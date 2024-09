Comment Damon Wayans Jr. a célébré la victoire de Lamorne Morris aux Emmy Awards (Exclusif)

Damon Jr. révèle également en exclusivité à TooFab ce qui retarde réellement la réunion de New Girl.

« Je pense qu’il savait que j’étais sur le point d’être expulsé de ma maison et que j’avais vraiment besoin d’argent et qu’il ne voulait pas me le prêter », a-t-il plaisanté. « Il ne voulait pas me le prêter. moi à lui, ‘Tu travailles pour ça, tu peux travailler pour ça, faisons un spectacle’,