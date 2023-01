Comment David Goggins est passé d’exterminateur en difficulté à déchiré Navy SEAL et la sensation de fitness TikTok

DAVID Goggins toucher le fond en tant qu’exterminateur en surpoids en 1999 et a décidé de changer radicalement de vie – celui qui le conduirait sur le chemin de la gloire.

Son état d’esprit tueur et ses régimes alimentaires et exercices intenses ont captivé le monde et inspiré des millions de personnes en ligne.

Sa routine de gym a été qualifiée de folle par beaucoup, mais il ne jure que par elle Crédit : Instagram

David réussit à bien manger, à s’entraîner et à rester concentré tout en poursuivant son parcours de remise en forme Crédit : Instagram

Avant de rejoindre la Marine, il avait du mal chaque mois à payer ses factures Crédit : Instagram

L’ancien Navy SEAL ne gagnait que 800 £ par mois en tant qu’exterminateur dans l’État de New York où il se gorgeait de beignets et de hamburgers chaque soir.

Il a déclaré à CNBC: “J’irais chercher un grand milk-shake au chocolat.

“Et puis j’irais de l’autre côté de la rue au 7-Eleven, chercher une boîte de mini beignets.”

David a gonflé à 300 livres lorsque sa vie a changé après avoir entendu une publicité à la télévision pour la formation des Navy SEALs.

Il a dit: “J’en ai eu marre d’être hanté par le fait d’être personne.”

“Je ne voulais pas m’asseoir et regarder continuellement ces émissions sur des gens formidables qui font des choses incroyables.

“Je voulais ce sentiment dans ma tête que je croyais qu’ils avaient : de véritable accomplissement.”

David, 23 ans à l’époque, a été inspiré et a commencé une nouvelle mentalité qui a transformé sa vie.

Afin de rejoindre la force d’élite, cependant, David devait perdre 106 livres en trois mois.

Il a suivi un régime extrême qui a coupé 2000 calories de son alimentation par jour, qu’il a complété avec seulement 800 calories d’aliments riches en protéines.

Sa nourriture quotidienne se composait uniquement d’une banane, de riz, de poulet, de brocoli et d’un shake protéiné.

Il s’en est tenu à une répartition de 40 % de protéines, 40 % de graisses saines et 20 % de glucides pour rester équilibré.

La routine d’entraînement de David pendant trois mois était assez intense pour faire arrêter n’importe quelle personne normale.

Il se réveillait à 4h30 du matin, mangeait une banane et faisait du vélo d’exercice pendant une heure.

Cela a été suivi par des études pour l’examen de la batterie d’aptitude professionnelle des services armés américains, puis par deux miles de natation.

David ne s’est pas arrêté là : il faisait plusieurs séries de 100 à 200 répétitions pendant trois heures, puis remontait sur le vélo d’appartement pendant 4 heures de plus avant d’étudier et d’aller se coucher à 22h30.

Après avoir suivi un régime insensé et fait de l’exercice pendant trois mois, il a perdu 106 livres et a été accepté dans la formation des Navy SEALs.

Il se réfère à sa vision changeante de la vie comme à une mentalité “du premier jour, de la première semaine”.

David vit chaque jour comme si c’était le premier jour de la première semaine d’un nouvel emploi – mais même si cela fonctionne, parfois cette mentalité peut “frotter les gens dans le mauvais sens”.

David a déclaré: “Avant de vous rendre à un entretien d’embauche, vous étendez vos vêtements.

“Vous avez votre bol pour votre gruau, votre shake protéiné, tout est préparé. Vous vous présentez 30 minutes plus tôt. Vous êtes préparé. Vous avez étudié.”

Il affirme que cet état d’esprit se produit lorsque les gens sont à leur meilleur et “se battent pour tout”.

Son régime d’entraînement intense 20 ans plus tard a continué de choquer ses amis, sa famille et le monde.

David, maintenant âgé de 47 ans, se lève avant le soleil à 3 heures du matin et commence sa journée par une impressionnante course de 20 milles.

Au moment où il termine son premier entraînement, il est prêt à parcourir 20 miles à vélo pour se rendre au travail, selon SportsKeeda.

Quand il arrive au gymnase, il fait trois séries de 10 soulevés de terre, trois séries de cinq tractions et cinq séries de 25 pompes.

Sa célèbre éthique de travail a fait de lui une légende parmi les fanatiques de fitness et le personnel militaire.

Il reste le seul membre des forces armées américaines à avoir suivi une formation de Navy SEAL, Army Ranger et Air Force Tactical Air Controller.

Il est également devenu célèbre pour avoir parcouru 101 miles en seulement 19 heures et effectué 4030 tractions en 17 heures.

De toute évidence, la mentalité du “jour un, semaine un” de David n’a pas encore disparu.

Beaucoup de gens deviennent trop à l’aise après avoir atteint leurs objectifs, a déclaré David, et la mentalité du “jour un, semaine un” est remplacée par l’état d’esprit “je suis arrivé”.

Il a dit : « Tout le monde a ces barres. Vous avez ces barres et une fois que vous y êtes, vous avez réussi. Il y a une fête.

“Il y a une grande fête. Les gens sont invités. Il y a un trophée. Peut-être qu’il y a un chèque bonus. Peut-être que vous portez quelque chose de grand sur votre uniforme. Qui sait ce que c’est, mais c’est l’achèvement de quelque chose.

« Je n’ai pas de bar. Je me sens coupable si je n’ai pas réussi tous les jours.

David a inspiré des générations de personnes en ligne, avec le hashtag “David Goggins” amassant 715,7 millions de vues sur TikTok seul.

Il publie souvent des vidéos de son impressionnant entraînement d’endurance et donne des conseils aux autres qui luttent comme lui.

Un spectateur a commenté sous sa vidéo : “J’ai lu votre livre et il a changé ma vie.”

Un autre a dit: “Tu es mon idole, je viens de finir ne peut pas me faire de mal. Je n’ai jamais autant admiré quelqu’un.”

Il a été invité sur des podcasts tels que Joe Rogan Experience, The Today Show et plus encore.

David a maintenant une valeur nette de 3 millions de livres sterling et a publié deux livres : Can’t Hurt Me en 2019 et la suite Never Finished en 2022.

Dans une interview avec Youtuber Tom Bilyeu, il a réfléchi à son état d’esprit qui a changé sa vie : “J’entraîne mon esprit, mon corps et mon esprit, donc tout ne fait qu’un, pour que je puisse gérer ce que la vie va me lancer.

“Parce que la vie que j’ai vécue, ça t’en jette beaucoup. Et si tu n’es pas préparé physiquement et mentalement pour ça, tu vas juste t’effondrer. Et tu n’es bon pour personne.”

Une fois qu’il a touché le fond, sa nouvelle mentalité a changé sa vie pour toujours Crédit : Instagram

L’état d’esprit de tueur de David lui a permis de rejoindre l’équipe d’élite Navy SEALs cinq Crédit : Instagram

Il continue de s’en tenir à son état d’esprit et ne croit pas encore avoir réussi Crédit : Instagram