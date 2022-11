Comment d’autres pays ont réagi aux fusillades de masse

Commentez cette histoire Commentaire

En l’espace de moins de deux semaines, les États-Unis ont connu des fusillades de masse qui ont fait six morts dans un Walmart, cinq morts dans une discothèque LGBTQ et trois morts à l’Université de Virginie après une sortie sur le terrain pour voir une pièce de théâtre. Ce ne sont que les dernières fusillades de masse aux États-Unis, où les armes à feu sont un problème politique partisan amer. Des appels à des mesures strictes de contrôle des armes à feu ont tendance à suivre à la suite de telles attaques, ainsi qu’une vague de colère et de chagrin sur les réseaux sociaux.

De nombreuses personnes dans le monde se posent à nouveau la même question : pourquoi l’Amérique ne prend-elle pas de mesures pour mettre fin à la violence armée ?

Du Royaume-Uni à la Nouvelle-Zélande, voici les changements de politique que certains pays ont mis en place après leurs propres fusillades de masse.

Les parents et les membres de la communauté d’Uvalde, au Texas, se sont précipités pour obtenir des informations sur les élèves victimes de la fusillade de masse de l’école primaire de Robb le 24 mai. (Vidéo : John Farrell/The Washington Post)

En août 1987, Michael Robert Ryan a abattu 16 personnes à Hungerford, en Angleterre. L’ampleur du massacre a choqué le pays. À l’époque, le Washington Post l’a décrit comme « le pire incident de ce genre dans l’histoire britannique moderne ».

Ryan, 27 ans et sans emploi, était armé d’une copie chinoise d’un AK-47 et d’une variété d’autres armes. Son mobile n’a jamais été découvert. Il s’est suicidé ainsi que sa mère, sa seule parente proche.

En réponse au massacre, le ministre britannique de l’Intérieur, Douglas Hurd, a appelé à une enquête sur la propriété légale par Ryan des armes qu’il a utilisées. La loi de 1988 sur les armes à feu (amendement) , adoptée avec le soutien du gouvernement du Parti conservateur du Premier ministre Margaret Thatcher , a interdit les armes semi-automatiques et limité les ventes de certains types de fusils de chasse.

Ces armes étaient rares en Grande-Bretagne, donc l’impact était limité. Mais après une autre fusillade de masse en mars 1996, lorsque Thomas Hamilton a tué 16 enfants et leur professeur à l’école primaire de Dunblane en Écosse à l’aide d’armes de poing Browning et Smith & Wesson, des règles plus radicales ont été mises en place.

La colère du public face aux meurtres a conduit à une puissante campagne populaire appelée Snowdrop. La loi de 1997 sur les armes à feu a fini par restreindre la propriété de presque toutes les armes de poing. Des dizaines de milliers d’armes ont été récupérées auprès des propriétaires, qui ont reçu une valeur marchande pour les armes. La police a passé des années à sévir contre la possession illégale d’armes à feu.

La violence armée a culminé en 2005 et a progressivement diminué au cours des années qui ont suivi.

Les proches de ceux qui sont morts dans les fusillades de masse en Grande-Bretagne ont déclaré que leurs expériences pourraient aider les États-Unis à tenir compte de la législation sur le contrôle des armes à feu.

“Les yeux vont être sur Dunblane, et nous n’avons plus besoin des yeux sur Dunblane”, a déclaré Jack Crozier, dont la sœur de 5 ans, Emma, ​​a été tuée dans le massacre, lors d’un événement anniversaire en mars 2021. “Mais nous devons regarder ce qui se passe dans d’autres pays, et en Amérique en particulier.

Ce que l’on sait des victimes de la fusillade de l’épicerie de Buffalo

Martin Bryant, 29 ans, a tué 35 personnes près de la prison historique de Port Arthur en Tasmanie, en Australie, à l’aide d’un fusil semi-automatique Colt AR-15 acheté légalement en avril 1996. Ce fut le massacre le plus meurtrier en Australie au cours du XXe siècle et survint quelques semaines seulement après le meurtres à Dunblane.

Les meurtres ont attiré l’attention sur les lois australiennes sur les armes à feu, qui étaient particulièrement assouplies en Tasmanie. L’île, qui a son propre gouvernement d’État, n’exigeait des licences d’armes à feu que depuis 1988 et n’exigeait pas que les fusils soient enregistrés.

