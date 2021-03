Comment Daniel Kaluuya donne vie à ses personnages

Assis à côté de Kaluuya sur un côté d’une longue table de conférence se trouvaient ses futurs co-stars, Dominique Fishback, Lakeith Stanfield et Jesse Plemons. Les grosses perruques Warner Bros. qui avaient le pouvoir de donner le feu vert au film étaient regroupées en face d’eux: Niija Kuykendall, vice-présidente exécutive de la production de longs métrages; Courtenay Valenti, président de la production, et Toby Emmerich, chef du studio.

DANIEL KALUUYA dimensionné la pièce. C’était le genre de salle de réunion hollywoodienne dans laquelle il était allé d’innombrables fois auparavant, éclairée par des murs blancs et des affiches encadrées de films classiques. C’était l’été 2019, et Kaluuya s’était rendu sur le terrain de Warner Bros.à Burbank, en Californie, pour une table de lecture d’un film qui n’avait pas encore été autorisé pour la production: «Judas and the Black Messiah», un thriller policier. et une épopée historique sur la chute de Fred Hampton, l’étoile montante du Black Panther Party assassinée par la police en 1969.

Au cours de la seconde moitié de la lecture d’une heure, dans une scène où Hampton donne un discours enthousiasmant à une foule de partisans excités, Kaluuya a poussé tous ses jetons sur la table. « Si je vais mourir, je vais mourir en tirant», Pensa-t-il en se levant de sa chaise et en regardant le groupe. Le cœur battant dans sa poitrine, il tonna les lignes d’un appel-réponse qui sera plus tard rendu célèbre par le bande-annonce du film .

En quatre ans, Kaluuya, qui a 32 ans et a grandi dans un lotissement public à Londres, a revendiqué une place à Hollywood parmi les hommes les plus importants de sa génération. Un enfant acteur qui a fait ses débuts dans l’influent Drame pour adolescents britannique «Skins» il a remporté une nomination aux Oscars du meilleur acteur pour son premier rôle principal aux États-Unis, en tant que survivant intrépide d’un culte racial secret dans le smash 2017 « Sortez. »

«Tout le monde était en train de lire un scénario, mais il l’a transformé en pièce de théâtre», a déclaré Shaka King, le réalisateur, co-scénariste et producteur du film, assis en face de Kaluuya. «Nous n’étions qu’une vingtaine dans la salle, mais il l’a joué comme s’il jouait dans un théâtre pour 300 personnes et devait atteindre la rangée arrière.

Kaluuya a suivi ce moment d’évasion avec une succession de performances sur mesure et captivantes dans une gamme éclectique de genres. Il a joué un guerrier en conflit dans le blockbuster international de Marvel «Black Panther», un méchant glaçant le sang dans le thriller de Steve McQueen «Widows», un intérêt amoureux charismatique dans le drame romantique «Queen & Slim». Quelle que soit la partie, l’immersion profonde de Kaluuya vous a rapproché de quelques centimètres de l’écran.

Avec «Judas et le Messie noir», il a établi un nouveau record. La performance «prend le fardeau d’incarner et d’exorciser à la fois le monstre de l’imagination de Hoover et un martyr du mouvement Black Power», a écrit le critique du Times AO Scott, ajoutant que Kaluuya «fait plus que relever le défi».

Pour ses efforts, Kaluuya a été récompensé par un Golden Globe du meilleur acteur de soutien et présumé statut de favori dans la course aux Oscars de cette année. Arriver ici l’obligeait à creuser plus profondément que jamais, en naviguant dans des failles historiques, physiques et émotionnelles précaires.

«Les gens peuvent dire tout ce qu’ils vont dire sur la performance, et je me sentirai toujours libre», a déclaré Kaluuya de Los Angeles, dans l’une des deux conversations que nous avons eues, par vidéo et appel téléphonique. «Je lui ai donné tout ce que j’avais. J’ai donné. J’ai donné. J’ai donné. »