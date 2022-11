Comment Daniel Romanchuk, l’un des meilleurs marathoniens en fauteuil roulant, se déplace à New York

“Peut-être qu’il y avait des travaux ?” dit-il en se remémorant la journée. Sa mère l’interrompit. “Non, il n’y avait pas d’ascenseur du tout !” dit-elle, aussi sidérée en 2022 qu’elle l’était en 2018.

Le marathon de New York aura lieu le 6 novembre. La course de 26,2 milles dans cinq arrondissements commence à Staten Island et se termine à Central Park.

“Cela allait de ce haut à ce bas”, a-t-elle déclaré à propos de la joie de la victoire de son fils et du découragement de leurs difficultés de voyage. Le préposé de la gare a essayé de les aider, les dirigeant autour des fermetures de routes liées au marathon et de la construction du métro. Mais il serait presque impossible de se rendre à l’appartement de sa sœur Kathryn.

Le préposé s’est excusé, se souvient Kim Romanchuk: «Il a regardé Daniel et a dit: ‘Tu es celui qui a gagné la course, n’est-ce pas?’ Et il m’a dit : ‘Je suis tellement désolé, je suis tellement désolé que les transports en commun ne puissent pas te faire rendre visite à ta sœur.’ »

Elle admet que son fils peut supporter ces situations d’une manière qu’elle ne peut pas. Bien sûr, elle est sa mère et son manager, mais elle en a aussi marre du manque d’hébergements simples.

« C’était un peu frustrant de ne pas pouvoir aller les voir, mais je savais que ce n’était pas la dernière fois que j’allais être là », a déclaré Daniel Romanchuk. « Les personnes handicapées, nous sommes très bons pour nous adapter. Une grande partie de la vie quotidienne consiste à prévoir du temps supplémentaire pour les choses et à s’adapter si nécessaire.