait certainement pas aux bébés d’attraper le VRS et de contracter n’importe quel type d’infection pendant les deux ou trois premiers mois », a déclaré Lim.

Eram Chhogala, une infirmière autorisée travaillant dans les salles d’urgence de la région du Grand Toronto, a déclaré qu’elle voyait des familles se présenter avec plusieurs enfants nécessitant un traitement.

“Nous parlons de familles entières de quatre, peut-être même six”, se souvient Chhogala dans une interview. “Vous avez, disons par exemple, trois enfants qui toussent et qui ont de la fièvre. Trois patients qui ont besoin d’un traitement contre la fièvre.”

Lorsqu’on demande aux parents s’ils ont donné du Tylenol ou de l’Advil, ils disent : « Désolé, nous n’avons pas pu parce qu’il n’y avait plus rien et nous avons essayé d’aller partout », a déclaré l’infirmière.

De plus, le VRS circule en même temps que la grippe, le COVID-19 et les virus du rhume comme le rhinovirus et l’entérovirus donnent également de la fièvre, de la toux et d’autres symptômes.

Le risque que le VRS pénètre dans les voies respiratoires inférieures est toujours plus grand lors de votre première infection, explique le Dr Jesse Papenburg. (Soumis par Owen Egan)

Pourquoi les nourrissons sont les plus vulnérables

Le Dr Jesse Papenburg, infectiologue pédiatrique à l’Hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé McGill, a déclaré que les nourrissons sont particulièrement vulnérables aux infections respiratoires. Cela s’explique en partie par le fait que les voies respiratoires et les muscles thoraciques ou thoraciques se renforcent à mesure qu’ils grandissent.

“Le risque que le virus pénètre dans les voies respiratoires inférieures est toujours le plus élevé lors de votre première infection” par le VRS, a déclaré Papenburg dans une interview. “La façon dont votre corps peut gérer cette infection des voies respiratoires inférieures est très différente quand … vous avez deux ans par rapport à quand vous avez deux semaines.”

Papenburg a déclaré que son hôpital était également extrêmement occupé avec une augmentation du nombre de virus respiratoires , ce qui augmente les temps d’attente. De plus, les chirurgies électives sont annulées pour libérer des lits dotés en soins intensifs et ailleurs.

Le taux de positivité pour le VRS était supérieur à 25 % le mois dernier, ce qu’il a qualifié d’extrêmement inhabituel.

Le pipeline de traitement s’ouvre

Les nourrissons naissent sensibles au VRS parce qu’ils n’ont pas d’anticorps pour combattre l’infection, a déclaré Papenburg.

Le fabricant de médicaments GSK développe un programme de vaccination pour les femmes enceintes ainsi que pour les personnes âgées, un groupe d’âge, selon Papenburg, est également désormais considéré comme à risque de complications du VRS.

Moderne a déclaré qu’il prévoyait un essai clinique de phase 3 d’un vaccin à ARNm pour les adultes âgés de 60 ans et plus.

Vaccins potentiels contre le VRS d’autres entreprises sont également en préparation.

La vaccination des femmes enceintes pourrait aider à protéger les nourrissons, a déclaré Papenburg. C’est pourquoi les vaccins contre la coqueluche ou la coqueluche sont administrés pendant la grossesse et que les anticorps traversent le placenta.

Actuellement, les personnes hospitalisées pour le VRS reçoivent des soins de soutien pour ce qui les a amenés, comme la déshydratation ou l’oxygène à travers un masque pour faciliter leur respiration.

Les bébés à haut risque de complications du VRS peuvent recevoir des injections mensuelles d’un traitement coûteux appelé palivizumab pendant la saison régulière du VRS. Quelques provinces et territoires commencé à le déployer au début de cette année.

La semaine dernière, les fabricants de médicaments Sanofi et AstraZeneca ont annoncé que le Commission européenne autorisée un médicament anti-VRS à dose unique appelé nirsevimab. Il s’agit d’un anticorps développé en laboratoire conçu pour protéger les nourrissons lors de leur première exposition au VRS.

“Vous pouvez lui donner une seule injection et le bébé a des niveaux protecteurs d’anticorps pour toute la saison du VRS”, a déclaré Papenburg. “Ce que les études ont montré, c’est qu’il protège aussi bien que le palivizumab en termes de prévention des hospitalisations” chez les patients à haut risque ainsi que chez les nourrissons nés à terme en bonne santé.

Le hic probable ? Prix.

“Je pense que l’une des grandes questions sera de savoir quel sera le coût?” dit Papenbourg. « Combien sommes-nous prêts à payer pour éviter ces hospitalisations dues au VRS ? »

Les comités consultatifs sur l’immunisation comme le CCNI envisageront probablement l’utilisation du nirsevimab chez tous les nourrissons, a déclaré Papenburg, qui signale des conflits d’intérêts potentiels au cours des 36 derniers mois de la part de plusieurs fabricants de médicaments, dont AstraZeneca.