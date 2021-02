Comment Cycleon aide les détaillants avec les retours

TipRanks

3 principaux titres biotechnologiques avec des catalyseurs majeurs qui approchent

Les investisseurs recherchent toujours les meilleures opportunités du marché boursier. Le secteur biotechnologique est l’un des endroits incontournables pour les rendements démesurés. Ces entreprises, comme les investisseurs, sont également en quête; pour trouver des solutions médicales là où c’est nécessaire. Quand on atteint l’or médical, les récompenses peuvent être phénoménales pour les premiers investisseurs qui ont rapidement reconnu le potentiel. Cependant, là où l’espace offre une belle récompense, il comporte de nombreux risques. Si une entreprise ne répond pas aux exigences pour mettre un traitement sur le marché, les implications peuvent être brutales pour le titre et, par conséquent, pour les poches des investisseurs. Une fois les tests cliniques terminés, le dernier obstacle à l’approbation d’un médicament est un rendez-vous avec les régulateurs. Les dates du PDUFA (Prescription Drug User Fee Act) – la date limite de l’examen par la FDA des nouveaux médicaments – déterminent si un traitement est adapté ou non et un oui ou un non peut agir comme un catalyseur majeur pour envoyer des actions en flèche ou en chute. Dans cet esprit, nous avons ouvert la base de données TipRanks pour obtenir la liste des trois valeurs biotechnologiques en attente des prochaines dates PDUFA. Tous sont actuellement notés Buy, les analystes de Street prévoyant de forts gains dans l’année à venir. Cormedix (CRMD) Nous allons commencer par Cormedix, une société biopharmaceutique spécialisée dans le domaine des maladies infectieuses et inflammatoires, dont la date PDUFA approche à grands pas. Le seul objectif de Cormedix à l’heure actuelle est Defencath, un médicament antimicrobien et antifongique synthétique à large spectre, et le 28 février, la FDA décidera si elle coupe la moutarde. La société a développé le traitement pour contrer les infections sanguines liées aux cathéters («CRBSI») chez les patients atteints d’insuffisance rénale terminale recevant une hémodialyse via un cathéter veineux central. Defencath est déjà sur le marché en Europe et dans d’autres régions sous le nom de marque Neutrolin. L’analyste de B. Riley, Andrew D’Silva, pense que les récentes actions de la FDA sont de bon augure pour les chances d’approbation du médicament. « CRMD s’est vu accorder un examen prioritaire pour le candidat, ce qui a réduit le délai d’examen de la soumission par la FDA de ~ 10 mois à ~ 6 mois, et la FDA a par la suite déterminé qu’une réunion AdCom n’était pas nécessaire. Par conséquent, nous augmentons la probabilité succès lié à une approbation de la FDA de 70% à 85%, ce qui est conforme aux taux d’approbation typiques observés pour les candidats une fois qu’une NDA / BLA a été soumise », a commenté D’Silva. Compte tenu des résultats de l’étude de phase 3 du candidat, dans laquelle le traitement a montré une baisse statistiquement significative de 71% du CRBSI chez les patients sous hémodialyse par rapport à l’héparine, D’Silva pense que Defencath pourrait économiser environ 1 milliard de dollars par an au système de santé. Ceci sans même prendre en compte les «avantages liés à la réduction de l’utilisation d’antibiotiques, à l’amélioration de la qualité de vie, à la réduction de la mortalité ou à une volonté de payer (WTP) par année de vie ajustée sur la qualité (QALY) gagnée». Les calculs de D’Silva le portent à croire que le TAM (marché total adressable) de Cormedix pour l’hémodialyse est de l’ordre de 1,7 milliard de dollars. Conformément à son approche optimiste, D’Silva attribue à CRMD une surperformance (c’est-à-dire un achat) ainsi qu’un objectif de prix de 25 $. Si sa thèse se concrétisait, un gain potentiel de 75% pourrait être dans les cartes. (Pour voir les antécédents de D’Silva, cliquez ici) Dans l’ensemble, les actions CRMD font l’unanimité, avec 4 achats soutenant la note consensuelle Strong Buy de l’action. Les actions se vendent à 14,30 $, et l’objectif de prix moyen de 22 $ suggère un potentiel de hausse d’environ 54% par rapport à ce niveau. (Voir l’analyse boursière CRMD sur TipRanks) Kiniksa Pharmaceuticals (KNSA) Ensuite, nous avons Kiniksa Pharmaceuticals, et contrairement à Cormedix, la société dispose d’un pipeline varié de médicaments à différents stades de progrès – tous axés sur l’affaiblissement des maladies avec des besoins