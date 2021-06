Comment David Ellison a intégré Skydance dans le pari intelligent d’Hollywood

LOS ANGELES – Il y a quinze ans, lorsqu’un David Ellison de 23 ans est arrivé à Hollywood avec des tonnes d’argent provenant de fonds en fiducie, les initiés du divertissement se sont léchés les lèvres de chacal : Oh, la toison que nous ferons !

M. Ellison, le fils de Larry Ellison, un co-fondateur d’Oracle, ressemblait vraiment à « de l’argent stupide ». C’est le terme hollywoodien désignant un étranger crédule et riche mordu par le virus du cinéma, le type d’investisseur sur lequel les studios comptent depuis longtemps pour faire fonctionner leurs chaînes de montage, même si cela se termine presque toujours mal (pour le nouveau venu). Le jeune M. Ellison ne pouvait s’empêcher de parler de son amour du cinéma, en particulier des spectacles à gros budget. Il venait d’abandonner l’Université de Californie du Sud pour jouer dans un film de 60 millions de dollars intitulé « Flyboys », un conte de combat aérien de la Première Guerre mondiale. En partie financé par l’argent d’Ellison, « Flyboys » est arrivé à un montant désastreux de 6 millions de dollars de ventes de billets. Mais peu importe : le scion était sur le radar d’Hollywood. Avec son portefeuille. Bientôt, M. Ellison avait cessé d’agir et en 2010 était devenu un financier et producteur pour Paramount Pictures, versant 350 millions de dollars de capitaux propres et de dette dans des films comme « Star Trek Into Darkness » et « Mission: Impossible – Ghost Protocol ». Mais Hollywood a ricané de ses efforts pour être pris au sérieux en tant que force créatrice, tout comme les médias d’information. « Le gamin paie pour la photo » était le titre d’un Profil 2015 dans GQ, qui comprenait une photo de M. Ellison posant sur le terrain de la Paramount avec un parachute gonflé attaché à son dos – en partie envahisseur, en partie sauveteur, tous riches en droit blanc.

En 2019, la société naissante de M. Ellison, Skydance Media, avait quelques succès locaux, notamment la comédie «Grace and Frankie» sur Netflix. Mais les humiliations critiques et commerciales au box-office s’accumulaient, notamment « Gemini Man », avec Will Smith et son sosie généré par ordinateur, et « Geostorm », à propos des satellites météorologiques qui attaquent la Terre. M. Ellison a bâclé une quête personnelle pour ressusciter la franchise « Terminator », un favori de son enfance dans la Silicon Valley. Comme on pouvait s’y attendre, sa relation avec certains dirigeants de Paramount s’est coagulée au milieu d’arguments, mesquins et autres.

M. Ellison a également enragé la moitié d’Hollywood en annonçant brutalement en janvier 2019 que John Lasseter, co-fondateur de Pixar, rejoindrait Skydance en tant que chef de l’animation. M. Lasseter (« Toy Story », « Cars ») était radioactif à l’époque, ayant démissionné sept mois plus tôt en tant que directeur de la création de Disney au milieu de plaintes #MeToo concernant des étreintes indésirables sur le lieu de travail et un comportement impérieux. (M. Lasseter s’était excusé pour les « faux pas » qui ont fait que certains membres du personnel de Disney-Pixar se sont sentis « irrespectueux ou mal à l’aise ».) Des gens comme M. Ellison boudent généralement dans un refuge de luxe à ce stade du scénario pour soigner leurs blessures. (Lanaï, le île hawaïenne appartenant à son père, ferait bien.) Habitués à flotter dans la vie, ils semblent incapables de faire face à moins, surtout si cela signifie admettre des faux pas. Au lieu de cela, M. Ellison a servi une intrigue majeure. Il a levé 275 millions de dollars en vendant 10 % de Skydance à des investisseurs comme RedBird Capital, une société d’investissement privée, et CJ Entertainment, la société coréenne à l’origine du « Parasite », lauréat d’un Oscar. Il a aligné 1 milliard de dollars de crédit renouvelable via JPMorgan Chase. Et Skydance a fait un virage serré vers le streaming, vendant du contenu attirant l’attention au service qui voulait payer le plus.

Jusqu’à présent, le résultat a été tout simplement remarquable, en partie parce que le timing de M. Ellison était fortuit. La pandémie a suralimenté le divertissement à domicile. Skydance a vendu 29 films et émissions de télévision à des plateformes en ligne au cours des deux dernières années. Les films à venir incluent « The Tomorrow War » (Amazon), un spectacle de science-fiction de 200 millions de dollars avec Chris Pratt, et « Heart of Stone » (Netflix), un thriller d’action de 200 millions de dollars avec Gal Gadot. (Pensez à « Mission : Impossible », sauf avec une super-espionne.) La série en cours comprend un Drame Netflix avec Arnold Schwarzenegger; une adaptation des romans policiers « Alex Cross » de James Patterson pour Amazon ; Et un Comédie Apple TV+ sur les habitants d’une petite ville qui découvrent une machine à prédire le destin. « Il y a eu une période où les gens nous considéraient simplement comme de l’argent, et nous le savions », a déclaré M. Ellison via Zoom. « Mais il y a eu un changement. Notre contenu – les idées, l’exécution – est devenu plus important que notre capital. » Il a souligné les films réalisés par Skydance comme « The Old Guard », un bien évalué fantasme d’action qui est devenu un succès majeur pour Netflix pendant la pandémie, suscitant l’intérêt de 78 millions de comptes dans son premier mois. Une suite est en route. « David avait le montage final », a déclaré Gina Prince-Bythewood, qui a réalisé le film. « C’est très difficile à admettre pour un cinéaste. Mais il s’est battu pour ma vision à travers un processus litigieux. Il s’est battu pour moi jusqu’à la fin.