Le gouvernement fédéral australien, alors dirigé par le Premier ministre de centre-droit John Howard, s’est coordonné avec les États pour restreindre la possession de carabines et de fusils de chasse automatiques et semi-automatiques. En un an, le gouvernement a racheté 650 000 armes à feu.

Certaines études ont indiqué que le programme a été un succès et que l’Australie est devenue un endroit moins violent dans les années qui ont suivi le rachat.

En 2013, Howard a écrit un éditorial pour le New York Times qui appelait le président Barack Obama à suivre son modèle. “Peu d’Australiens nieraient que leur pays est plus sûr aujourd’hui grâce au contrôle des armes à feu”, a écrit Howard.

Le chef de l’ONU dénonce la fusillade de masse à Buffalo comme un “acte ignoble” de violence raciste

En mars 2019, Brenton Harrison Tarrant, 28 ans, a ouvert le feu sur deux mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, et a tué 51 fidèles musulmans avec des armes dont un fusil de type AR-15. Moins de 24 heures plus tard, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a annoncé que le pays modifierait sa législation sur les armes à feu.

Contrairement à l’Australie, la Nouvelle-Zélande avait une réglementation relativement laxiste sur les armes à feu et un puissant lobby des armes à feu. Avant l’attaque, il y avait environ 250 000 propriétaires d’armes à feu dans le pays, qui compte une population de 5 millions d’habitants. Tarrant, un citoyen australien qui vivait en Nouvelle-Zélande depuis 2017, avait acheté ses armes légalement, bien qu’il en ait illégalement modifié certaines.

Ardern a pu obtenir un soutien rapide pour des lois plus strictes sur les armes à feu, mettant en place des mesures temporaires en quelques jours. Le mois suivant, le Parlement a officialisé les changements, avec un soutien bipartite écrasant et un seul législateur s’y est opposé. Parmi les plans figuraient un programme de rachat d’armes à feu, ainsi que des restrictions sur les AR-15 et d’autres armes semi-automatiques.

Le Parlement néo-zélandais a voté à la quasi-unanimité une loi interdisant la plupart des armes semi-automatiques. Voici un aperçu de la nouvelle loi. (Vidéo : William Neff/The Washington Post)

En raison du laxisme dans le suivi de ces armes, les autorités n’étaient initialement pas sûres du nombre de ces armes dans le pays. “C’est vraiment un chéquier ouvert”, a déclaré Joe Green, spécialiste de la sécurité des armes à feu et ancien responsable du contrôle des armements pour la police néo-zélandaise, “parce qu’ils ne savent pas combien ils en rachètent”.

Une deuxième série de lois sur les armes à feu a été adoptée en 2020, qui exigeait la mise en place d’un nouveau registre des armes à feu que les titulaires de permis d’armes à feu devaient mettre à jour lorsqu’ils achetaient ou vendaient des armes à feu.

Dans une interview avec Christiane Amanpour de CNN en juin 2019, Ardern a déclaré qu’elle était déconcertée par la réticence des États-Unis à adopter des lois sur le contrôle des armes à feu. “L’Australie a vécu un massacre et a changé ses lois. La Nouvelle-Zélande a fait son expérience et a changé ses lois. Pour être honnête avec vous, je ne comprends pas les États-Unis », a-t-elle déclaré.

En avril 2020, Gabriel Wortman, vêtu d’un authentique uniforme de la Gendarmerie royale du Canada et conduisant une voiture de police simulée, s’est déchaîné pendant 13 heures dans la campagne de la Nouvelle-Écosse, tuant 22 personnes lors de la fusillade de masse la plus meurtrière de l’histoire moderne du Canada.

La police a abattu le denturologiste de 51 ans dans une station-service. Des documents judiciaires ont montré qu’il était armé de deux fusils semi-automatiques et de deux pistolets. Il n’avait pas de permis d’armes à feu et certaines des armes étaient passées en contrebande depuis les États-Unis.

Deux semaines plus tard, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé l’interdiction de plus de 1 500 marques et modèles d'”armes d’assaut de style militaire”, dont l’AR-15 et le Ruger Mini-14, qui a été utilisé lors d’un massacre en 1989 qui a fait 14 morts. à l’École Polytechnique de Montréal. L’interdiction rend illégal le tir, le transport, la vente, l’importation ou la transmission de ces armes.

Trudeau, qui a promis des mesures de contrôle des armes à feu plus strictes lors de la campagne électorale de 2019, a déclaré que son gouvernement avait travaillé sur une interdiction avant la pandémie. Le Parti conservateur a déclaré que l’interdiction, imposée par des mesures réglementaires, était opportuniste.