Comment Daniel Ricciardo est devenu un nouveau type de star de F1

Restez informé de toutes les plus grandes actualités de la Formule 1. Inscrivez-vous ici pour recevoir la newsletter Prime Tire dans votre boîte de réception tous les lundis et vendredis.

Les chaussures. Les blagues. Les tatouages. Le tristement célèbre et exagéré « Pierreee Gaslyyyyyy !!! » et Nico Hülkenberg crie.

Daniel Ricciardo n’est pas un champion du monde ni parmi les grands de tous les temps en Formule 1 d’après ses résultats : huit victoires, trois pole positions et 32 ​​podiums en 13 saisons. Mais à l’ère moderne du sport, le pilote australien s’est imposé comme une icône unique en son genre en portant son cœur sur sa manche. L’authenticité et l’humanité apportées par Ricciardo au fil des années ont attiré les fans, nouveaux et anciens.

Les aperçus de Ricciardo au cours des six saisons de la série documentaire « Drive to Survive » de Netflix sont le même pilote que les médias ont vu dans le paddock. Mais sous la surface se cache un concurrent féroce. Son apogée est survenue lors de ses années chez Red Bull, de 2014 à 2018, et sa dernière fois sur le podium a eu lieu en 2021 lorsqu’il a remporté le Grand Prix d’Italie, la première victoire de McLaren en F1 depuis 2012.

« Pour tous ceux qui pensaient que je suis parti, je ne suis jamais parti », a-t-il déclaré à la radio de l’équipe ce jour-là. « Je viens de m’écarter pendant un moment. »

Mais il a également connu deux interruptions, une lorsqu’il a quitté McLaren en 2022 et de nouveau en 2023 alors qu’il se remettait d’une opération chirurgicale alors qu’il concourait pour AlphaTauri (maintenant connu sous le nom de RB). Sa vitesse est évidente, mais Ricciardo a manqué de cohérence en 2024. Des questions se sont posées quant à savoir si Ricciardo pourrait faire un retour dans l’équipe senior – un objectif qui ne s’est jamais concrétisé.

« Cette année, le but était d’essayer de faire assez bien pour revenir chez Red Bull et me battre à nouveau pour la victoire, voir si j’ai encore le cap », a déclaré Ricciardo à Singapour. « J’avais l’impression d’avoir échoué, alors je pense que c’est alors : « OK, pour quoi d’autre est-ce que je me bats ici ? Qu’est-ce qui va m’épanouir d’autre ? »

RB a annoncé la semaine dernière que Liam Lawson remplacerait Ricciardo pour le reste de la saison 2024. La sortie apparemment délicate de Ricciardo a suscité des critiques massives de la part des fans sur les réseaux sociaux, compte tenu de la popularité généralisée de Ricciardo et de son héritage plus grand que de simples statistiques et unique dans l’histoire du sport.



Ricciardo a enregistré huit victoires en 14 saisons sur la grille. (Charles Coates/Getty Images)

La carrière de Ricciardo en F1 a commencé de la même manière qu’elle s’est terminée.

L’Australien a rejoint la grille avec HRT au cours de la saison 2011, en remplacement de Narain Karthikeyan. L’équipe n’avait pas marqué lors des huit premières courses de l’année et a choisi de confier les rênes au pilote de la Red Bull Academy. Au cours de la première saison de Ricciardo, il était souvent en fond de grille ; cependant, il s’est souvent surqualifié et a terminé devant son coéquipier Vitantonio Liuzzi, l’un des premiers pilotes de F1 de Red Bull.

Red Bull a promu Ricciardo l’année suivante chez Toro Rosso, son équipe sœur désormais connue sous le nom de RB. L’Australien a marqué ses premiers points en 2012 et a continué de s’améliorer, terminant derrière son coéquipier Jean-Eric Vergne en 2012 mais devant en 2013. Il a suffi à Red Bull d’appeler Ricciardo dans l’équipe senior lorsque Mark Webber a quitté la F1 à la fin de la campagne 2013.

