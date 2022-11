Comment Daniel Radcliffe devient “bizarre” dans “The Al Yankovic Story”

Les créateurs du nouveau biopic (principalement faux) “Weird: The Al Yankovic Story” jouent ces moments avec cette scène, mettant en vedette Daniel Radcliffe en tant qu’Al Yankovic d’âge universitaire qui veut juste réaliser son rêve d’inventer les paroles d’une chanson qui existe déjà.

Dans “Anatomie d’une scène”, nous demandons aux réalisateurs de révéler les secrets qui entrent dans la réalisation des scènes clés de leurs films. Voir les nouveaux épisodes de la série le vendredi. Vous pouvez également regardez notre collection de plus de 150 vidéos sur YouTube et abonnez-vous à notre chaîne YouTube .

“D’où vient la comédie dans un moment comme celui-ci”, a déclaré Appel, “est de dépasser ce que vous vous attendez à voir et d’entrer dans cette version émotionnelle accrue vraiment bizarre et inattendue.”

Appel a incorporé des moments de film à grand swing comme des zooms lents et une partition radicale pour créer ce moment a-ha où Weird Al propose son premier hit parodique, “My Bologna”.

“Tous nos acteurs, nous avons eu cette conversation avec eux”, a déclaré Appel: “N’essayez pas de faire des blagues. Plus tu joues droit, plus ça va être drôle.

Lisez la critique de “Bizarre: L’histoire d’Al Yankovic”.

Inscrivez-vous à la newsletter Movies Update et obtenez un aperçu des critiques, des nouvelles, des choix des critiques et plus encore.