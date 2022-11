Comment de courageux jeunes volontaires luttent contre les effets de la violence de rue

En tant qu’étudiant en médecine, Kwaku Duah-Asante, 23 ans, ne connaît que trop bien les dommages qu’un couteau peut causer mentalement et physiquement.

Mais après avoir grandi dans le sud de Londres entouré de crimes au couteau, il connaît également l’impact dévastateur que cela a sur la vie des jeunes.

En 2017, il a reçu un appel téléphonique alors qu’il rentrait de l’école en bus, lui disant que le cousin de son ami proche avait été poignardé et tué.

Kwaku dit : « J’ai été choqué. Nous étions sortis deux semaines plus tôt et il faisait partie d’un groupe d’entre nous qui jouaient à la Xbox et sortaient ensemble. Pour la première fois, je voyais quelqu’un à qui je tenais vraiment en être dévasté.

Dix-huit mois plus tard, Kwaku étudiait à l’Imperial College de Londres, lorsqu’il a entendu parler de StreetDoctors, un projet pour les jeunes qui aide les personnes à risque de violence de rue.

Il a su immédiatement qu’il voulait aider.

“StreetDoctors vise à autonomiser les jeunes touchés par la violence en leur apprenant quoi faire quand quelqu’un est inconscient et quand quelqu’un a été poignardé. Nous informons également les jeunes des conséquences réelles de la violence et de son impact sur toutes les personnes impliquées.

Soutenu par le financement de la Loterie Nationale, le réseau de jeunes volontaires de la santé de StreetDoctors, comprenant des jeunes médecins, des infirmières et des ambulanciers paramédicaux, enseigne aux jeunes des compétences vitales et s’attaque à certains des mythes entourant la violence.

Transmettez-le… grâce à Kwaku et à d’autres bénévoles, les jeunes acquièrent des compétences vitales

« En tant que bénévole de StreetDoctors, j’apprends constamment qu’il ne faut pas juger un livre à sa couverture.

“Les jeunes avec lesquels nous travaillons ont énormément de caractère, de bonté et le potentiel de changer le monde, mais se retrouvent souvent dans des circonstances difficiles sans faute de leur part, avec une confiance limitée en eux-mêmes”, déclare Kwaku. .

« Je peux leur montrer ce que quelqu’un de notre communauté est capable de réaliser, malgré la représentation négative souvent présentée au public. Souvent, ils sont surpris par mon âge et par le fait que je termine mes études de médecine en moins d’un an.

Les joueurs de la Loterie Nationale soutiennent des projets de santé près de chez vous.

En jouant à la loterie nationale, vous aidez à collecter plus de 30 millions de livres sterling par semaine pour soutenir de bonnes causes comme StreetDoctors, qui n’est qu’un des nombreux projets de santé et de bien-être qui ont reçu un financement l’année dernière.

La Loterie nationale parraine également les prix The Sun’s Who Cares Wins 2022, qui mettent en lumière toutes les personnes extraordinaires qui travaillent dans le secteur de la santé au Royaume-Uni.

Les joueurs de la Loterie Nationale soutiennent des projets de santé

Lucie Russell, PDG de StreetDoctors, déclare : « Notre financement de la Loterie nationale a permis aux jeunes de devenir les premiers intervenants après un incident violent, les transformant en un élément clé de la solution à la violence qui ravage nos communautés.

« Le financement nous a permis de développer notre programme de formation aux compétences vitales, qui a été essentiel pour atteindre des milliers de jeunes touchés par la violence de rue.

“Cela a impliqué le recrutement de nombreux autres formateurs bénévoles fantastiques en soins de santé comme Kwaku, et le développement de nos relations avec les services de jeunesse à travers le Royaume-Uni pour dispenser notre formation vitale où et quand les jeunes en ont besoin.”

Grâce aux joueurs de la Loterie nationale, StreetDoctors a reçu 230 000 £ de financement, répartis sur les trois dernières années, pour payer des services importants tels que la formation de ses bénévoles et la transmission de compétences vitales aux jeunes.

Kwaku ajoute : “Avec l’aide du financement de la Loterie nationale, j’espère que nous pourrons atteindre plus de coins de villes dans tout le pays, pour nous assurer qu’autant de jeunes que possible sont informés et responsabilisés.”