Le chapitre Red Bull (de 2014 à 2018) est devenu les années de gloire de Ricciardo. La saison 2014 a marqué l’aube d’une nouvelle ère de moteurs hybrides pour la F1, et il a prospéré au cours des quatre saisons suivantes, montrant des éclairs de potentiel de champion du monde de F1. Il était facile de supposer qu’il serait le numéro 2 de Red Bull derrière son coéquipier Sebastian Vettel, qui était alors quadruple champion du monde. Mais alors que le duo Mercedes composé de Lewis Hamilton et Nico Rosberg dominait, ils ont été battus à trois reprises en 2014 – à chaque fois par Ricciardo.

Montréal a été la première victoire du pilote australien en F1, dépassant Rosberg à deux tours de l’arrivée. Les autres victoires de 2014 sont survenues en Hongrie (avec des dépassements impressionnants sur Hamilton et Fernando Alonso) et en Belgique (rappelez-vous la collision entre Hamilton et Rosberg?). À la fin de la saison, il a terminé troisième au classement des pilotes et 71 points devant Vettel.

Même si Red Bull est tombé au milieu de terrain en 2015, Ricciardo a réussi à décrocher quelques podiums. Lorsque Max Verstappen a rejoint l’équipe au milieu de l’année 2016, la plus grande bataille de Ricciardo est devenue son coéquipier montant. Lorsque les deux hommes se sont affrontés roue contre roue en Malaisie, Ricciardo est sorti victorieux. Au fur et à mesure que Verstappen grandissait, les deux hommes se sont battus, s’écrasant de manière mémorable lors du GP d’Azerbaïdjan 2018.

En 2019, Ricciardo a quitté Red Bull pour Renault, une décision que beaucoup ont remise en question alors que Red Bull est devenu une puissance. Le séjour de deux ans n’a conduit qu’à quelques podiums avant de rejoindre McLaren. Son passage au sein de l’équipe basée à Woking a cependant pris fin un an avant l’expiration de son contrat (McLaren a plutôt signé Oscar Piastri pour 2023). Red Bull est intervenu pour garder Ricciardo dans le sport en tant que « troisième pilote ».



La victoire à Monaco a été l’apogée de l’apogée de Ricciardo en F1. (Dan Istitene/Getty Images)

« Je n’ai pas reconnu le Daniel (qu’il était) à la fin de son mandat chez McLaren », a déclaré Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull. Podcast F1 Nation. « Je lui ai dit : ‘Pourquoi ne viens-tu pas nous rejoindre et redécouvrir ta passion pour ton sport ?' », Horner a ajouté que Ricciardo avait « pris de très mauvaises habitudes » pendant son séjour chez McLaren. « Et petit à petit, en travaillant avec son ancienne équipe d’ingénieurs, il a commencé à retrouver sa forme. »

La faim de Ricciardo est revenue. Lorsque Nyck de Vries a été exclu d’AlphaTauri, l’Australien a été choisi pour le remplacer. Ricciardo a ensuite raté cinq courses cette saison-là après s’être blessé à la main, et Lawson l’a remplacé, faisant grande impression.

ALLER PLUS PROFONDE Comment la pause de Daniel Ricciardo en F1 l’a préparé à faire un retour sur blessure

Mais au sein de l’équipe senior, Sergio Pérez a connu des difficultés fin 2023. Ricciardo était essentiellement le filet de sécurité de l’équipe basée à Milton Keynes et souhaitait publiquement un retour chez Red Bull. Lors de la campagne 2024, la forme de Ricciardo a manqué de cohérence. Cependant, les difficultés de Pérez ont réapparu, ce qui a amené beaucoup à se demander avant les vacances d’été si un retour chez Red Bull serait possible pour l’Australien.

« J’aurais adoré le voir s’en servir comme d’un tremplin pour revenir là où il était, pour avoir bouclé l’histoire. Mais ce n’était pas le cas », a déclaré Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull. Nation F1après l’annonce du remplacement de Ricciardo chez RB. « Daniel est honnête à ce sujet et il sait dans son cœur qu’il a fait de son mieux. Il a eu une belle carrière, il a eu un bon parcours, mais malheureusement le prochain chapitre n’a pas eu lieu.

