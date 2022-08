Comment davantage d’emprunteurs FFEL peuvent bénéficier d’une remise de prêt étudiant

Les militants de la dette étudiante se rassemblent devant la Maison Blanche un jour après que le président Biden a annoncé un plan qui annulerait 10 000 $ de dette de prêt étudiant pour ceux qui gagnent moins de 125 000 $ par an à Washington, DC, le 25 août 2022. Le Washington Post | Le Washington Post | Getty Images

Lorsque le département américain de l’Éducation a annoncé au début de la pandémie que les emprunteurs fédéraux de prêts étudiants pouvaient suspendre leurs paiements, des millions de personnes ont rapidement été désagréablement surpris pour apprendre qu’ils n’étaient pas admissibles à l’allégement. Ils ont été exclus parce qu’ils possédaient un sous-ensemble de prêts étudiants fédéraux consentis avant 2010, dans le cadre de ce qu’on appelle le programme fédéral de prêts aux études familiales (FFEL). Ces prêts étaient garantis par le gouvernement mais appartenaient à des entreprises privées – et puisque le ministère de l’Éducation n’était pas propriétaire de la dette, sa politique de suspension des paiements ne s’y appliquait pas. Après que le président Joe Biden a annoncé la semaine dernière qu’il pardonnerait jusqu’à 10 000 $ aux emprunteurs fédéraux qui n’ont pas reçu de bourse Pell, qui est un type d’aide disponible pour les étudiants de premier cycle à faible revenu, et jusqu’à 20 000 $ pour ceux qui l’a fait, on craignait que les emprunteurs ayant des prêts FFEL détenus par des entreprises soient à nouveau laissés de côté. (Les emprunteurs qui gagnent plus de 125 000 $ par an, ou les couples mariés ou les chefs de famille gagnant plus de 250 000 $, sont également exclus.) En savoir plus sur les finances personnelles :

«Environ la moitié» des prêts FFEL sont détenus par des entreprises

Le gouvernement fédéral a commencé à prêter aux étudiants à grande échelle dans le années 1960. À l’époque, cependant, il n’accordait pas directement de prêts aux étudiants. Au lieu de cela, il a garanti la dette fournie par les banques et les prêteurs à but non lucratif, dans le cadre du programme FFEL. Ce programme a été complètement éliminé en 2010, après que les législateurs ont fait valoir qu’il serait moins cher et plus simple de prêter directement aux étudiants. Presque 10 millions les gens détiennent encore des prêts FFEL, selon l’expert de l’enseignement supérieur Mark Kantrowitz. Aujourd’hui, a déclaré Kantrowitz, “environ la moitié sont détenues par le ministère américain de l’Éducation et environ la moitié par des prêteurs commerciaux”.

Il y a deux raisons pour lesquelles le gouvernement peut désormais détenir des prêts FFEL. Lorsque ces prêts sont en défaut, les entreprises privées qui les détenaient auparavant les transfèrent à une agence de garantie qui gère la dette au nom du gouvernement fédéral, a déclaré Kantrowitz. L’autre raison est que le gouvernement a racheté une partie des prêts pendant la crise du crédit de 2008. Les emprunteurs désireux de savoir où sont détenus leurs prêts FFEL peuvent s’adresser à Studentaid.gov et connectez-vous avec leur identifiant FSA. Ensuite, allez dans l’onglet “Mon aide” et recherchez les détails de votre prêt.

La consolidation peut vous aider à vous qualifier pour le pardon

Si vous faites partie des quelque 5 millions d’emprunteurs disposant d’un prêt FFEL détenu à des fins commerciales, le département de l’éducation indique à CNBC que vous pouvez appeler votre agent de service et consolider dans le programme de prêt direct pour bénéficier de l’annulation. Il n’y a actuellement aucun délai avant lequel les emprunteurs doivent le faire, a déclaré un porte-parole du ministère, mais il y en aura probablement un. Parce que tous ces développements sont si nouveaux, votre agent de prêt étudiant peut ne pas encore connaître cette option, a déclaré Kantrowitz. Si vous vous heurtez à un mur, il peut être préférable de faire la consolidation directement sur le StudentAid.gov site Web, dit-il. Vous souhaitez remplir le “demande de prêt fédéral de consolidation directe.”

La consolidation peut prendre un mois ou plus

En règle générale, il faut entre 30 et 45 jours pour qu’une demande de consolidation soit traitée, a déclaré Kantrowitz. Vous devriez vérifier l’état de votre demande si vous n’avez pas eu de réponse dans ce délai.

D’autres solutions de contournement de pardon peuvent être à venir

Le ministère de l’Éducation travaillera dans les mois à venir avec des prêteurs privés pour s’assurer que les emprunteurs de prêts étudiants fédéraux détenus dans des entreprises commerciales puissent également bénéficier d’une remise, selon un porte-parole. Ces emprunteurs auront plus d’un an pour demander l’allégement une fois que la demande de remise de prêt étudiant du gouvernement sera disponible, et ils n’ont pas besoin de prendre de mesures maintenant, a déclaré le porte-parole.

La suspension des paiements exclut encore certains emprunteurs FFEL