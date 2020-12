Un an plus tard, la star de la télévision a remis une lettre, signée par 100 000 personnes, à Boris Johnson.

Il a plaidé pour une meilleure prise en charge des personnes atteintes de démence, affirmant que le système est « complètement inadéquat, injuste, non viable et a cruellement besoin de plus d’argent ».

À la fin de leur conversation, Dame Barbara s’est tournée vers le Premier ministre et a demandé: « Puis-je avoir un baiser? »

Dame Barbara est apparue en vidéo, chez elle en 2018, pour parler publiquement de la démence.

Son mari et anciens co-stars d’EastEnders ont collecté plus de 150000 £ en organisant le marathon de Londres à l’aide d’une campagne sur la démence.

Et Dame Barbara a été créditée par son ami et ancien co-star d’Albert Square Ross Kemp pour avoir aidé à changer la façon dont les gens pensent à la maladie.

« Pour beaucoup de gens, quand ils reçoivent ce diagnostic, ils ne savent pas quoi faire, et je pense que quelqu’un comme Dame Barbara en parle lève une partie de cette stigmatisation », a déclaré l’acteur, qui a réalisé un documentaire d’ITV sur la démence. Le spectacle unique.