La carrière de Ricciardo, à son apogée, a été marquée par le fait qu’il était le dernier des freineurs tardifs – un pilote intrépide qui courtisait les rêves de concourir pour un championnat du monde avant de s’éclipser pour diverses raisons (comme la domination de Mercedes pendant une décennie). Mais plusieurs de ses victoires ont été marquées par des masterclasses de réussite, comme en Chine 2018, lorsque Ricciardo a déclaré : « Parfois, il suffit de lécher le tampon et de l’envoyer ».

Mais l’une des victoires les plus emblématiques a probablement été Monaco 2018 – oui, cette photo. Il a soigné des problèmes mécaniques pendant 50 tours, et même son ingénieur de course a été surpris, disant après que l’Australien a franchi la ligne d’arrivée : « Je ne sais pas comment tu as fait ça, Daniel. »

Sa dernière course à Singapour derrière lui, c’est la fin d’une époque pour Ricciardo, du moins en piste.

« C’est un artiste et un showman naturel », a poursuivi Horner, « il sera certainement devant la caméra à un moment donné et je suis sûr qu’il y aura un documentaire ou quelque chose comme ça, qui sera fascinant. »

« Je m’appelle Daniel Ricciardo et je suis mécanicien automobile. »

Sa voix est la première que vous entendez dans l’épisode pilote de « Drive to Survive ». Il est présenté comme le premier entretien assis, et il n’a pas déçu, prompt à plaisanter sur l’une des premières questions qui lui ont été posées. Alors que Mercedes et Ferrari ne participaient pas à la première saison, Ricciardo est passé sous les projecteurs et explique en partie pourquoi la nouvelle vague de fans est tombée amoureuse de la F1.



La star de Ricciardo dans « Drive To Survive » a fait de lui une superstar de la F1 du jour au lendemain. (Peter Fox/Getty Images)

Dans un sport où les athlètes passent la plupart de leur temps dans des voitures avec des casques, Netflix a permis aux fans de se rapprocher plus que jamais des personnalités du sport. Ricciardo a apporté l’élément humain dès le départ alors qu’il portait son équipement Red Bull pendant la saison 1. Au fil des saisons, plusieurs moments de sa carrière que nous avons racontés ont été immortalisés sur Netflix. Le flop ventre de piscine de Monaco. Le passage de Ricciardo chez Renault. Les émotions de la victoire du GP d’Italie 2021 avec McLaren.

Quitter Red Bull pour Renault a vu ses résultats en piste chuter, mais sa popularité a décollé au fur et à mesure que la carrière de Ricciardo se déroulait. Il est devenu une superstar des docu-séries Netflix, une émission partiellement créditée du boom de popularité de la F1. Le sport et le fandom ont grandi à ses côtés à mesure que les étapes critiques de sa carrière après Red Bull étaient filmées intimement par la caméra. Alors que son séjour chez McLaren touchait à sa fin en 2022, Netflix a créé un segment réfléchissant sur son passage en F1, montrant divers clips au fil des années.

Avant le montage du final de la saison cinq, un producteur a déclaré hors caméra : « C’est peut-être la dernière fois que vous êtes assis sur cette chaise. » Ricciardo a répondu : « Ouais », tandis que le producteur a demandé : « Vous y avez pensé ?

Ricciardo soupira.

« Je veux dire, la série ne serait pas la même sans moi, alors… qu’est-ce que tu fais ? »

DANIEL RICCIARDO. Pour toujours notre Honey Badger. pic.twitter.com/19Rf0P3yHs -Netflix (@netflix) 27 septembre 2024

Les modifications des fans ont commencé à faire surface sur les réseaux sociaux après le GP de Singapour, avec des publications sur différentes plateformes honorant l’Australien et associées à des chansons comme « Pink Skies » de Zach Bryan (l’un des artistes musicaux préférés de Ricciardo). Quand la nouvelle est tombée que Lawson le remplaçait, plein de les pilotes actuels et précédents, ainsi que plusieurs équipes, ont partagé leurs réflexions sur le pilote australien.