médicaux non satisfaits importants. Le prochain catalyseur de Kiniksa est la date PDUFA du 21 mars pour le rilonacept, pour le traitement de la péricardite récurrente (RP), une maladie cardiovasculaire auto-inflammatoire angoissante et débilitante. La FDA a accordé à la fois le statut de médicament orphelin et de traitement révolutionnaire pour le traitement qui a montré des résultats positifs dans l’étude de phase 3. Avec environ 40000 patients atteints de RP aux États-Unis qui recherchent ou subissent un traitement médical, Kiniksa se concentre sur la mise sur le marché d’un traitement qui non seulement traite les symptômes d’une récidive de péricardite, mais réduit également la probabilité de récidives futures. Parmi les fans, l’analyste de Wedbush David Nierengarten, qui estime que la société a la bonne approche. « Nous pensons que le message commercial est solide et simple: en plus de l’efficacité impressionnante de haut niveau, les principaux paramètres secondaires de la qualité de vie rapportée par les patients et la réduction progressive des médicaments de fond soutiennent son utilisation », a déclaré l’analyste 5 étoiles. L’analyste a ajouté: «Dans l’ensemble, nous considérons la stratégie de commercialisation rationnelle de KNSA pour rilo comme encourageante et nous nous attendons à ce que le programme soit bien accueilli par les cardiologues qui traitent un nombre disproportionné de patients atteints de péricardite récidivante et par les patients étant donné le début rapide des avantages convaincants. Sur la base de tout ce qui précède, Nierengarten attribue à KNSA une surperformance (c’est-à-dire un achat) avec un objectif de prix de 35 $. Cet objectif place le potentiel de hausse à 55%. (Pour voir les antécédents de Nierengarten, cliquez ici) D’autres analystes partagent un enthousiasme similaire avec Nierengarten en ce qui concerne KNSA. Étant donné que 3 notes d’achat ont été attribuées au cours des trois derniers mois par rapport à aucune prise ou vente, le consensus est unanime: l’action est un «achat fort». Pendant ce temps, son objectif de prix moyen de 31,67 $ place le gain potentiel sur douze mois à ~ 40%. (Voir l’analyse boursière KNSA sur TipRanks) Aveo Pharmaceuticals (AVEO) Dans l’espoir de fournir de meilleurs résultats aux patients, AVEO Pharmaceuticals fait progresser des médicaments ciblés pour l’oncologie et d’autres besoins médicaux non satisfaits. La société a divers médicaments en cours de développement, mais l’accent est actuellement mis sur la décision prochaine de la FDA pour Tivozanib, le médicament de la société pour le traitement de troisième et quatrième ligne du carcinome rénal avancé (CCR). Le médicament est déjà approuvé pour traiter les patients adultes atteints de carcinome rénal avancé (CCR) dans d’autres régions, en particulier dans l’Union européenne, en Norvège, en Nouvelle-Zélande et en Islande. La date du PDUFA est prévue pour le 31 mars et à la suite des données positives de l’étude de stade avancé, Michael Ulz, analyste de Baird, estime qu’un résultat positif est dans les cartes. «Il a été démontré que le tivozanib augmente de manière significative le temps ajusté pour la qualité sans symptômes ni toxicité (Q-TWiST) par rapport au sorafénib (15,04 vs 12,78 mois; p = 0,0493), mettant en évidence un profil de tolérabilité différencié basé sur une mesure de la qualité de vie pour le tivozanib, malgré des résultats similaires de survie globale (SG) … Nous continuons à voir un potentiel d’approbation basé sur l’étude TIVO-3 et nous prévoyons que les investisseurs resteront concentrés sur la prochaine date PDUFA (31 mars), que nous considérons comme la prochaine catalyseur clé », a déclaré Ulz. À cette fin, Ulz évalue AVEO un achat avec un objectif de cours de 17 $. L’implication pour les investisseurs? Hausse de 106%. (Pour regarder les antécédents d’Ulz, cliquez ici) Il a été relativement calme quand il vient à une autre activité d’analystes. Au cours des trois derniers mois, seuls 2 analystes ont émis des notations. Cependant, comme ils étaient tous les deux des achats, le mot dans la rue est qu’AVEO est un achat modéré. Sur la base d’un objectif de cours moyen de 13,50 $, grimper ~ 64% plus haut au cours des douze prochains mois (voir Analyse des actions AVEO sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées pour les actions de biotechnologie négociées à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui rassemble toutes les informations sur les actions de TipRanks. Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.