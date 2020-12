Le 20 décembre Ariana Grande a surpris les fans quand elle a montré sa nouvelle bague de fiançailles sur Instagram, que lui a donné son mec de moins d’un an, Dalton Gomez. L’ancien danseur devenu magnat de l’immobilier sait certainement comment choisir un cierge magique, et maintenant, bijoutier bague de fiançailles Jack Solow partage l’histoire sur la façon dont Gomez a choisi la bague parfaite pour sa future mariée dans une interview exclusive avec E! Nouvelles.

Selon Solow, la bague de fiançailles du chanteur « thank u, next » – qui comprend un diamant de forme ovale serti à côté d’une perle – a été planifiée cinq à six semaines avant que Gomez ne pose la question, car il « a fallu un certain temps pour trouver que diamant très spécial et unique. «

« Dalton a été impliqué dans chaque étape du processus de sélection via FaceTime et Zoom depuis qu’il était sur la côte ouest et que j’étais ici dans mon bureau à New York. Il était très, très précis sur ce qu’il voulait », explique Solow. « Il avait des sentiments très forts sur la façon dont il voulait que cela ressemble, une manière contemporaine. C’était son idée de faire le diamant sur un angle et il m’a dit que nous devions incorporer une perle dans la pièce finie parce que c’est très sentimentalement spécial, l’élément d’une perle est très, très sentimentalement spécial pour Ariana. Il voulait l’inclure dans le ring. «