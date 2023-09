Comment Dana Perino, modératrice du débat GOP, marche sur une ligne fine chez Fox News

Dana Perino peut frapper et parer avec les meilleurs d’entre eux. Mais elle pourrait être meilleure pour esquiver.

En 2008, alors que Mme Perino était attachée de presse du président George W. Bush à la Maison Blanche, elle a été frappée au visage avec un microphone sur tige lors de la bagarre qui a éclaté après qu’un journaliste ait lancé ses chaussures sur M. Bush.

« J’ai eu un œil au beurre noir pendant six semaines », a déclaré Mme Perino, désormais présentatrice de Fox News, dans une interview la semaine dernière depuis son appartement ensoleillé de l’Upper West Side.

Ce genre de bagarre – et les près de deux années qu’elle a passées à répondre aux questions des journalistes dans la salle de briefing de la Maison Blanche – pourraient être une bonne préparation pour son prochain acte : modérer le débat présidentiel républicain mercredi à Simi Valley, en Californie.

Ce sera le plus grand moment pour Mme Perino à Fox News depuis qu’elle a commencé à co-animer « The Five » en 2011. Pas connue pour être aussi provocatrice ou partisane que nombre de ses collègues derrière le bureau, Mme Perino, 51 ans, a a passé une bonne partie de la dernière décennie à essayer de prospérer en tant que républicain de Bush travaillant pour un réseau où la loyauté envers l’ancien président Donald J. Trump est souvent la clé d’une note élevée et de l’avancement de carrière qui l’accompagne.