« (Daniel), ce fut un honneur de concourir avec toi au fil des années. Je n’oublierai jamais les batailles, les rires et la boisson dans ta chaussure. C’était dégoûtant, mais je suis content d’avoir pu le faire avec toi, mon pote », a posté Hamilton sur Instagram. « Vous laissez en héritage le fait d’être toujours vous-même, ce qui dans ce sport n’est jamais facile. Vous avez tout pris avec le plus grand sourire et je vous en salue. Il y a tellement plus à vous proposer et j’ai hâte de voir ce que vous ferez ensuite. Toujours là pour toi, mec.

Mais Ricciardo est devenu plus grand que le sport, sa popularité dépassant les limites du monde de la F1. Il est apparu sur des podcasts et des talk-shows, ornant les canapés des émissions de Jimmy Kimmel et Stephen Colbert. Il a assisté au Met Gala pour la première fois en 2023, ce que Hamilton a fait cinq fois. Il crée sa ligne de marchandises Enchanté et lance une collection de vins. Les comptes sportifs officiels non F1 ont même pesé sur la baisse tardive des pilotes, comme le Chevaliers d’or de Vegas et le Compte NFL Australie et Nouvelle-Zélande avec les Bills de Buffalo.

Le départ n’est pas une surprise totale, même si un échange avant les six dernières courses (et trois sprints) fait sourciller. La performance de Ricciardo a manqué de cohérence et l’idée d’un retour de Red Bull a commencé à avoir des points d’interrogation.

Reste à savoir quelle sera la prochaine décision de Ricciardo. Il est intéressant de noter que le mot retraite n’a pas encore été utilisé publiquement, mais le sentiment semble être là.



Avec la F1 derrière lui, Ricciardo a de nombreuses options de carrière devant lui. (Dan Istitene – Formule 1/Formule 1 via Getty Images)

«Je suis fier de ma carrière. J’ai essayé de devenir champion du monde, j’ai essayé de devenir le meilleur dans quelque chose au monde », a déclaré Ricciardo à Singapour. «Je pense que c’est une tâche ambitieuse que nous nous demandons à nous-mêmes. Certains y parviennent, d’autres non. Au final, si j’ai été un peu à court, je ne peux pas non plus être trop dur avec moi-même.

« Je suis content des efforts que j’ai déployés, et pour cela, il n’y a ni tristesse, ni sentiment, ni regret, ni ce qui aurait pu être. »

Il est naturel de se demander s’il s’intéressera à d’autres séries de sports mécaniques, comme la NASCAR ou les Supercars, pour n’en nommer que quelques-unes. Peut-être qu’un jour, il s’essayera à la radiodiffusion comme Jenson Button, Jolyon Palmer ou David Coulthard. Compte tenu de la réaction des fans à son départ, beaucoup espèrent probablement que le joueur de 35 ans restera dans le monde de la F1. Horner le fait.

« Nous avons dit très clairement que nous souhaitions qu’il reste ambassadeur auprès de l’équipe, et bien sûr, on ne sait jamais vraiment. Je veux dire, si Liam ne fait pas le travail, si Checo ne fait pas le travail, nous savons quelles sont les capacités de Daniel », a déclaré Horner sur F1 Nation. « Mais je pense que pour lui, il le sait, à l’âge où il a, il a eu une belle carrière. Tant de souvenirs.

« La chose la plus dégoûtante qui soit, c’était de boire du champagne dans ses bottes en sueur ! Mais il l’a fait sien et il a amené des gens incroyables à boire le champagne dans sa chaussure en sueur.

ALLER PLUS PROFONDE Qui est le remplaçant de Daniel Ricciardo en F1 ? Rencontrez Liam Lawson, le dernier pionnier de la F1 en Nouvelle-Zélande

Photo du haut : Vince Mignott/MB Media via Getty Images ; Conception : Dan Goldfarb/L’Athlétisme